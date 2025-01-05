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台北市萬華區【台北萬華美食】嚮辣台北西門店，西門町最火紅的麻辣鍋吃到飽，和牛肉吃到飽只要798，100種自助吧品項，高CP值聚餐推薦必去

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2025-01-05 10:27:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

李大人吃遊記

嚮辣台北西門店是王品旗下的麻辣鍋品牌，位於熱鬧的西門町，交通便利，搭捷運從6號出口就可以快速到達，餐廳主打多種和牛部位、頂級海鮮，並提供超過100種自助吧品項，還有6種口味的霜淇淋，讓顧客盡情享用。

【台北萬華美食】嚮辣台北西門店，和牛肉吃到飽只要798，

台北萬華美食 嚮辣台北西門店 店家資訊

嚮辣台北西門店地址：108台北市萬華區中華路一段90號2樓
電話：02-23821668
營業時間：每天 11:00–02:00

台北萬華美食 嚮辣台北西門店 外觀與內部環境

【台北萬華美食】嚮辣台北西門店，和牛肉吃到飽只要798，

嚮辣台北西門店」是王品旗下的麻辣鍋品牌，位於西門町中華路NET的二樓，然後王品旗下的初瓦也在同一層。

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嚮辣台北西門店」的入口非常明顯，不怕走錯。

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室內的桌數不少，空間大小也挺舒適。

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食材都放在最前面，方便大家取用，不會佔用到用餐空間。

台北萬華美食 嚮辣台北西門店 美食菜單

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最低598起，798就有和牛肉享用，還有文字燒一份。

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如果喜歡吃海鮮的話，則建議跳到這個階級。

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鍋底是做鴛鴦鍋，五選二，然後還會附送一塊辣和牛油塊自行加辣。

台北萬華美食 嚮辣台北西門店 自助吧介紹

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蔬菜食材有左右兩區，內容物都一樣，讓大家不用搶在同一個地方取用，很貼心。

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自助吧有豬肉滑可以取用。

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各式的麵，以及我最愛的老油條(讚)。

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另外還有香辣滷肉飯跟秘製肉燥飯可以享用，保證不讓你餓。

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飲料區有蜜桃蘋果冰沙，真是太棒了！

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還有基本的汽水機以及紅茶花傳系列。

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紅茶花傳有蜂蜜梨茶跟檸檬紅茶，微微的甜度，喝起來很清爽。

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還有烏龍茶、楊桃汁、冬瓜茶跟乳酸飲料（可惜不是可爾必思）。

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以及北海道厚奶茶，旁邊還有黑糖珍珠，我有把兩樣mix在一起，真的就變成充滿黑糖香甜味的珍奶，可惜沒吸管可以使用，只能邊喝邊用湯匙挖。

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吃到飽的特色就是醬料超多，任君調配。

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切的極細的蔥花，讓人好讚賞。

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洋蔥也是切的好細碎。

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最特別的是有蔥油鹽，這個好像在吃港式燒臘才有的醬料。

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冰淇淋機有三款，巧克力&牛奶、芒果&紅心芭樂、泰奶&法式烤布蕾，個人很推薦泰奶，清爽好喝。

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芒果&紅心芭樂，兩種顏色搭起來挺美的。

台北萬華美食 嚮辣台北西門店 美味上桌

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嚮辣的肉品海鮮都是用桌邊Pad點選，一次最多12盤，然後還會附上這個辣和牛油，直接丟進鍋裡煮就是。

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如果想吃大辣的話，就把辣和牛油整個丟進去煮，如果是中辣的口感，煮到一半撈出來就好。

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很漂亮的和牛肉，好大一片。

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鮮切和牛看起來也相當可口，不是那種剛從冷凍庫拿出來切。

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還有牛肉滑，我超愛這個，好嫩好好吃，只是煮的時候要放在撈網裡，以免散開。

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蝦子很新鮮，扇貝超大塊的，很過癮。

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鴨血跟豆腐都可以無限續料。

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蝦子也被煮得紅通通的。

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肉片又大又嫩，很滿足。

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扇貝好鮮甜，油條把辣油吸附，軟硬適中，口感真棒。

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餐後還可以跟服務人員點一份文字燒。

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其實就有點像雞蛋糕，但裡面有包東西。

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內餡吃起來是黑糖麻糬，挺好吃的。

整體來說「嚮辣台北西門店」的CP值超高，800多元就可以吃到和牛肉跟海鮮，以及並提供超過100種自助吧品項，包括新鮮蔬菜、火鍋料、甜點和飲品吃到飽，難怪好多外國人都來享用。

交通位置便利，座位區寬敞，用餐時間120分鐘也很夠，最重要的是肚子能塞進這麼多東西呀！

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台北萬華美食 嚮辣台北西門店 交通地圖

嚮辣台北西門店
地址：108台北市萬華區中華路一段90號2樓
電話：02-23821668
營業時間：每天 11:00–02:00

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