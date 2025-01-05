景點：台北市立美術館(北美館)

地址：台北市中山區中山北路三段181號

電話：02 2595 7656

營業時間：9:30~17:30(週六到20:30，周一店休)

官網：https://www.tfam.museum/index.aspx?ddlLang=zh-tw

IG：https://www.instagram.com/tfam_museum/

《台北中正區》一個銅板就能來場台灣博物館驚魂夜之土銀展示館看恐龍

《台北大安》信義安和站日式復古昭和冰室酒場必吃大人系威士忌巧克力雪花冰

《台北大同》TWATUTIA COFFEE│風格選物咖啡店裡喝一杯大稻埕的歷史風華

《台北北門站》山小孩咖啡Mountain Kids Coffee Roaster│喝咖啡配古蹟的MKCR

《台北中山》Damngoodtw│不只是咖啡廳的絕美藝廊風複合式體驗空間

《台北萬華》文舺行旅(MONKA HOTEL)龍山寺與艋舺夜市旁平價設計風格旅店

《台北西門町》早餐吃火鍋的復古工業風平價設計旅店HOTEL PAPA WHALE

《台北信義》白色日系極簡風之日式漢堡專門店Waku Waku Burger わくわく

《台北松山》PAUSE studio│南京三民站擼貓系韓風簡約設計風格咖啡館

《台北大安》京町山本屋│ 榕錦時光生活園區百年老宅裡的傳統京都茶屋

《台北信義》光一一個時間│國父紀念館站松菸文創園區裡80年老宅風格早午餐

《台北信義》Cama coffee roasters 豆留文青│松菸古蹟鍋爐房裡的咖啡館

前陣子上台北趁著去花博園區看漢堡節，順路前往北美館看展，以前還在淡江念建築的時候，逛北美館跟走廚房一樣頻繁，沒想到這次已經快要十年沒去了，正好來趟複習的旅程。

北美館成立於1983年，是台灣的第一座當代美術館和公立美術館，白色的塊狀堆疊即便到了現在依然很有時尚建築的設計感，目前也正在擴建中，未來將會沿著整個花博基地來展開，非常的讓人期待。

這棟在北美館旁的英式都鐸建築，前身是台北故事館，建築本身建於民國3年，一直到民國68年被市政府徵購後，指定為市定古蹟稱圓山別莊，後來都是由私人認養的方式管理，現在則是隔壁的ACME接手，變身成Maison ACME。

在Maison ACME旁的這棟玻璃建築就是現在的CAFE ACME，這個品牌現在已經成了有多家分店的連鎖店，不過當初我是在它們還在西門町某個二樓位置時去吃的，當時就有感受到它們的品質與料理水準相當不錯，如今發展的紅紅火火可見一斑，是說北美館店很有韓式咖啡館的風格，地下層更有韓屋的味道。

台北美術館可以說是台北市CP值極高的景點之一，成人門票只要30元就可以入場，看那大排長龍的買票人潮，假日來看展的人潮真的相當熱絡，這天我們剛好趕上了William Kentridge最後一天的展覽，應該也有不少人是衝著這個南非藝術家的展而來。

大廳的全面玻璃有陽光灑下特別美，轉角有間紀念品的專賣店，除了一些特展的合作商品外也有一些寄售的設計作品。

北美館的館內有三層樓，各自有不同的展覽，主展主要是在一樓，這次的 William Kentridger就是，另外一樓還有休憩和自由作畫的空間，很舒適也充滿了藝術氣息，另外三樓還可以看到遠處的圓山大飯店喔。

最後，推薦大家一間很隱密的咖啡店，這間王大閎書軒DH CAFE就在北美館的旁邊，但門面藏在人行道內側，不仔細看的話很容易錯過，這區算是在王大閎建築劇場的一部分，如果對於建築師王大閎感興趣的人也能深入了解。

王大閎書軒就像是一間森林中的玻璃屋一般，優雅而唯美，還映照出了對面建築劇場的磚牆，天氣好的時候坐在這裡欣賞外邊的景致，是台北難得的悠閒。

台灣景點推薦：

《花蓮吉安》慶修院│參拜免飛日本的花蓮必訪台灣現存最完整日式寺廟

《台中東區》富興工廠1962xCuppa FS Cafe│車站旁60年老工廠化身文青新聚落

《台東景點》臺東大學圖書資訊館│與山海呼應的綠建築、東海岸的綠色金字塔

《台中西屯》國家歌劇院與VVG LABO好樣度量衡│有一種建築美學叫陽光正好

《屏東恆春》墾丁瓊麻工業歷史展示區神秘鳥居與IG熱門景點星砂灣小燈塔

《新北瑞芳》九份金瓜石的秋天白色芒草魔法蔓延在不厭亭下的寂寞公路上

《澎湖西嶼》西嶼發現清代砲台、台灣最古老燈塔與台版聖托里尼外垵漁村