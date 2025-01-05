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《台北中山》台北市立美術館│台北圓山站北美館與王大閎書軒DH Cafe

2025-01-05 10:40:00 文字：Malu
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台北美術館和王大閎咖啡館-19

景點：台北市立美術館(北美館)

地址：台北市中山區中山北路三段181號

電話：02 2595 7656

營業時間：9:30~17:30(週六到20:30，周一店休)

官網：https://www.tfam.museum/index.aspx?ddlLang=zh-tw

IG：https://www.instagram.com/tfam_museum/

 

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前陣子上台北趁著去花博園區看漢堡節，順路前往北美館看展，以前還在淡江念建築的時候，逛北美館跟走廚房一樣頻繁，沒想到這次已經快要十年沒去了，正好來趟複習的旅程。

 

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北美館成立於1983年，是台灣的第一座當代美術館和公立美術館，白色的塊狀堆疊即便到了現在依然很有時尚建築的設計感，目前也正在擴建中，未來將會沿著整個花博基地來展開，非常的讓人期待。

 

台北美術館和王大閎咖啡館-10

這棟在北美館旁的英式都鐸建築，前身是台北故事館，建築本身建於民國3年，一直到民國68年被市政府徵購後，指定為市定古蹟稱圓山別莊，後來都是由私人認養的方式管理，現在則是隔壁的ACME接手，變身成Maison ACME。

 

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台北美術館和王大閎咖啡館-12

在Maison ACME旁的這棟玻璃建築就是現在的CAFE ACME，這個品牌現在已經成了有多家分店的連鎖店，不過當初我是在它們還在西門町某個二樓位置時去吃的，當時就有感受到它們的品質與料理水準相當不錯，如今發展的紅紅火火可見一斑，是說北美館店很有韓式咖啡館的風格，地下層更有韓屋的味道。

 

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台北美術館和王大閎咖啡館-17

台北美術館可以說是台北市CP值極高的景點之一，成人門票只要30元就可以入場，看那大排長龍的買票人潮，假日來看展的人潮真的相當熱絡，這天我們剛好趕上了William Kentridge最後一天的展覽，應該也有不少人是衝著這個南非藝術家的展而來。

 

台北美術館和王大閎咖啡館-16

台北美術館和王大閎咖啡館-19

台北美術館和王大閎咖啡館-22

大廳的全面玻璃有陽光灑下特別美，轉角有間紀念品的專賣店，除了一些特展的合作商品外也有一些寄售的設計作品。

 

台北美術館和王大閎咖啡館-20

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北美館的館內有三層樓，各自有不同的展覽，主展主要是在一樓，這次的 William Kentridger就是，另外一樓還有休憩和自由作畫的空間，很舒適也充滿了藝術氣息，另外三樓還可以看到遠處的圓山大飯店喔。

 

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最後，推薦大家一間很隱密的咖啡店，這間王大閎書軒DH CAFE就在北美館的旁邊，但門面藏在人行道內側，不仔細看的話很容易錯過，這區算是在王大閎建築劇場的一部分，如果對於建築師王大閎感興趣的人也能深入了解。

 

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王大閎書軒就像是一間森林中的玻璃屋一般，優雅而唯美，還映照出了對面建築劇場的磚牆，天氣好的時候坐在這裡欣賞外邊的景致，是台北難得的悠閒。

 

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★★★★布萊美旅團★★★★ (咖啡、美食、建築、設計、旅行)

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王大閎書軒 DH Café

phone02-2595-0733
place台北市中山區中山北路三段153號
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美味度
4.13
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.13
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