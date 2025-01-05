Kris克里酥

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自從上次住台中的弟弟帶了 Kris克里酥 的蛋捲給我們吃過以後，我就一直對他念念不忘，也太好吃了吧。

這是一對熱愛烘焙的父母，為了自己的孩子而開始的美味起源~

過年又快到了，剛好可以囤一些自己吃，再準備一批當年節禮盒送親朋好友

他們的禮盒設計的很繽紛可愛，好多小花花喔，看了感覺心花朵朵開，哈。

我這次入手的是克里酥三寶禮盒組，可以一次品嘗到一口酥、爆餡蛋捲和曲奇餅

每一款裡面還有另外封膜，非常安全衛生

他們家的巧克力曲奇餅是奶香味比較明顯的那種，酥化在口中，讓人忍不住一塊接一塊

一般的蛋卷，他的口感都是那種比較粗曠的感覺，

但是這個蛋卷非常不同，是很沒有存在感的那種，尤其是有內餡的爆餡蛋捲。

你可以仔細看一下蛋卷的切口，他是像年輪一樣，捲了非常多圈才形成的，

所以他的口感是輕薄酥脆的路線，薄到吹彈可破的感覺。

尤其是如果你吃到的是爆餡蛋捲，你會覺得，這個蛋卷像煙花一樣，

他在你口中就那麼短暫的，輕輕的啵，然後就沒了，剩下的所有大量畫面，都留給了內餡去表演。

到目前為止，我也吃過很多款有內餡的蛋卷，這應該是我目前吃過最好吃的。

因為以往的那種，雖然他也是裡面塞滿了內餡，但你就是覺得他用料很實在，整個很飽滿，

可是在口味上也很飽合，也就是說他吃下來還滿容易會讓人覺得 Heavy 的，頂多一個口味吃一個就很多了。

但是這個很不一樣，他既然能這樣把大量的畫面都留給內餡，

可見他對自己內餡的自信程度是很夠的，吃起來也確實是體驗感很優秀。

花生口味的，他裡面除了滿滿的醬，還穿插著花生本人在裡面，可是他奇妙的點就在於，

我們一般吃到有花生顆粒的花生醬，是不是都會因為這個顆粒，會需要特別去咬一下，

也就是比較有存在感，但是他的這個花生顆粒跟蛋卷一樣，就是非常沒有存在感的出現在你的齒間，

然後你會有，感覺好像有一點點碰到了什麼，然後他就沒了耶，他是怎麼辦到的。

整個花生給我的感覺就是，心思細膩又非常溫柔，因為他為了配合這個花生醬的柔軟，

去拉低蛋卷和花生顆粒的存在感，把他們都調到極低的那種感覺，

然後這個花生醬就非常濃郁又精緻的突出，很讓人動心耶。

再來說到這個芝麻。

芝麻因為健康的關係，是很多廠商都會推出的口味。

但是不知道為什麼，大部分廠商的芝麻口味，我吃了都會有一點反胃的感覺。

香是很香，但就不知道為什麼，我就會下意識的不想吃。

目前我覺得很好吃，我會一直吃的，就只有黑芝麻內餡的那種湯圓，

可是這家的這個芝麻口味，我是可以吃的，不會有討厭的感覺。

而且他咬起來還有一種砂糖在裡面口感，讓人很樂意繼續吃下去。

擠了一朵小花的是奶酥口味，他帶了點檸檬的清香，所以吃起來非常清爽。

一口酥是柑花伯爵口味，光看外表，會覺得他應該就是一般的紅茶口味吧，沒想到一入口，這是什麼啊?

他有一種非常特殊的氣息，後來才知道是佛手柑的香氣，第一次吃到這樣的口味，好特別喔~