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【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專門家 陞煇食品 肉鬆 肉絲

2025-01-05 13:30:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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大田海洋

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陞煇食品

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【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

距離過年的到來已經越來越近，不知道大家的年節禮盒已經準備好了嗎?

如果你還沒想好要送什麼，不妨準備不管大朋友還是小朋友都會喜歡的類型，

這次準備跟大家分享兩家很網友喜歡的年節禮盒 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

第一家是只有在好市多販售的大田海洋所推出的鱻魚禮盒 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

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一次可以品嘗到小魚乾鱈魚脆片、鱈魚黑芝麻夾心絲和鮭魚鬆丁角。

 

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下午茶或消夜來一盤，追劇的好朋友 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

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鮭魚鬆丁角咬起來就是馥郁的黑芝麻香，後面才慢慢滲出輕薄的鮭魚鬆海味。

個人會覺得，這個黑芝麻的香氣有點壓過鮭魚鬆就是了。

 

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單就調味上來說，辣味鱈魚黑芝麻夾心絲一入口就可以品嘗到濃郁的，

那種經過慢火烘烤的鮮甜滋味，再加上恰到好處的辣感，吃起來就是很涮嘴

光看會以為他吃起來是不是以黑芝麻為主調的味道，

但實際上吃起來是以辣味鱈魚的滋味為主體，意外的好吃呢，很夠味~

 

【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

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小魚乾鱈魚脆片咬起來非常酥脆，上面除了可以吃到豐富的芝麻和海苔，

還有可愛的小魚乾們呢，鹹香的滋味和愜意的清脆口感，讓人一口接一口 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

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另一家是陞煇食品御品三寶—100%純豬肉鬆搭肉絲四入禮盒金豬獻瑞三入組  【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

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誰能拒絕肉鬆和肉絲的誘惑呢 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

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以黑色為基底的禮盒設計，除了有紋理鋪墊質感，紅色的印字非常喜氣，湯金的點綴更增添了點貴重感。

 

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黃色的手提禮盒設計，明亮又討喜 【2024宅配春節禮盒推薦】亞耕酒業水牛純麥威士忌精裝版 陞

豬的意象使用了簡約的幾何圖形來替代，很有現代感的視覺設計，

不再像過去的禮盒，都是以大紅色居多，顯得俗氣。

 

 

 

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純豬肉鬆非常扎實，顏色也很漂亮，沒有添加豆粉，可以吃得到豬肉纖維，

嚴選台灣國產雲林無毒豬後腿肉慢火烘炒，是榮獲純豬肉鬆評選第一名的好滋味~

易開罐裝設計，保存很方便，小朋友最喜歡打開來偷吃一下，哈 【2024宅配春節禮盒推薦】亞耕酒業水牛純麥威士忌精裝版 陞

 

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拿來做壽司也是很棒的選擇，做好的壽司可以帶去野餐，非常方便~ 【團購年節禮盒開箱】陞煇食品評價 團購零食推薦 台灣豬肉乾禮

 

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追劇必備的原味豬肉絲，邊看片邊啃食，爽度十足，微甜的鹹香好滋味，越吃越涮嘴 【2024宅配春節禮盒推薦】亞耕酒業水牛純麥威士忌精裝版 陞

 

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採用上等新鮮豬後腿肉加上特調醬汁醃製烘炒而成的原味豬肉絲，堅持純手工豬肉紋理撥絲，

大大條的尺寸，咬起來很有滿足感的鹹甜好滋味，吃起來不太會卡牙縫。

 

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正在找年節禮盒的朋友，可以參考看看喔~ 【年節禮盒】好市多休閒零食推薦 大田海洋 鱻魚禮盒 豬肉的專

 

 

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