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商品連結：御品三寶—100%純豬肉鬆搭肉絲四入禮盒 金豬獻瑞三入組
距離過年的到來已經越來越近，不知道大家的年節禮盒已經準備好了嗎?
如果你還沒想好要送什麼，不妨準備不管大朋友還是小朋友都會喜歡的類型，
這次準備跟大家分享兩家很網友喜歡的年節禮盒
一次可以品嘗到小魚乾鱈魚脆片、鱈魚黑芝麻夾心絲和鮭魚鬆丁角。
下午茶或消夜來一盤，追劇的好朋友
鮭魚鬆丁角咬起來就是馥郁的黑芝麻香，後面才慢慢滲出輕薄的鮭魚鬆海味。
個人會覺得，這個黑芝麻的香氣有點壓過鮭魚鬆就是了。
單就調味上來說，辣味鱈魚黑芝麻夾心絲一入口就可以品嘗到濃郁的，
那種經過慢火烘烤的鮮甜滋味，再加上恰到好處的辣感，吃起來就是很涮嘴
光看會以為他吃起來是不是以黑芝麻為主調的味道，
但實際上吃起來是以辣味鱈魚的滋味為主體，意外的好吃呢，很夠味~
小魚乾鱈魚脆片咬起來非常酥脆，上面除了可以吃到豐富的芝麻和海苔，
還有可愛的小魚乾們呢，鹹香的滋味和愜意的清脆口感，讓人一口接一口
另一家是陞煇食品的御品三寶—100%純豬肉鬆搭肉絲四入禮盒和金豬獻瑞三入組
誰能拒絕肉鬆和肉絲的誘惑呢
以黑色為基底的禮盒設計，除了有紋理鋪墊質感，紅色的印字非常喜氣，湯金的點綴更增添了點貴重感。
黃色的手提禮盒設計，明亮又討喜
豬的意象使用了簡約的幾何圖形來替代，很有現代感的視覺設計，
不再像過去的禮盒，都是以大紅色居多，顯得俗氣。
純豬肉鬆非常扎實，顏色也很漂亮，沒有添加豆粉，可以吃得到豬肉纖維，
嚴選台灣國產雲林無毒豬後腿肉慢火烘炒，是榮獲純豬肉鬆評選第一名的好滋味~
易開罐裝設計，保存很方便，小朋友最喜歡打開來偷吃一下，哈
拿來做壽司也是很棒的選擇，做好的壽司可以帶去野餐，非常方便~
追劇必備的原味豬肉絲，邊看片邊啃食，爽度十足，微甜的鹹香好滋味，越吃越涮嘴
採用上等新鮮豬後腿肉加上特調醬汁醃製烘炒而成的原味豬肉絲，堅持純手工豬肉紋理撥絲，
大大條的尺寸，咬起來很有滿足感的鹹甜好滋味，吃起來不太會卡牙縫。
正在找年節禮盒的朋友，可以參考看看喔~