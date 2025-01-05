大田海洋

官方網站： 大田海洋

官方臉書： 大田海洋

官方Line： 加入好友

商品連結： 鱻魚禮盒

陞煇食品

官方網站： 陞煇食品

官方臉書： 陞煇食品-豬肉的專門家

官方IG： shenghui_shfc

官方Line： 加入好友

商品連結： 御品三寶—100%純豬肉鬆搭肉絲四入禮盒 金豬獻瑞三入組

距離過年的到來已經越來越近，不知道大家的年節禮盒已經準備好了嗎?

如果你還沒想好要送什麼，不妨準備不管大朋友還是小朋友都會喜歡的類型，

這次準備跟大家分享兩家很網友喜歡的年節禮盒

第一家是只有在好市多販售的 大田海洋 所推出的 鱻魚禮盒

一次可以品嘗到小魚乾鱈魚脆片、鱈魚黑芝麻夾心絲和鮭魚鬆丁角。

下午茶或消夜來一盤，追劇的好朋友

鮭魚鬆丁角咬起來就是馥郁的黑芝麻香，後面才慢慢滲出輕薄的鮭魚鬆海味。

個人會覺得，這個黑芝麻的香氣有點壓過鮭魚鬆就是了。

單就調味上來說，辣味鱈魚黑芝麻夾心絲一入口就可以品嘗到濃郁的，

那種經過慢火烘烤的鮮甜滋味，再加上恰到好處的辣感，吃起來就是很涮嘴

光看會以為他吃起來是不是以黑芝麻為主調的味道，

但實際上吃起來是以辣味鱈魚的滋味為主體，意外的好吃呢，很夠味~

小魚乾鱈魚脆片咬起來非常酥脆，上面除了可以吃到豐富的芝麻和海苔，

還有可愛的小魚乾們呢，鹹香的滋味和愜意的清脆口感，讓人一口接一口

另一家是 陞煇食品 的 御品三寶—100%純豬肉鬆搭肉絲四入禮盒 和 金豬獻瑞三入組

誰能拒絕肉鬆和肉絲的誘惑呢

以黑色為基底的禮盒設計，除了有紋理鋪墊質感，紅色的印字非常喜氣，湯金的點綴更增添了點貴重感。

黃色的手提禮盒設計，明亮又討喜

豬的意象使用了簡約的幾何圖形來替代，很有現代感的視覺設計，

不再像過去的禮盒，都是以大紅色居多，顯得俗氣。

純豬肉鬆非常扎實，顏色也很漂亮，沒有添加豆粉，可以吃得到豬肉纖維，

嚴選台灣國產雲林無毒豬後腿肉慢火烘炒，是榮獲純豬肉鬆評選第一名的好滋味~

易開罐裝設計，保存很方便，小朋友最喜歡打開來偷吃一下，哈

拿來做壽司也是很棒的選擇，做好的壽司可以帶去野餐，非常方便~

追劇必備的原味豬肉絲，邊看片邊啃食，爽度十足，微甜的鹹香好滋味，越吃越涮嘴

採用上等新鮮豬後腿肉加上特調醬汁醃製烘炒而成的原味豬肉絲，堅持純手工豬肉紋理撥絲，

大大條的尺寸，咬起來很有滿足感的鹹甜好滋味，吃起來不太會卡牙縫。

正在找年節禮盒的朋友，可以參考看看喔~