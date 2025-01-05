阿美米干

店家地址：桃園市平鎮區中山路142號

聯絡電話： 03-4567399

營業時間：每日 06:00-21:00

官方網站： 阿美米干

官方臉書： 阿美米干

團購優惠 ： 阿美米干經典年菜團購

大家每年過年的時候都上哪吃飯呢? 是訂好餐廳、在家裡煮，還是訂宅配年菜呢?

吃膩了一成不變的朋友，或是想加點新血來點變化，不妨今年可以來嘗試看看，

這家45年老字號桃園龍崗 阿美米干 獨門研發的私房年菜，在家就能輕鬆享用雲式美味

道道都是手工製作，只有限量300份，想吃的朋友趕快來搶購~

這組 阿美米干經典年菜 在官網的價格是2200元，現在在這裡下單就給你團購限定最優惠低價，

一組就免運，1888元，直接幫你冷凍宅配到家，而且再給你團購限定的，滿兩組再送你涼拌辣椒油一罐。

還有獨家設計的保冷袋喔，紅金的配色非常喜氣，之後還能再重複使用，真是太划算了

阿美米干經典年菜 裡面有雲南大薄片＋雲南手工破酥包＋大腸香辣鍋＋雲燒牛楠

不會料理的朋友也不用擔心，上面附有詳細的覆熱說明，照著上面簡易操作就能輕鬆上桌~

油油辣辣的大腸香辣鍋，我有加入一些水和白菜一起煮，大家也可以依照自己的口味喜好調整。

光看就感覺好辣喔，吃起來也很辣，裡面的料還不錯多，大腸好大，切面很美耶~

他咬起來介於入口即化和Q彈中間，所以一點都不會卡牙縫或是很難咬，但也不會因此失去口感，

整體就是在油脂飽滿的邊緣，裹上辣辣的湯汁，非常下飯



裡面的每樣配料我都好喜歡，好好吃

菇菇很新鮮，保水度很好，湯喝起來有一種特殊香氣。

加了絲瓜進去煮，咬下去的時候，裡面清甜的湯汁好飽滿，

對比上外面包裹的辣辣湯汁，甜度更提升，讚讚~

特別喜歡他的豆腐，咬起來就像是千層薄透的嫩豆皮，密實的疊加在一起，

再吸飽這個辣辣的湯汁，真是太喜歡了

吸飽了精華的冬粉，肯定是讓人受不了的一口接一口~

雲南大薄片的醬料包給的很足，只要把肉片鋪在高麗菜絲上面，均勻的淋上醬汁們就完成了~

雲南大薄片畢竟還是很多白花花的部分，所以吃起來會覺得有點肥美。

不過他的口感是脆脆的，加上辣度夠，可以恰到好處的轉移你在肥肉上的注意力。

捲起飯來一同入口，非常下飯

這個雲燒牛楠好香喔，這個味道就是讓人想把它拿來煮碗牛腩麵吃吃

牛楠和裡面的紅蘿蔔等配料都很大塊，量也給的很讓人滿意。

牛楠燉的很入味，也很好咬，讓人可以安心地大口吃肉

我發現他們很喜歡洋蔥喔，大腸香辣鍋和雲燒牛楠都是以洋蔥為基底的風味。

最後是甜點，雲南手工破酥包

內餡很細膩，甜度很剛好，放冷了也好吃。

我感覺他跟台灣的包子類的這個皮有點不太一樣，比較不容易沾黏跟破皮。

阿美米干經典年菜 的份量還滿多的，4-6個人吃沒有問題，如果你還有準備其他的料理，

可以招待更多的人，今年年菜想要嘗試一下不同風格的朋友，很推薦可以趁著個優惠來嘗試看看喔~