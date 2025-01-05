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【台南食記】陳家蚵捲 - 台南安平老街必吃蚵捲口袋名單

陳家蚵捲 陳家蚵捲菜單 台南美食 安平美食 more
2025-01-05 14:01:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台南食記】陳家蚵捲

 

來到台南安平，蝦捲和蚵卷是絕對不能錯過的美食，十幾年前來吃過附近的周氏蝦捲，這次來吃看看這間陳家蚵捲(發現台南這邊的老店都很愛用姓氏命名)，餐廳位在安平老街的轉角非常醒目，除了蚵捲蝦捲外，烤鮮蚵也是很多老饕到訪會吃的，漁港附近現撈保證新鮮，一定要來吃一下！

 

開車前往可停附近的安億路公有停車場，步行約十分鐘，雖然距離較遠但是是免費的，吃完還能逛逛安平老街、熱蘭遮堡。

 

【台南食記】陳家蚵捲

▲陳家蚵捲位在安平老街和安平路角轉，紅字招牌非常醒目。

 

【台南食記】陳家蚵捲

▲店內一、二樓都有用餐座位，當天造訪是平日只開放一樓，有靠窗的吧台座位也有四人座方桌。

 

【台南食記】陳家蚵捲

▲醬料台提供免洗餐具、衛生紙和各式醬料、醬料碟子。

 

【台南食記】陳家蚵捲

【台南食記】陳家蚵捲

▲陳家蚵捲菜單：點餐流程為取菜單->找位子->櫃檯結帳->領號碼牌->取餐，除了招牌的蚵仔類外，還有飯跟麵類等主食，湯類有四種。

 

【台南食記】陳家蚵捲

【台南食記】陳家蚵捲

【台南食記】陳家蚵捲

蚵仔煎 80元：蚵仔煎蠻大盤的，下面有滿滿的豆芽和青菜，豆芽有脆度，淋上甜甜鹹鹹的醬汁味道不錯，蚵仔跟一般夜市比起算肥美，但地瓜粉漿口感偏軟不是脆脆的類型，我沒有很愛。

 

【台南食記】陳家蚵捲

【台南食記】陳家蚵捲

切仔麵(乾) 45元：上面有滿滿的肉燥，經典的配菜就是豆芽菜和韭菜，麵條使用常見的油麵，吃的是一種單純的美好。

 

【台南食記】陳家蚵捲

▲吃到一半發現麵內有一小片類似肉粿的配料，蠻驚喜的！

 

【台南食記】陳家蚵捲

肉燥飯 25元：25元蠻大一碗，肉燥是帶皮的肥肉充滿膠質，醬汁是標準南部偏甜口味，白飯有QQ的口感。

 

【台南食記】陳家蚵捲

 

【台南食記】陳家蚵捲

 

【台南食記】陳家蚵捲

蚵捲 80元蝦捲 80元：麵衣炸得金黃酥脆，沒有什麼油膩感，咬下去的第一個感覺就是酥，接著就吃到裡面軟軟的魚漿等餡料，調味很夠味，可以吃到整顆的蚵仔和鮮蝦，旦蚵仔給得不多，有點可惜。

 

雞蛋糕短評：安平必吃蚵捲口袋名單之一，蚵捲和蝦捲炸得酥酥的，內餡鮮美，蚵仔煎的煎皮是軟的吃起來普通，整體價格稍高。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


【陳家蚵捲美食資訊】

地址：台南市安平區安平路786號
電話：062229661
官網：http://www.cjkj.com.tw/
營業時間：10:00–20:30
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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美味度
3.92
服務品質
3.39
裝潢氣氛
3.58
CP值
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