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甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

車輪餅 甜點控 紅豆餅
2025-01-05 15:19:00 文字：Yi Hsin Ou
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Yi Hsin Ou

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甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

小時候，三個十元的紅豆餅早已不復見🍡

「傳統小吃隨著時代的轉變開始進化，現在的車輪餅不再只是果腹的小吃，而是動輒💰20元以上的精緻甜點。」
 


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甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

這次在幫編姐買飲料的路上，意外發現了一家可愛的小店🏡。

一分錢一分貨，店面設計得很吸睛，經過時忍不住多看幾眼👀。

基本款單點一個30元，但有四件套100元的優惠💡，於是決定買一組回家，當下午茶跟家人一起分享🍴


📍一分錢一分貨宜蘭店店家資訊📍

地址：宜蘭縣宜蘭市東港路二段258號

營業時間：週一～六 11:30–18:30

甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

新鮮現做，一分錢一分貨!

甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

有些是預作好的放在保溫櫃中

甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

起司馬鈴薯（30元）🧀
原本還想著這個口味會不會太 heavy💭，但實際吃起來馬鈴薯的口感綿密🥔

起司放在中間，慢慢融化，不會和其他材料混在一起✨。吃起來意外清爽，作為下午的止餓小點還不錯👍

外皮邊緣像酥脆的餅乾🍪，中間則像銅鑼燒的日式餅皮，口感層次豐富。

奶油（30元）🍦
偷咬了一口編姐的奶油口味，雖然不算特別有記憶點🤔，但內餡的份量不少，味道也還不錯✨

紅豆（30元）🍡
編爸不到一分鐘就吃光了⏱️，看來是真的好吃！這款紅豆內餡，成功通過編爸的古早味評比✔️

芋頭（30元）🍠
淡淡的紫色讓人感覺沒加太多人工色素🟣，內餡滑順不膩口。姊夫沒多說什麼，就迅速把它吃光了🍽️，看來也是好評！
 

甜點級車輪餅！30元單點值不值得？四件套優惠告訴你車輪餅

結論

整體來說，以單點30元來看，價格確實偏高💸，但考量內餡的份量、口感和精緻度，四件套100元的組合還算合理👌

此外，店裡還有一些創新口味，單價稍高，但也值得一試👍。

如果換個角度，把它當甜點來享用，或許會更容易接受這個價格✨。

一分錢一分貨，下次有機會再來嚐嚐吧！🎉

 

📍一分錢一分貨宜蘭店店家資訊📍

地址：宜蘭縣宜蘭市東港路二段258號

營業時間：週一～六 11:30–18:30

 

文章標籤
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服務品質
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裝潢氣氛
4.50
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