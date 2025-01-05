★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★
從台灣有直飛名古屋的班機
降落在距離市區最快半小時即可到達的
新特麗亞中部國際機場
此機場不大但是可逛可買的店倒是不少哦!!
先放上一張機場的....這是檢疫犬?吉祥物?
沒有脖子的狗?
從中部國際機場到名古屋車站的地鐵班次不少
單純搭一般沒有指定座位的車或包廂票價980円
(部分車輛會有2個指定座位包廂要加買μticket)
乘車時間約35~48分鐘
如果搭乘μSky特急記得也要另外加買-特別車両券(ミューチケット)μticket450円
到名古屋則只要28分鐘非常快速唷~~
照片取自官網
上車就定位後
把特別車輛券夾在前方
就能進入
睡眠模式XDD
位於名古屋近郊的新特麗亞中部國際機場
是一座填海造陸的機場
機場本身並不大
國際班機報到櫃台僅6排
不管是入境還是出境也都小小的
怎麼有忍者在上面XD
雖然機場不大
但美食購物倒是非常多樣
只是店面幾乎都是在出境前
看官們逛街用餐記得保留時間過安檢嘿~
一上樓有被驚艷到
這裝潢也太美!!!!
路也寬敞逛起來十分舒服
想花光日幣的看官們
這一間有很多寶可夢玩偶
也有很多其他可愛腳色的周邊唷~
(不可退稅)
吉卜力周邊(不可退稅)
放上一張官網樓層地圖
其他還有像是UNIQLO迷你店
MUJI迷你店和飛機模型店都滿值得來逛逛
((好像都不能退稅就是了))
看地圖還有按摩泡湯的地方菇沒有逛到
有興趣的看官們可以預留時間去看看哦!!
購物區裝潢很歐風
餐廳則是滿滿日本風情
真的是很用心呢~
在這邊還有指引可以前往空中花園看飛機~
通過兩道電動門外就可以近距離觀賞飛機
不過時間接近冬天加上周圍都是海
走出去要有風超大冷到皮皮挫的心理準備((抖))
前面有提到新特麗亞機場不大
登機口數量同樣也不多
停留的班機也幾乎都是小飛機
我們搭乘華航班機也是小機型呢~
特別的是遠方還有停放一台Boeing 747 Dreamlifter
因日本也是波音787機身製造國之一
所以這台大型貨機常常會出現在新特麗亞機場唷~
有來到名古屋遊玩的航空迷們不妨來碰碰運氣看看本尊
也因為日本為波音787製造國之一
在第一航廈通往第二航廈的中間
有一個很夢幻名字的地方FLIGHT OF DREAMS
是波音公司贈送的787-8原型機展示空間
跟著指標一路前行大約10分鐘可以到達~
((網路上說5分鐘但可能菇腿短覺得不只哈哈哈哈哈))
FLIGHT OF DREAMS是一個獨立的展示空間
裡面也有餐廳、咖啡廳和飛機周邊的商店
飛機的周圍還有兒童遊戲區
接近聖誕節也有應景的聖誕樹可以一起拍照
從旁邊就能不同角度近距離欣賞飛機
相信跟胖比姊一樣的飛機迷們應該會很喜歡這裡~
除了遠遠觀賞
這台展示機也能登高入內
爬上這樓梯才有感受到.......
天啊飛機也太高了吧!!!!
走樓梯很累耶哈哈哈哈!!!!
不過入內後只能看到駕駛艙的樣貌
但他們也有網路預約體驗飛行模擬>預約網站
體驗價格依時間來計算
以下是官網的截圖
詳細內容還是要以官網為主
除了可以爬高高到機艙
會場還搭建了樓梯讓旅客們可以近距離站在飛機引擎前方哦!!
飛機周圍也有一些機內場景可以拍照
這張是搭飛機認真看電影的胖比姊
會場內的星巴克座位區就在機頭的正前方
是非常適合打卡拍照的好位置
這台寶可夢飛機是在會場內商店購買
後來在機場的飛機模型店也沒看到這台
不知道是不是會場限定的呢~
在日本買東西要想著
過了這個村就沒那個店
想買就不能猶豫哈哈哈哈((立刻掏錢))
那天從FLIGHT OF DREAMS出來
被眼前的好藍天空美到
拍下來給看官們一起賞心悅目~
最後放上一張出境後就會看到的飛行忍者((嗯??))
新特麗亞機場的整體規劃菇覺得相當完善
可能因為出境後可逛的店不多
所以出境前的商店餐廳倒是不少
想在最後一站把日幣花光的看官記得留意時間
不要買到忘記登機時間囉~~~~