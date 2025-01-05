★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

從台灣有直飛名古屋的班機

降落在距離市區最快半小時即可到達的

新特麗亞中部國際機場

此機場不大但是可逛可買的店倒是不少哦!!

先放上一張機場的....這是檢疫犬?吉祥物? 沒有脖子的狗?

從中部國際機場到名古屋車站的地鐵班次不少

單純搭一般沒有指定座位的車或包廂票價980円

(部分車輛會有2個指定座位包廂要加買μticket)

乘車時間約35~48分鐘

如果搭乘μSky特急記得也要另外加買-特別車両券(ミューチケット)μticket450円

到名古屋則只要28分鐘非常快速唷~~

照片取自 官網

上車就定位後

把特別車輛券夾在前方

就能進入 睡眠模式 XDD

位於名古屋近郊的新特麗亞中部國際機場

是一座填海造陸的機場

機場本身並不大

國際班機報到櫃台僅6排

不管是入境還是出境也都小小的

怎麼有忍者在上面XD

雖然機場不大

但美食購物倒是非常多樣

只是店面幾乎都是在出境前

看官們逛街用餐記得保留時間過安檢嘿~

一上樓有被驚艷到

這裝潢也太美!!!!

路也寬敞逛起來十分舒服

想花光日幣的看官們

這一間有很多寶可夢玩偶

也有很多其他可愛腳色的周邊唷~

(不可退稅)

吉卜力周邊(不可退稅)

放上一張 官網 樓層地圖

其他還有像是UNIQLO迷你店

MUJI迷你店和飛機模型店都滿值得來逛逛

((好像都不能退稅就是了))

看地圖還有按摩泡湯的地方菇沒有逛到

有興趣的看官們可以預留時間去看看哦!!

購物區裝潢很歐風

餐廳則是滿滿日本風情

真的是很用心呢~

在這邊還有指引可以前往空中花園看飛機~

通過兩道電動門外就可以近距離觀賞飛機

不過時間接近冬天加上周圍都是海

走出去要有風超大冷到皮皮挫的心理準備((抖))

前面有提到新特麗亞機場不大

登機口數量同樣也不多

停留的班機也幾乎都是小飛機

我們搭乘華航班機也是小機型呢~

特別的是遠方還有停放一台Boeing 747 Dreamlifter

因日本也是波音787機身製造國之一

所以這台大型貨機常常會出現在新特麗亞機場唷~

有來到名古屋遊玩的航空迷們不妨來碰碰運氣看看本尊

也因為日本為波音787製造國之一

在第一航廈通往第二航廈的中間

有一個很夢幻名字的地方FLIGHT OF DREAMS

是波音公司贈送的787-8原型機展示空間

跟著指標一路前行大約10分鐘可以到達~

((網路上說5分鐘但可能菇腿短覺得不只哈哈哈哈哈))

FLIGHT OF DREAMS是一個獨立的展示空間

裡面也有餐廳、咖啡廳和飛機周邊的商店

飛機的周圍還有兒童遊戲區

接近聖誕節也有應景的聖誕樹可以一起拍照

從旁邊就能不同角度近距離欣賞飛機

相信跟胖比姊一樣的飛機迷們應該會很喜歡這裡~

除了遠遠觀賞

這台展示機也能登高入內

爬上這樓梯才有感受到.......

天啊飛機也太高了吧!!!!

走樓梯很累耶哈哈哈哈!!!!

不過入內後只能看到駕駛艙的樣貌

但他們也有網路預約體驗飛行模擬> 預約網站

體驗價格依時間來計算

以下是官網的截圖

詳細內容還是要以 官網 為主

除了可以爬高高到機艙

會場還搭建了樓梯讓旅客們可以近距離站在飛機引擎前方哦!!

飛機周圍也有一些機內場景可以拍照

這張是搭飛機認真看電影的胖比姊

會場內的星巴克座位區就在機頭的正前方

是非常適合打卡拍照的好位置

這台寶可夢飛機是在會場內商店購買

後來在機場的飛機模型店也沒看到這台

不知道是不是會場限定的呢~

在日本買東西要想著

過了這個村就沒那個店

想買就不能猶豫哈哈哈哈((立刻掏錢))

那天從FLIGHT OF DREAMS出來

被眼前的好藍天空美到

拍下來給看官們一起賞心悅目~

最後放上一張出境後就會看到的飛行忍者((嗯??))

新特麗亞機場的整體規劃菇覺得相當完善

可能因為出境後可逛的店不多

所以出境前的商店餐廳倒是不少

想在最後一站把日幣花光的看官記得留意時間

不要買到忘記登機時間囉~~~~



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