有一天，我老媽突然拋下超直接的需求：「我想吃肉！而且要平價吃到飽！」這題一聽就讓我頭大，畢竟要便宜又能無限吃肉，選擇可不多。於是，我上網搜了好久，用「台中」「平價」「肉」「吃到飽」這幾個關鍵字，終於讓我找到一間完全符合期待的店！那就是位於台中家樂福青海店B1的大喜鍋。

便宜又划算的鴛鴦火鍋 平日晚餐只要$320，假日也只需$350，不但有基本肉盤無限供應，還能享用超多自助選擇。對我來說，這是人生中第一次看到這麼便宜又實在的火鍋店！也難怪這一試就成了我們家的口袋名單。

一進店內，寬敞的座位區讓人感覺非常舒適，完全不用擔心用餐時擁擠不堪。

內用提供火鍋專用大盤子和飲料杯，方便又整潔。

火鍋湯底可選擇鴛鴦鍋，像我們一開始選了藥膳湯底，但我媽建議大家可以「各吃一邊」，所以後來我們把其中一邊換成了昆布湯底，這樣更對味！

飲料部分我私心推薦伯爵紅茶和蘋果醋，清爽又解膩。

大喜鍋的自助吧雖然只有兩個櫃子，但內容超級豐富。除了基本肉品吃到飽外，還有各種新鮮蔬菜、海鮮和豬內臟。

熱食區有滷豆腐、滷鴨血、滷豬肚、滷米血，甚至還有辣肉燥和滷肉燥搭配白飯，非常下飯。

甜點，小料區

冷盤區

沙拉區

甜點區的亮點是自製可頌鬆餅。只要親手操作鬆餅機，熱騰騰的可頌鬆餅立刻出爐，酥脆口感真的超迷人（雖然法國人可能不認可可頌被壓扁啦）！

此外，冰淇淋也很值得一試，完美替火鍋餐做收尾。

從第一次帶我媽來大喜鍋後，她簡直愛上這家店，現在幾乎每個月都會跟我約一次，有時甚至兩次。對我們家來說，大喜鍋的超高CP值和豐富選擇，已經穩坐家庭聚餐的榜單首位！

最後提醒大家，大喜鍋鴛鴦鍋吃到飽只收現金，來用餐前記得準備好喔！