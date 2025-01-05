便宜又划算的鴛鴦火鍋 平日晚餐只要$320，假日也只需$350，不但有基本肉盤無限供應，還能享用超多自助選擇。對我來說，這是人生中第一次看到這麼便宜又實在的火鍋店！也難怪這一試就成了我們家的口袋名單。
一進店內，寬敞的座位區讓人感覺非常舒適，完全不用擔心用餐時擁擠不堪。
內用提供火鍋專用大盤子和飲料杯，方便又整潔。
火鍋湯底可選擇鴛鴦鍋，像我們一開始選了藥膳湯底，但我媽建議大家可以「各吃一邊」，所以後來我們把其中一邊換成了昆布湯底，這樣更對味！
飲料部分我私心推薦伯爵紅茶和蘋果醋，清爽又解膩。
大喜鍋的自助吧雖然只有兩個櫃子，但內容超級豐富。除了基本肉品吃到飽外，還有各種新鮮蔬菜、海鮮和豬內臟。
熱食區有滷豆腐、滷鴨血、滷豬肚、滷米血，甚至還有辣肉燥和滷肉燥搭配白飯，非常下飯。
甜點，小料區
冷盤區
沙拉區
甜點區的亮點是自製可頌鬆餅。只要親手操作鬆餅機，熱騰騰的可頌鬆餅立刻出爐，酥脆口感真的超迷人（雖然法國人可能不認可可頌被壓扁啦）！
此外，冰淇淋也很值得一試，完美替火鍋餐做收尾。
從第一次帶我媽來大喜鍋後，她簡直愛上這家店，現在幾乎每個月都會跟我約一次，有時甚至兩次。對我們家來說，大喜鍋的超高CP值和豐富選擇，已經穩坐家庭聚餐的榜單首位！
最後提醒大家，大喜鍋鴛鴦鍋吃到飽只收現金，來用餐前記得準備好喔！