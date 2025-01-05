每次去日本旅行,都喜歡安排一天體驗和服(夏天時是選擇浴衣),最近在IG上看到台中也有一家餐廳...可以享用美味的日式料理之外,還能免費體驗穿和服,看到了就和朋友來用餐~

來用餐集滿8點就送一份定食

消費一份定食就能抽獎,2/7抽出

『丹丘』位於民生北路上,比較好認的地標是台中不能住的飯店"奶油飯店"的斜對面



不僅從門口開始,入內的日式造型,更是讓人一秒到了日本~

體驗和服時,在這裡拍照也很有fu





夜晚的『丹丘』,這是第二次來用餐時拍的,正值聖誕節,餐廳門外有些裝飾



店內環境

1F&2F的用餐環境,很適合多人來用餐



2F這戶外造景也不錯~ 來用餐時應該會很需要來這裡

2F的一小間掛著和服,男女小孩的size都有,待用餐後再來看看這裡~

Menu用QRcode掃瞄點餐,結帳以現金為主

Menu QRcode

餐點大多以定食&鍋物為主,品項不多,不用擔心會有選擇性障礙XD

還有生魚片、甜點、飲料、酒類,都為單點



伊比利豬壽喜燒 $450、和風鴨胸定食 $299

和風鴨胸定食

定食除了主餐,還附有2樣日式小菜、可樂餅、茶碗蒸、湯品



鴨胸很多片,不是那種有煙燻味過鹹的鴨胸,不用任何調味就能吃到美味、嫰口好吃

可樂餅

可樂餅金黃酥脆,馬鈴薯泥綿密,連不太喜歡可樂餅的我,都覺得好好吃~



茶碗蒸帶有高湯香氣還有滑嫰蛋香,還有蟹棒、蝦子



湯品

店家是用好吃的越光米

伊比利豬壽喜燒 (友人點)

伊比利豬肉片算多片,壽喜燒是已經將醬汁調製好、先煮些蔬食的鍋物端來

附餐和定食一樣,但有多附了一顆溫泉蛋



南蠻炸雞 $299 (友人點)

現烤薄鹽烤鯖魚 $299 (友人點)

薑汁燒肉 $299 (友人點)

牛肉燒肉風 $399 (友人點)

南蠻炸雞到牛肉燒肉風等定食,是二訪時和大家來用餐所點的

都是好吃的主餐,待下次再來時,要再來吃~



在用完餐後,打卡評論就能免費體驗和服,但無加價就要自己穿

不會穿也不用太擔心,會有一張教學單子

也可以另外加價,曾到京都學習和服穿法的闆娘會從髮妝到和服穿替服務好,就跟在日本體驗一樣

加價 $100 可保留想要的和服

加價 $330 頭髮設計 (15min)

加價 $1210 化妝 (30min)

加價 $1540 髮＋妝 (40min)

*如需加購妝髮須先提前預約



髮飾很多都很漂亮,也很好夾在頭髮上

加價$330的頭髮設計

自己穿(左)或是加價讓闆娘幫穿(右),可依自己喜好加價選擇

但在『丹丘』的和服花樣都漂亮,質料也蠻舒服的



第二次來用餐,因為聖誕節和朋友們玩交換禮物

感謝店家讓我們有舒適的環境及美味可口的餐點聚餐

來用餐集滿8點就送一份定食

目前還有消費一份定食就能抽獎,2/7抽出蠻多獎項的,大家可以來預約用餐哦~

丹丘たんきう

【店址】台中市西區民生北路113號

【TEL】0981-033-096

【營業時間】週二~日 12:00–14:30, 17:30–22:00 (週一公休）