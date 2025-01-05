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【西區】丹丘たんきう ‧ 一秒到京都 ‧ 來用餐定食免費體驗和服

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2025-01-05 22:53:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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每次去日本旅行,都喜歡安排一天體驗和服(夏天時是選擇浴衣),最近在IG上看到台中也有一家餐廳...可以享用美味的日式料理之外,還能免費體驗穿和服,看到了就和朋友來用餐~

【西區】丹丘たんきう ‧ 一秒到京都 ‧ 來用餐定食免費體驗和服來用餐集滿8點就送一份定食 

【西區】丹丘たんきう ‧ 一秒到京都 ‧ 來用餐定食免費體驗和服消費一份定食就能抽獎,2/7抽出

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『丹丘』位於民生北路上,比較好認的地標是台中不能住的飯店"奶油飯店"的斜對面
 

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不僅從門口開始,入內的日式造型,更是讓人一秒到了日本~

體驗和服時,在這裡拍照也很有fu


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夜晚的『丹丘』,這是第二次來用餐時拍的,正值聖誕節,餐廳門外有些裝飾
 

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店內環境

 

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1F&2F的用餐環境,很適合多人來用餐
 

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2F這戶外造景也不錯~ 來用餐時應該會很需要來這裡h068.gif  

 

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2F的一小間掛著和服,男女小孩的size都有,待用餐後再來看看這裡~

 

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Menu用QRcode掃瞄點餐,結帳以現金為主

 

86366.jpg Menu QRcode

 

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餐點大多以定食&鍋物為主,品項不多,不用擔心會有選擇性障礙XD 

還有生魚片、甜點、飲料、酒類,都為單點
 

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伊比利豬壽喜燒 $450、和風鴨胸定食 $299

 

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和風鴨胸定食

定食除了主餐,還附有2樣日式小菜、可樂餅、茶碗蒸、湯品
 

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鴨胸很多片,不是那種有煙燻味過鹹的鴨胸,不用任何調味就能吃到美味、嫰口好吃

 

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可樂餅

 

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可樂餅金黃酥脆,馬鈴薯泥綿密,連不太喜歡可樂餅的我,都覺得好好吃~
 

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茶碗蒸帶有高湯香氣還有滑嫰蛋香,還有蟹棒、蝦子
 

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湯品

 

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店家是用好吃的越光米

 

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伊比利豬壽喜燒  (友人點)

伊比利豬肉片算多片,壽喜燒是已經將醬汁調製好、先煮些蔬食的鍋物端來

附餐和定食一樣,但有多附了一顆溫泉蛋
 

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南蠻炸雞 $299 (友人點)

 

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現烤薄鹽烤鯖魚 $299 (友人點)

 

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薑汁燒肉 $299 (友人點) 

 

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牛肉燒肉風 $399 (友人點)

南蠻炸雞到牛肉燒肉風等定食,是二訪時和大家來用餐所點的

都是好吃的主餐,待下次再來時,要再來吃~
 

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在用完餐後,打卡評論就能免費體驗和服,但無加價就要自己穿

不會穿也不用太擔心,會有一張教學單子

也可以另外加價,曾到京都學習和服穿法的闆娘會從髮妝到和服穿替服務好,就跟在日本體驗一樣

加價 $100 可保留想要的和服

加價 $330 頭髮設計 (15min)

加價 $1210 化妝 (30min)

加價 $1540 髮＋妝 (40min)  

*如需加購妝髮須先提前預約
 

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髮飾很多都很漂亮,也很好夾在頭髮上

 

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加價$330的頭髮設計 

 

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自己穿(左)或是加價讓闆娘幫穿(右),可依自己喜好加價選擇

但在『丹丘』的和服花樣都漂亮,質料也蠻舒服的
 

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第二次來用餐,因為聖誕節和朋友們玩交換禮物

感謝店家讓我們有舒適的環境及美味可口的餐點聚餐

 

【西區】丹丘たんきう ‧ 一秒到京都 ‧ 來用餐定食免費體驗和服來用餐集滿8點就送一份定食

目前還有消費一份定食就能抽獎,2/7抽出蠻多獎項的,大家可以來預約用餐哦~

 

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 丹丘たんきう

【店址】台中市西區民生北路113號

【TEL】0981-033-096

【營業時間】週二~日 12:00–14:30, 17:30–22:00 (週一公休）

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丹丘たんきう

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place台中市西區民生北路113號
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美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
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