久仰台北老字號希臘美食餐廳【希臘左巴】，終於給安排上了，希臘左巴1998年於師大商圈營業，至今已將近30年，為全台目前最大且最早的希臘料理餐廳，相當厲害！

希臘左巴台大店用餐空間寬敞舒適、美味料理有提供多人分享餐，無論是環境風格還是料理都很適合聚餐包場，鄰近台大公館商圈，搭捷運就能到也特別方便！

台北大安地中海餐廳「希臘左巴 Greek GO!」，老字號希臘料理，台電大樓站聚餐包場餐廳!

希臘左巴目前共有三家分店：希臘左巴台大店、希臘左巴古亭店以及左巴好室好事，我們來到的是位於巷弄裡的台大店，距離捷運台電大樓步行約5分鐘，吃飽飽後還可以到台大公館商圈走走。

ADD:台北市大安區羅斯福路三段283巷7弄16號

TEL:02 2363 3925

營業時間:11:00-21:30 (週五及週六至22:00)

FB粉絲專頁

官網

用餐空間寬敞舒適，帶有著濃濃濃地中海異國風情，氛圍很好，無論約會、親子用餐或是多人聚餐都很適合，希臘左巴也有提供包場，有需要的可以直接跟店家聯繫！

生意很好，我們來的時候接近滿座，店內充滿著歡樂愉快的氛圍，每桌客人都很開心的聊天及享受美食，這是用餐後接近打烊時間拍攝的空景，強烈建議用餐前先訂位。

希臘左巴台大店菜單及價格

料理選擇豐富，有主菜、沙拉、傳統小吃、義大利麵、燉飯、湯品、甜點及飲料等，附有精美圖片，有圖片對照就可以清楚知道要點什麼，每一道看起來都好好吃，看著都很想點來吃吃看，餐點可以加價升等為套餐，平日全天候提供商業特餐。

也可以選擇2-4人份的多人歡樂分享餐，我們當天直接點四人豪華餐，原價3320元，分享價只要2940元，就可以吃到四人份濃湯、一份沙拉、兩份傳統小吃、豪華大菜選2、飲料四杯及甜點四份。

土耳其布格麥豆泥湯

以番茄為基底加上蔬食熬煮出鮮美的食蔬湯汁，口感上帶點酸感，店家也很貼心在菜單上註記“特殊微酸“，讓不嗜酸度的人可以跳過！

很濃郁且帶著稠度的湯品，卻也讓人感受到真材實料，每一口都能吃到蔬菜塊，爽口開胃，如果你也喜歡偏酸的料理，推薦可以來一碗土耳其布格麥豆泥湯，感受豐富美味的口感。

家鄉味蔬菜濃湯

比較大眾化的湯品，絕大部分的人都可以接受，真的很好喝，蔬菜的量還不少，燉煮的很軟爛，幾乎入口即化，很鮮甜且帶著奶香、蔬菜香的濃湯，喝起來完全不膩口。

香料烤雞拌熱沙拉

很豐富的一道沙拉，幾乎可以媲美主食了，光這道沙拉吃起來就很有飽足感，除了有厚實的香料烤雞肉外，還有豐富新鮮的生菜、毛豆仁、堅果脆等，搭配橄欖油製成的油醋醬，造就絕佳的口感及風味，健康美味。

希臘小島炸小魚

將新鮮的小魚裹粉油炸，沒有調味也沒有沾醬，有附四分之一片檸檬，可以擠點檸檬汁提味，我們是直接吃原味，可以吃到小魚最原始新鮮的風味及酥脆的口感。

土耳其三色PIZZA

充滿異國風味的披薩，果真跟我們平常吃到的披薩不太一樣，pita餅皮搭配羊肉、菠菜及蛋，三種餡料三種顏色，覆蓋上大量的起司，特別的香濃，披薩上桌時是沒有切片的，隨披薩附上披薩刀，可以享受切披薩的樂趣，以及感受滿滿起司牽絲的美好。

牧羊人慢燉羊膝

一份有兩大支羊膝並附上一碗香料飯，慢燉六小時才能品嚐到的美味，此為限量版，想吃務必事先預訂。

一端上桌香氣就直撲而來，除了整整兩大支羊膝外還有燉煮得相當軟爛的馬鈴薯、紅蘿蔔等，加上湯汁精華下飯美味。

羊膝還蠻大支，肉量很多，看起來或許感覺乾柴但實則極為軟嫩，刀叉輕輕一碰就能將肉取下，吃起來完全沒有羊羶味，直接吃或是沾點湯汁入口都很讚，湯汁帶點微微的辣感還有香料的香氣，搭配香料飯吃飽足也更滿足。

純手工烤花枝鑲馬鈴薯拌飯

胖嘟嘟的烤花枝肚子裡鑲了滿滿的馬鈴薯蔬菜泥拌飯，源自於希臘菜有趣的特色，就是「剩菜文化」，將剩餘食材通通裝進花枝裡再進行烹煮，形成一道美味特色料理。

一份有兩隻胖嘟嘟的烤花枝，刀子一切料幾乎就要爆出來了，馬鈴薯蔬菜泥拌飯有香菜的香氣，味道很香，搭配Q彈的花枝，口感豐富美味。

地中海花香純露起司蛋糕

帶有花香味的起司蛋糕，搭配一絲一絲的餅皮，起司香氣濃郁，不甜不膩，讓人很喜歡的剛剛好口感，跟酥脆餅皮搭配著吃更有層次感。

希臘傳統核果酥

烤酥皮裡塞有碎堅果及蜜糖，並灑上肉桂粉，可以吃到堅果脆脆以及酥皮酥香的口感，還有蜜糖甜蜜蜜的滋味。

瘋狂蘿莉蛋糕

很可愛的名稱，金澄澄的南瓜蛋糕不含任何動物性材料，無蛋、無奶、無奶油，是希臘齋戒期間可以吃的甜點，所以純素者也可以吃，這蛋糕讓大家不僅可以吃到南瓜蛋糕的紮實美味，還有他們的文化。

香料燉蘋果

初嚐一口時想說怎麼這麼酸？原來盤中搭配的是檸檬汁，酸甜的香料燉蘋果餐後一定要來一顆，酸甜解膩、越吃越好吃，整個蘋果帶天然香料的香氣，果肉燉到軟脆，還加上肉桂粉提升風味，特別也美味。

糖漬藍莓薄荷飲、歐陸冰咖啡

糖漬藍莓薄荷飲採店家自製藍莓醬， 酸甜的藍莓配上清涼的薄荷酸香滋味、解渴解膩，歐陸冰咖啡是特調咖啡，是帶著甜味的，口感香醇。

馬薩拉奶茶

帶有濃郁特殊香氣的奶茶，味道個人還蠻喜歡，甜度也不會太高，餐後來一杯熱熱喝暖心也暖胃。

希臘咖啡

喝咖啡還可以占卜的希臘咖啡，桌上有操作步驟說明，比較特別的是這杯黑咖啡是有加入糖熬煮出來的，所以是帶著甜度的喔，特別適合習慣喝甜的人。

占卜過程還蠻簡單，並附有占卜結果解說，有興趣的可以自行來希臘左巴體驗喔！

一間餐廳能夠經營這麼久時間一定有它的道理及厲害之處，實際造訪後希臘左巴台大店我們一家都蠻喜歡的，主餐、沙拉、小菜或是甜點等都挺符合我們的味蕾，如果你也想要嘗試希臘料理，或是有聚餐及包場需求 希臘左巴 推薦給你！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！