說到中壢忠貞市場美食，相信不少人目標就是包括國旗屋米干、阿美米干、大鬍子米干…等知名米干店，但如果要找其它美食，譬如想大口吃肉的話，那我跟朋友不久前實際用餐的人从众厚切牛排館桃園中壢店，可能就是不錯的選擇。因為，這家剛開不久，是人从众（音同人從眾）連鎖牛排館最新門市的中壢平價牛排新選擇，店裡空間相當寬敞，並且點主餐就可免費享用自助吧，而當天點的主餐，包括當時參加活動只要半價的16oz頂級沙朗牛排，還有10oz松露金箔安格斯牛排，再搭配自由取用的餐點，真的整個飽到不行呢！

離忠貞市場、忠貞新村文化園區不遠的人从众厚切牛排館桃園中壢店，店面位置是在中壢龍東路上，而醒目的招牌，遠遠就能看得到。

進到人从众厚切牛排館桃園中壢店內，看到整個用餐區相當寬廣，大概數了座位數，應該可容納接近百人同時用餐。

提供自助吧，讓用餐客人自行取用主餐外各式餐點的人从众厚切牛排館桃園中壢店，只要點主餐就可免費享用哦！

人从众厚切牛排館桃園中壢店是採線上點餐形式，坐定位後可以掃描桌邊的QR Code，就能開始線上點餐了。

將拿回來的自助吧餐點享用得差不多時，自己點的，可享半價優惠的16oz人从众頂級沙朗牛排就送來了。

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