過年還不知道要送什麼禮盒嗎？！愛吃甜點的你，絕對不能錯過這家，台南伴手禮名店 『 鮮粹集烘焙坊 』，主打100%使用鮮榨果汁，不含一滴水製作而成的低溫小塔，吃得到水果清香還有果肉，還有五款的堅果小塔、晶莎奶黃酥、土鳳梨酥，今年過年更是推出2款年節禮盒包裝，其中『 舞春禮盒 』可裝12入常溫或是低溫甜點，紅色基底超喜氣又大方，中間的標題，還是老闆80歲高齡爸爸親自提筆寫下來的，大氣又好看！另一款頂級雙層『 橙緻禮盒 』，可以裝20入常溫或是低溫甜點，禮盒整體設計選用愛馬仕常見的佩斯利花紋，高級又典雅，今年過年，就把好吃的甜點，跟重要的人分享吧！

鮮粹集烘焙坊 店家資訊

鮮粹集烘焙坊 永康總店- 台南伴手禮｜低溫小塔｜夏威夷豆塔｜千層蛋糕｜千層捲｜年節禮盒｜彌月禮盒｜團購甜點｜宅配甜點

評分： / 4.9

地址：710台南市永康區復華一街76號( 地圖 )

電話：06 312 9132

營業時間

星期一: 10:00 – 18:00



星期二: 10:00 – 18:00



星期三: 10:00 – 18:00



星期四: 10:00 – 18:00



星期五: 10:00 – 18:00



星期六: 10:00 – 18:00



星期日: 10:00 – 18:00

星期一: 10:00 – 18:00 星期二: 10:00 – 18:00 星期三: 10:00 – 18:00 星期四: 10:00 – 18:00 星期五: 10:00 – 18:00 星期六: 10:00 – 18:00 星期日: 10:00 – 18:00 官網、FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

完整價目表

如有調整，請以店家為主喔！

年節限定｜舞春禮盒

紅色基底超喜氣又大方，大氣又好看！

一盒可以裝12入常溫、低溫甜點

中間的標題，還是老闆80歲高齡爸爸親自提筆寫下來的，意義非凡！

年節限定｜橙緻禮盒

禮盒整體設計選用愛馬仕常見的佩斯利花紋，高級又典雅

總共可以裝20入常溫或是低溫甜點

低溫小塔系列｜共十款

這家店最有名的就是他們家的低溫小塔，小小一顆，當個下午茶剛剛好，每一款的低溫小塔都是使用100%鮮榨果汁製作，沒有任何一滴水，吃得到水果香氣，用料非常實在，價錢也很平價喔！

檸檬乳酪塔

一打開包裝，就會聞到檸檬香氣，一口吃下，嘴巴會有滿滿的檸檬香氣，微酸的酸度，很適合不愛吃太酸的朋友

德式布丁塔

淡淡的蜂蜜香，咬下去很紮實，吃起來滿滿的奶香味，很像在吃輕乳酪的口感

抹茶巧克力塔

苦甜感的抹茶香味，甜度剛剛好，吃完後的尾韻，抹茶香會湧上來

鮮橙塔

吃起來很像奶酥風味，甜度對我來說比較高，微微的柳橙香氣

生巧克力布丁塔

上面是比利時75%生巧克力，下面白色的是布丁，吃起來苦甜香，是這10款裡面最不甜的口味

蔓越莓乳酪塔

吃起來有蔓越莓的微酸，香氣濃郁

百香果塔

這款的甜度也是比較高一點，不誇張！我只咬一口，就覺得感覺喝到百香果汁，香氣、風味都很濃郁，也吃得到百香果粒，很適合一邊辦公，然後一點一點慢慢吃的類型，再來杯無糖的熱紅茶，就是完美下午茶！

草莓巧克力塔

上面一層是比利時調溫草莓巧克力、草莓碎，中間有比利時草莓醬，吃起來不會太甜，微微酸，還有滿滿的草莓香

青蘋乳酪塔

這是我最愛的口味，中間是有蘋果果粒的內餡，一口咬下，好像在吃蘋果派，微微的甜、很有口感，大推！

藍莓巧克力塔

上面一層苦甜巧克力，下面則是藍莓餡，沒想到藍莓跟可可這麼搭！

堅果塔系列｜共5款

除了低溫點心必買外，愛吃堅果的你，也不能錯過這5款好吃的堅果塔

夏威夷豆塔

經典的夏威夷豆塔配上微酸的蔓越莓、酥酥的塔皮，變得更清爽耐吃

楓味核桃塔

低溫烘焙核桃鎖住果香，再配上獨家楓糖配方，吃起來沒有核桃討厭的苦味

御豆最中餅

香濃起司堅果風味，配上特殊塔皮，吃起來超級酥脆

起司堅果塔

上面撒上起司粉，搭配各種不同的堅果，吃起來鹹鹹甜甜，很不錯吃！

柚香豆塔

我最喜歡的口味，甜度適中，一口吃下有滿滿柚子香氣，好好吃！

最後，在跟大家分享2款好吃的土鳳梨酥、奶黃酥

土鳳梨酥

特選土鳳梨醬，內餡的餡料真的很濃郁，一點點微酸，讓人回味無窮，甜度中等，推薦配上紅茶，慢慢品嚐

晶莎奶黃酥

甜而不膩的奶黃豆沙＋鹹蛋黃內餡，一口咬下，鹹蛋黃香氣整個爆出來，非常好吃！愛吃鹹蛋黃的你，絕對不能錯過喔～

如果你也愛吃低溫、常溫小點心，很適合過年當伴手禮，跟好朋友、親戚分享喔！

一起來看看影片吧！

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