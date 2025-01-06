前言

用「炒薯條」來替代「炸薯條」的想法，來至於「詹姆士」示範的「如何把放太久的麥X勞薯條」，恢復成酥脆的口感 ~

節目中「詹姆士」表示放久了的「薯條」，會不斷的吸收「空氣中水分」，所以最後會變得「濕濕軟軟的」😔

因此可以透過「炒薯條」的方式，將「薯條」的水分慢慢炒乾，最後就會再次得到「酥脆的薯條」啦 😁

既然如此大漠就來試試看，「薯條」直接用炒的是不是也可以，剛好也可以省省油 ~

一、備料

1. 細薯條 (看你想吃多少 😆)。

2. 鹽巴 (依個人口味)。

3. 番茄醬 (依個人口味)。

二、料理

因為是「冷凍薯條」，大漠這邊先用「小烤箱」解凍一下 🔥

直接下鍋炒，可能會花費比較多時間炒要很久 ~

說明完原因，接下來就是，把自己想吃的「薯條量」，倒入「烤盤」中 ~

放入「烤箱」中 ~

開烤 ~

這邊大漠設定了 10 分鐘，結果發現自己放了太多「薯條」，導致有些沒有解凍成功，所以又再多烤了 5 分鐘 😅

解凍後的「冷凍薯條」，水分滿滿，相當的潮濕 😖

這邊大漠就直接拿去「炒」了，最後覺得因該還可以要多「烤」一會，在減少多一點水分 😆

接下來就是，把「薯條」下入炒鍋中 ~

對了「炒薯條」是「不用下油」的，因為「薯條」在工廠時，就已經「炸」過一次了，已經吸收很多油了 ~

開「小火🔥」慢慢翻炒 ~

如果使用「🔥大火🔥」，控制不好會「焦」喔 😣

一開始「薯條」還很「濕」的時候，會比較難翻炒，不用太擔心 ~

「薯條」的「水分」慢慢蒸發，會發現「翻炒」越來會容易了，也表示離「成功」越來越近了 😁

到後頭「薯條」的「水分」越來越少時，手上翻炒的速度也要加快，避免過乾「焦掉」~

再來就是試吃看看，看看「薯條」的「脆度」是不是「自己可以接受的」❓

如果可以的話，就準備「起鍋」，不行的話就得「再加把勁」囉 😁

「起鍋」前，可以加入「適量的鹽巴」，再翻炒一下 ~

這樣就可以獲得，相似「麥X勞薯條」的味道 (鹹度) 😆

三、上菜

「炒」完得「薯條」，跟「炸」一樣是「黃金色」的 ~

但是多了一股「炒的香氣」😆

一開始吃的時候，可能有點不習慣，但說吃幾根，習慣一下，這時又會變成美味的 「薯條」了 😋

這次的試驗，得到的結果是沒有「炸薯條」那麼「酥脆」😅

雖然「表層的部分」已經有達到 「酥脆」的程度了，但是最「忠心的部分」，似乎還差了一點 😅

看來還有很多調整的空間，下次來試試看「烤箱」再烤久一點，看看會不會更棒 😁