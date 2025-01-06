山中居景觀餐廳│彰化八卦山泡腳餐廳，139縣道景觀餐廳，夜景真的好美~

秋冬來臨，最適合就是來一場暖心暖腳的泡湯體驗啦！位於彰化139縣道的山中居景觀餐廳是一個愛伊特去過不少次的泡腳餐廳，不僅可以享受溫暖的泡腳時光，還能一覽無遺彰化市的夜景。這家泡腳餐廳坐落於地勢較高的位置，夜晚俯瞰閃爍的夜景，整個讓人心曠神怡。泡腳的同時，您還能享用一碗熱騰騰的雞湯，溫暖腳底，讓身體也隨之舒展放鬆，充分地驅散秋冬的寒意。

山中居景觀餐廳│位置在哪？有停車場嗎？

山中居景觀餐廳位於139縣道上，附設自己的停車場，就在餐廳旁，不過用餐時間還是人蠻多的，建議提早前往。（圖片取自google map）

山中居景觀餐廳│店內環境

店內有泡腳區跟用餐區，我通常都在樓上泡腳區，泡腳完就可以直接吃晚餐，而樓下用餐區有廁所外，還可以唱卡拉OK，不過從樓上走到樓下的樓梯有點陡，行動不便的人需要多注意。

泡湯會提供一次性擦手巾，冷熱水自行調整～

山中居景觀餐廳│菜單、價位

山中居的菜色有熱炒、雞湯、茶點、飲料、咖啡、酒類、花茶、養生茶…等等，會比山下的價位再高一點，但還算能接受的範圍之內。餐點現點現做，所以泡腳時間快到的時候，就可以請店家安排了~（照片友人提供）

山中居景觀餐廳│泡腳、雞湯推薦

泡腳一次120/小時，我個人覺得還不錯，可以在這邊欣賞夜景及休憩，是很不錯的休閒方式。

炒水蓮

份量不少，保有脆口感。

蒜頭養生土雞鍋

送上桌的時候，香氣撲鼻而來，店家不會直接放在桌上，而是放在旁邊的瓦斯爐上加熱，想吃就過去裝～

冷冷的天來上一碗真的超幸福！味道濃郁，枸杞及紅棗增加了甜味，肉質本身也不會很柴，份量十足。

古味鴨肉煲

因為吃的時候其實已經距離現在過了一段時間，他其實有點像麻油雞湯的概念，肉給的比薑母鴨店的肉還多！對於愛吃肉的我，真的喜歡這樣大口吃肉、大口喝湯。

刺蔥煎蛋

刺蔥本身就有獨特的香氣，煎得微恰，口感更好，蛋的香氣更厚實。