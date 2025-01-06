Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 之前看 李易視頻開箱介紹

獨特富有創意的墨西哥料理早午餐，早上11點就開始供應調酒飲品

100吋大屏幕可以邊享用美食，邊看運動轉播，超Chill 的用餐環境

近台北車站，位於承德路上在京站時尚廣場對面，

便利的地理位置，一直是我的口袋名單之一，

今天終於有機會和閨蜜來嚐嚐這創意的墨西哥料理

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 在京站時尚廣場對面，

坐捷運可在台北車站下車，地下街Y7出口步行約2分鐘

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

台北市大同區承德路一段16號 台北京站對面，

交通方便目標顯眼不怕迷路，超適合和朋友約在這聚會用餐







來的時候正值溫馨12月，店內許多耶誕裝飾，氣氛好好有過節的感覺～

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優惠活動 飲品買二送一 好適合揪三五好友一起來







Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 共二層樓

一樓主要為吧台座位，簡潔俐落的工業風格，很適合一個人在這小酌

很喜歡位於角落的二人座，適合情侶坐在這裡用餐聊天，享受兩人世界不受干擾







一般的餐酒館都是晚上才有提供酒類飲品，

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 上午11點就有提供酒類飲品，

很適合我們這些地方媽媽，中午趁著老公上班，小孩上課不在身邊

和三五姐妹一起小酌放風一下









二樓最吸引人的裝潢莫過於是二個100吋的大屏幕，

三五好友坐在沙發上，看著精彩比賽一起為喜歡的選手加油

享用美味墨西哥料理，舉杯歡暢真的好Chill

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館 線上menu 請點

難得中午可以放風一下，我和閨蜜點了二杯調酒

桑桑

葡萄酒＋白蘭地＋桑椹 特調

酸酸甜甜的滋味，女生一定會喜歡

調啤蜜花香

杜松子酒＋蜂蜜＋啤酒特調，

淡淡果香味清爽不苦澀，很順口





現流鬼頭刀佐富山柚子

日本主廚精心研發的創意料理，

結合日、台、墨三種食材，

好期待會擦出什麼樣的火花





鬼頭刀加上酪梨肉質好滑嫩，加上脆脆玉米餅 洋蔥，口感豐富清爽好吃

墨式香料雞腿

Taco餅是墨西哥傳統美食，今天吃到玉米和小麥兩種餅皮

玉米口味 Taco餅皮比較硬，吃起來有嚼勁

小麥口味 Taco餅皮比較軟，吃起來Q彈





雞腿肉加上爽脆生菜，融合香料的風味，擠點檸檬汁味道更清新





慢燉香料牛腩

牛腩經過長時間的燉煮，肉質軟嫩入口即化





阿嬤偏方秘製手撕豬

充滿懷舊又創意十足的料理，獨家秘製的調味醬汁和taco餅搭配，

將墨西哥的熱情與家的溫暖完美融合











雞腿墨式塔可香米飯

金黃烤雞腿、墨式香料米飯、酪梨沙拉和新鮮生菜完美結合

雞肉鮮嫩多汁每一口都能感受到彈牙的口感

米飯飽滿入口柔軟卻不黏膩

綿密的酪梨沙拉帶點奶香味，搭配爽脆的生菜

是一道營養又健康，老少咸宜的料理





塩香肋眼牛排捲餅

捲餅包上肋眼牛排、米飯和生菜，加上微辣的特製醬料，

巧妙地在濃郁與清爽之間找到平衡點，每一口都充滿驚喜值得推薦







火烤手撕雞酥餅

濃郁起司與多汁雞肉完美的邂逅，外層餅皮酥脆內餡手撕雞肉鮮嫩多汁，

加上起司融化的滑順濃郁，充份表現出墨西哥料理的熱情與創意

適合大家一起分食，這道真的很推薦唷～

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

創意墨西哥料理及全天候供應調酒，加上100吋大屏幕可觀看體育賽事

不論您是為了美食、朋友聚會還是體育賽事而來，在這裡可以一次滿足唷～

店家資訊

Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

地址：台北市大同區承德路一段16號

Google map http://maps.app.goo.gl/KdM2rSJ7PQEMFGHe6

電話：02 2559 8270

官方網站：Nowhere Taipei 墨西哥餐酒館

粉絲頁：Nowhere Taipei

IG：https://www.instagram.com/nowhere_taipei/

Line：http://line.me/R/ti/p/@835vjfvi

營業時間：週日-週四11:00-01:00 週五-週六 11:00-02:00