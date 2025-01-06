從北到南都有據點的築間酸菜魚，有6間門市悄悄升級為自助吧吃到飽！超過50種蔬菜鍋料、冰品飲品吃到飽！湯頭選擇除了酸菜魚，還有酸菜白肉、海派蝦湯等等特色湯頭！自助吧除了蔬菜鍋料以外，還有虱目魚滑、 蝦之花漿 、脆骨鮮腿滑、香菇豬肉滑自助吃到飽！飲料冰品也是無限放題！一頓下來只有「爽」這個字可以形容！

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店家介紹

「築間酸菜魚火鍋 台中中科店」位於國安一路~與燒肉smile在同一棟~都是築間集團旗下品牌

店內裝潢走粉色系，搭配斗大的標語與日系漫畫風格插畫，真的蠻特別的！店內座位也蠻多的！要公司聚餐都沒問題~

自助吧跟築間火鍋很像，差不多的蔬菜與鍋料，但是通常築間火鍋都只有蝦之花漿~築間酸菜魚火鍋竟然還有虱目魚滑、脆骨鮮腿滑、香菇豬肉滑、牛肉滑！好特別！花枝蝦滑有滿滿花枝塊與蝦肉，虱目魚滑可以吃到一塊塊魚肉！喜愛虱目魚的朋友不能錯過！

自助吧的盤子是陶瓷的~感覺是原有單點模式的盤子~盤子上也有很多可愛標語！

飲料自助吧也蠻豐富的，果醋冰沙蠻好喝的！

冰淇淋有明治和泰利斯兩個品牌，其中泰利斯有一個我第一次看到的口味，彩虹口味也太繽紛！

築間酸菜魚火鍋菜單

與一般去吃築間火鍋一樣~選湯底再選肉品，白飯可以加價升級蟹膏鮭魚卵拌飯，也可以再單點炸物！老實說去訪店之前有查過近期升級成吃到飽門市的評價，評論指的酸菜魚湯味道很淡、魚肉很腥、加湯不是原湯等負評~這次我們用餐完全沒遇到這些情況！各湯底都還是很濃郁~而且加湯是使用原湯，不會越加越淡，魚肉則是直接在鍋底煮好才端出來，完全沒有太腥的問題！會看評論做滾動式調整的品牌必須給個讚！

餐點介紹

我們點了三種湯底來試試，秘製總長酸菜魚湯、眷村酸菜白肉湯、海派蝦湯，再加點些炸物~吃完真的超級飽！！！

▼ 秘製總長酸菜魚湯 $80+ 招牌烏鱧魚 $480

酸菜魚湯金澄光澤好誘人！調味本來就是偏重的一款~但不會讓人覺得太厚重！稍稍喝湯也是沒問題的！

裡頭有大量的酸菜與魚肉~隨便撈一勺都是！

魚肉絕對是正宗烏鱧魚，超級無敵嫩！而且厚度也不薄~酸辣爽口~真的很不錯！

▼ 眷村酸菜白肉湯 $80+ 招牌烏鱧魚 x 雪花豬 $440

酸菜白肉湯酸、甘、鮮！比起酸菜魚的辛辣味，酸菜白肉溫和許多，多了白菜的甘甜~不敢吃辣但又愛酸菜的可以點這款！

肉片是另外一盤~雪花豬肥瘦比例還可以~吃起來也不會太油！

▼ 海派蝦湯 $80+ 招牌烏鱧魚 x 雪花牛 $460

愛蝦的不能錯過這個湯底！！！絕對可以為了蝦湯無限回訪！有夠濃郁~滿滿蝦味！裡頭也有幾尾白蝦~搭配烏鱧魚更讚~還有花枝蝦滑也很搭！鮮上加鮮！

雪花牛油花比例較多！但吃起來軟嫩也是蠻不錯的~

▼ 越光米飯

他們米飯香Q、熟度剛好！搭配火鍋一起吃剛剛好！

▼ 蟹膏鮭魚卵拌飯加價升級 $99(部分門市限定)

喜歡更海味的朋友可以加價這碗！鋪滿蟹膏、蔥花、炸蒜片再用鮭魚卵點綴，每一口都海味爆棚！

▼ 炸裂酥魚皮 $89

酸菜魚要加魚皮這已經是標配了吧！酥脆炸魚皮泡一下湯底超涮嘴！

▼ 高雄甜不辣 $68

吃起來酥脆紮實的甜不辣~帶點Q感！當做點心來吃也很不錯！

▼ 鐵漢小酥肉 $99

小酥肉酥中帶軟~外皮酥香但裡頭肉條鮮嫩~在灑上香麻帶勁的椒麻調味~越吃越涮嘴！

總結

整體來說，雖然調成自助吧模式價位也跟著拉高，但是能夠蔬菜鍋料吃到飽也不用再怕吃不飽~有人會覺得跟築間火鍋很像，但必須說湯頭完全是不同路線！除了酸菜魚湯以外，海派蝦湯也是來築間酸菜魚火鍋才能吃到的！推薦大家來試試看新模式的築間酸菜魚火鍋！

店家資訊

【 築間酸菜魚火鍋 台中中科店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/jhujiansuancaiyu/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/jhujiansuancaiyu/

▸ 地址｜台中市西屯區國安一路6號1樓

▸ 電話｜04-24611888

▸ 營業時間｜11:00-01:30



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