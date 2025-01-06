實心蛋捲｜2025過年禮盒、中秋禮盒、彌月禮盒首選，月銷百萬捲，台中送禮推薦還可客製化

台中十大伴手禮推薦！月銷百萬捲的實心蛋捲，除了常見的空心蛋捲，更是主打爆餡實心蛋捲，口感酥脆迷人，用料更是實在，包裝精緻、送禮相宜還可客製化禮盒，台中過年禮盒、中秋禮盒、彌月禮盒首選推薦

實心蛋捲位置

實心蛋捲目前台中有兩間分店，分別在台中北屯及南屯，糖糖這次是來到位在台中南屯永春東路的實心蛋捲南屯店，就在星巴克的對面，外觀裝潢有著可愛的小小兵相當亮眼，除了台中，台北及高雄均有門市

實心蛋捲環境

實心蛋捲台中南屯店空間還蠻寬敞的，燈光明亮，裝潢相當有質感，店裡頭陳列著各式各樣的商品，有散裝的小盒蛋捲，也有精緻禮盒，台中送禮推薦

實心蛋捲的禮盒種類還蠻多的，內容物均可客製化，可以選擇自己喜歡的口味

實心蛋捲這次也與小小兵聯名，推出了多款小小兵系列商品，有可愛的小小兵禮盒，也有粹蛋捲提盒

另外這邊也有提供彌月禮盒，有藍色跟粉色可以選擇，不管是生男寶寶或是女寶寶都非常適合，款式也非常多種

第一次來購買的朋友，門口旁還有設置試吃區，可以自行取用，記得試吃時需要用旁邊的夾子夾取

店內也有提供茶品可以搭配著蛋捲享用

法式百合輕奢禮盒

雅典法式百合輕奢禮盒的內容物搭配的是32入粹蛋捲及實心曲奇盒

粹蛋捲糖糖選了濃香原味，是實心蛋捲裡粹蛋捲系列中最經典的口味，最純粹的經典蛋香在嘴裡蔓延，口感超級酥脆，香甜不膩口

實心曲奇盒糖糖選了綜合雙享，一次吃到原味及可可兩種風味曲奇，口感酥鬆細緻，原味奶香濃厚，帶微甜滋味，可可香濃，帶微微苦韻

獻瑞雙蛋捲禮盒

實心蛋捲於今年推出的過年禮盒，以大紅色系加上祥獅獻瑞，質感又充滿喜氣，而這款獻瑞雙蛋捲禮盒是32入粹蛋捲搭配2入單盒實心蛋捲

粹蛋捲口味選了去年新登場的鐵觀音口味，一入口就能感受到豐富的濃厚茶香在嘴裡久久不散

實心蛋捲選了香濃花生及經典肉鬆，香濃花生選用台灣花生加上海藻糖下去製作而成的花生內餡，花生香氣濃厚，裡頭還可以吃到微微花生碎粒

糖糖最愛的經典肉鬆，嚴選現宰台灣溫體豬後腿肉製作而成的肉鬆，直接塞好塞滿在蛋捲裡頭，用料非常實在，酥脆帶濃厚奶香的千層蛋捲，伴隨著肉鬆的香酥及迷人鹹香，鹹甜交織，層次相當豐富

獻瑞粹蛋捲禮盒

另一款獻瑞粹蛋捲禮盒是兩款32入的粹蛋捲，口味糖糖選了梨山紅烏龍及桂蜜紅茶，兩款都是茶香蛋捲

梨山紅烏龍粹蛋捲是去年12月新登場的口味，選用經小綠葉蟬著涎的優質茶菁，口感酥脆，茶香清甜，細膩回甘，讓人一口接一口

另一款蜜桂紅茶選用台灣茶，酥脆蛋捲中散發著淡雅茶香，尾韻還帶著淡淡的蜜香，清甜香氣讓人著迷不已

小小兵聯名四入禮盒

喜歡小小兵的朋友們趕緊照過來！實心蛋捲這次與小小兵聯名，推出超萌小小兵禮盒，絕對是送禮推薦！這款禮盒包含四入單盒實心蛋捲，糖糖選了海鹽焦糖香蕉、香濃花生、濃醇芝麻及經典肉鬆

海鹽焦糖香蕉是小小兵系列的限定口味，以小小兵最喜愛的香蕉入料，搭配海鹽焦糖，裡頭還加了些許白巧克力增添香氣，濃濃的香蕉香氣，交織著海鹽的鹹香及焦糖的香甜，口感滑順，鹹甜交織，很適合螞蟻們的口味

濃醇芝麻嚴選上等黑芝麻製作而成的香濃內餡，還沒入口就能聞到濃郁的芝麻香氣撲鼻而來，歐罵罵的黑芝麻餡甜而不膩，深受長輩們的喜愛

小小兵系列商品除了聯名蛋捲外，還有超可愛的小小兵撲克牌，價格是200元，小小兵迷們快來收藏

粹蛋捲 – 金沙鹹蛋

另外這款金沙鹹蛋也是去年12月新登場的口味，也是除了芝麻口味外，另一款有做實心蛋捲跟粹蛋捲的雙口味，香酥脆口的蛋捲，除了香濃蛋香，還多了鹹蛋黃的迷人鹹香

實心蛋捲的爆餡系列都是採用小包裝，裡頭採四入裝，將盒子打開，裡頭還有一層封膜來維持蛋捲的新鮮度及脆度，開封後建議當天食用完畢，風味最佳

這款鹽之花奶酥是實心蛋捲系列的新口味，酥脆的蛋捲，內餡奶酥帶沙沙口感，裡頭加添了鹽之花，讓濃厚奶香多了細緻鹹香

實心糖果盒 – 原味牛軋糖／蔓越莓牛軋糖

除了蛋捲、曲奇餅乾，還有推出實心糖果系列，逢年過節當然少不了老少咸宜的牛軋糖囉，糖糖選了原味牛軋糖及蔓越莓牛軋糖綜合禮盒，一次吃到兩種風味的牛軋糖，原味牛軋糖奶香濃厚，香Q不黏牙，裡頭還可以吃到飽滿大顆的杏仁粒，另一款蔓越莓牛軋糖，裡頭多了蔓越莓果乾，多了微酸滋味，爽口不膩

2025過年禮盒推薦，主打爆餡蛋捲的實心蛋捲，不僅用料實在，包裝更是精緻有質感，還可客製化，也是台中中秋禮盒、彌月禮盒推薦，現在消費滿2500元享免運，滿5000元享95折優惠