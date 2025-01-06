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【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典雙入禮盒｜春水良品 拌春水 瑰蜜相伴禮盒

無酒精紅酒開箱 無酒精葡萄酒心得 無酒精氣泡飲開箱 長輩飲品送禮開箱 more
2025-01-06 11:32:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

 

月底就是春節了！今年過年比較早，伴手禮都需要提早挑選~還沒挑選的朋友看過來！推薦我最近開箱的兩個禮盒，分別是來自芳時品味的「CARL JUNG經典雙入禮盒」、春水良品的「拌春水 瑰蜜相伴禮盒」！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

 

商品介紹

芳時品味 - CARL JUNG經典雙入禮盒

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

大家有聽過無酒精葡萄酒嗎？脫醇葡萄酒權威-卡爾榮格博士，是世界首位脱醇技術發明家！獨創「CARL JUNG-Method減壓蒸餾脱醇技術」與「Aroma Recovery香氣回填系統」，能夠完整保留葡萄酒層次風味與天然營養！富含葡萄酒天然營養成分，而且純素、無添加劑、無人工防腐劑等，讓大家可以放心享受葡萄酒的香氣！尤其適合各種人群~不管是孕婦、幼童、宗教信仰者、汽車機車駕駛、酒精過敏者、體態管理者都適合~

CARL JUNG更是德國外交部、美國白宮指定合作品牌，也是歐陸多個國家米其林餐廳指定品牌！而在聚會、宴會甚至野餐也適合與好友分享！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

這次趁野餐時開箱CARL JUNG經典雙入禮盒，裡頭是穆瑟氣泡與穆瑟粉紅氣泡，外觀看起來非常雅緻~

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

透在陽光下特別有精緻閃亮的感覺

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

像一般香檳、紅酒一樣，開口使用軟木塞~不過有使用金屬封住，所以不用太擔心突然彈開~

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

 

穆瑟氣泡

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

淡金色澤，一邊倒入玻璃杯還能聞到香氣一直冒~近看還不斷有氣泡感，喝起來微甜很順口~感覺很百搭於各式餐點~也適合當作開胃酒！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

穆瑟粉紅氣泡

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鮭魚粉色，有滿滿少女夢幻感~帶有成熟草莓與覆盆莓果香，近看可以看到許多細緻的泡泡，高雅滑順口感、尾韻清新迷人，是人人都會喜歡的口味！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

兩款就算靜置了一段時間都還是可以看到泡泡感不斷~陽光照映下，視覺上更加唯美了~視覺、嗅覺、味覺三重享受！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

老實說我平常不怎麼飲酒，所以市售葡萄酒都讓我覺得酒感蠻重的~不太敢放心喝，直到喝到CARL JUNG無酒精氣泡飲才讓我第一次放心享受氣泡飲的香氣！也能造福許多不能或不敢碰酒精，但又能細細品葡萄酒香氣的人們！大家不妨可以試試看！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

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春水良品 - 拌春水 瑰蜜相伴禮盒

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

禮盒外觀看起來典雅~很符合春水堂的形象~燙金字也透出一點高級感~

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

內含玫瑰花瓣醬130g x1+蜜香紅茶40g x1+品牌果醬匙x1+暖心書籤卡x1

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禮盒內竟然有支果醬匙！還有印上春水良品的LOGO~

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

玫瑰花瓣醬是復刻春水堂的玫瑰麵包，現在在家也能吃到一模一樣的抹醬了！嚴選埔里種植的人工採摘山形玫瑰花瓣，完全不含人工色素或防腐劑，享受來自天然的玫瑰芬芳~細細品嘗花香馥郁~

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

醬體濃郁不稠~可以很滑順得均勻抹上麵包，也能看到細碎的玫瑰花瓣！

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抹在吐司上或是泡成氣泡飲都很適合！甜度適中~不會過於甜膩~而且這股玫瑰花香真的是太迷人了！

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【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

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蜜香紅茶是來自台東鹿野的台茶12

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裡頭真空包裝的~泡出來的茶湯蜜紅金亮~若是泡成玫瑰紅茶也適合！

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很適合送禮給注重精緻度的朋友或長輩，從裡到外富有質感，茶香與玫瑰的融合，肯定能收獲大家的心！

【2025宅配春節禮盒推薦】 芳時品味CARL JUNG經典

 

結語

整體來說，兩個禮盒都很適合送給注重儀式感的友人，CARL JUNG無酒精氣泡飲，適合各種平時不能飲用酒精的人群飲用，口感細緻度更是令人念念不忘！春水良品的瑰蜜相伴禮盒用途廣，玫瑰花瓣醬的味道令人印象深刻~濃郁花香太迷人~搭配蜜香紅茶組合更是讓人愛不釋手！

 

 

店家資訊

【 芳時品味 】
官方網站 ｜ https://ecff.cyberbiz.co/
購買連結 ｜ https://ecff.cyberbiz.co/products/carljunggift
店家FB https://www.facebook.com/ecfancyfood/
店家IG https://www.instagram.com/ec_fancyfood/

【 春水良品 】
官方網站 ｜ https://www.csgcshop.com/
購買連結 ｜ https://reurl.cc/Egb7O1
店家FB https://www.facebook.com/csgcshop/
店家IG https://www.instagram.com/csgcshop/

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