最近真的都跟我家可愛的鄰居們混在一起((笑))

我真心覺得自己變年輕了！哈哈

跟這二個小妞在一起真的超級歡樂的

有時候覺得我們好吵，但又覺得很快樂！

因為達達一直說自己以前住基隆的故事

所以我們就挑了一天到基隆過一下年輕時候的日子

大嘴巴茶坊 - 基隆廟口

地址：基隆市仁愛區愛三路57號3樓

營業時間： 日~四 10:00–01:30 五、六 10:00–02:30

電話號碼： 02-24281854

粉絲頁： https://parg.co/s3H

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不知道大家在國高中的時候，有沒有泡在茶坊過？！

說沒有的會不會太過年輕((哭))

看到這個茶坊覺得很開心耶！

真的有找到青春時期的感覺，以前都跟同學們相約在茶坊聊天

還會一起讀書做作業~嗚！往事青春上心頭

大嘴巴茶坊位於基隆廟口超級近的！

而且這裡很乾淨耶！

廁所是在外面唷！特別的是還有用密碼~

所以要上廁所要記得先跟店家詢問密碼

如果你有在玩傳說對決的話！

有C排以上的排位，來到這裡有不一樣的優惠

感覺很酷~可惜我不會玩！不然也可以上一下排位吃美食

這裡位子很寬敞

坐起來還蠻舒服的~而且不會互相影響

來到這裡真的有青春的回憶耶

有沒有人跟我一樣到茶坊會想到讀書時期的感覺？

簡餐下午茶等多項餐點全天候提供~舒適寬敞的環境

而且他們還提供2.1A高速USB插座，超高速1T無線網路WIFI

聚餐、聊天、三五好友聚會的好選擇！

滑手機完全不怕手機沒電！超方便



現在都是用QRcode點餐

一桌一隻手機點餐就可以囉~

我們點了三個主餐還有一個炸物拼盤及飲料

附餐的紅茶及我的奶蓋綠茶！

奶蓋稍微淡了一點！但真的很大一杯~經濟又實惠~

熱桔茶！現在天氣很冷好適合喝上一杯熱呼呼的桔茶~

熱水果茶也很好喝！味道濃郁不馬虎

起司辛拉麵！來到這裡一定要點上一碗的啊

就像到網咖一定要點上一碗牛肉麵一樣((笑))

麵條煮得很Q 湯頭也好喝！帶一點點辣，冷冷的天好適合來上一碗

炸物拼盤是來到這裡一定要點的啊

大家一起share，薯條、雞翅、雞米花、花枝丸還有炸豆腐

滿滿一盤吃了很過癮！

來到茶坊一定要點上這樣的炸物

大家邊聊天邊吃！超開心

我們真的邊聊邊吃！而且聊得沒完沒了！哈哈哈

來到這裡還可以吃到主廚厚切牛排，是不是讓人覺得很驚訝？

偷偷說：我一開始還想說怎麼會有人來到茶坊點牛排啦？

啊~殊不知就是我們啊！哈哈~

有人會想著：來到茶坊點牛排？牛排會好吃嗎？！

跟大家說：一定要點這個！肉超嫩超好吃的

完全不輸外面的牛排館！甚至比有一些牛排館還要好吃

喜歡蒜香味的人一定會愛上這個牛排！

超級濃郁好吃的！這個牛排有讓我們驚豔到.....

可以再另外點上一碗白飯配著吃！超級好吃~真心不騙

還有我的牛肉千層麵

裡面是奶醬的！也可以大家一起分著吃~

其實我有點意外耶！因為東西都還蠻好吃的

我們點上這一桌不到1500元！重點是我們都吃得很開心

逛廟口逛累了，可以進來坐坐喝個飲料聊個天

太感謝達達帶我們來找回她的青春！((笑))

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大嘴巴茶坊 - 基隆廟口

地址：基隆市仁愛區愛三路57號3樓

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