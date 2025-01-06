為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜不限時 開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜不限時 開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在

大嘴巴茶坊 基隆廟口 基隆美食 基隆下午茶 more
2025-01-06 15:09:00 文字：范范
share
范范

范范
close

來基隆除了吃基隆廟口小吃之外，

推薦大家一個可以放鬆休息聊天吃東西，

或是開小會、玩手遊、聊天聚餐、宵夜續攤的好地方-大嘴巴茶坊

除了各式茶飲，

還有中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理

最棒的是有1T無線網路，

還有附插座，

餐點高CP值且多樣化，

滿足聚餐朋友們不同的味蕾

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (21).jpg

大嘴巴茶坊位於基隆廟口對面的二樓，

逛累了、走累了，

或是想找到地方好好座下休息吃美食，

來這裡就對了

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (1).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (2).JPG

大嘴巴茶坊空間相當的寬敞，

坐位數也相當多，

非常適合找三五好友們一起來這聚餐

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (3).JPG

店家就在基隆廟口對面的二樓，

位置超便利的

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (6).JPG

桌子底下就有2.1A高速USB插座、超高速1T無線網路WIFI

喜歡帶筆電工作的人也很適合來這裡喔

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (5).JPG

這裡還是傳說福利社指定合作商店，

有玩傳說的朋友可以來這裡找同好們一起玩

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (4).JPG

店內現在改掃碼點餐，超級方便的，

價位約落在60~350元，CP值很高

布丁奶茶、小芋圓奶茶，我們選擇大杯的，

一端上桌來讓我們超驚訝的，

沒想到大杯的這麼大，

喝起來相當過癮，

點一杯可以喝好久喔~

布丁滑嫩、奶茶香甜，是孩子們的最愛，

小芋圓相當的Q彈，這杯我們選擇微糖，對我來說剛剛好

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (16).JPG

來看看這杯真的超級巨的，相當有份量, 

要來這坐一下午的朋友，

建議直接點大杯的，喝起來更過癮

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (25).jpg

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (28).jpg

點套餐、火鍋、鐵板類都會附一杯茶飲喔~

紅茶、綠茶，都是無糖的，

搭配餐點很解膩，

只是綠茶稍澀口了一點有點可惜

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (24).jpg

美式豪華大拼盤

有雞翅、炸豆腐、薯條、花枝丸、雞米花，

一整盤相當豐富，

很適合多人一起點一盤來分享，

炸物都炸的相當酥，

拿來聊天配話很對味

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (11).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (7).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (8).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (9).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (10).JPG

蔬果鮮味番茄鍋

番茄湯清爽健康，
 
涮各式食材都對味，
 
肉片肥而不膩，
 
粉絲吸附了番茄湯，再加上一旁的醬料調味，
 
涮嘴又有飽足感，
 
冷冷的天氣來這樣一份非常過癮

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (23).jpg

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (13).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (22).jpg

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (26).jpg

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (27).jpg

主廚蒜香厚切牛排 

牛排蠻大一塊的，

煎得熟度適中非常嫩口，

沾上一旁的特製蒜醬，

嚐起來滋味更是濃郁，蒜香氣十足，

麵條吸附了醬汁，嚐起來滑口又Q彈，

大嘴巴茶坊，營業時間長，來這隨時都能吃到牛排超讚的

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (12).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (20).JPG

牛肉起司漢堡

漢堡厚實，一旁還附薯條相當不錯，

薯條是那種粗薯條，

吃的到馬鈴薯綿密的口感，

漢堡嚐起來也非常飽口，

唯一的缺點應該就是麵包烤太焦了，

如果不烤焦應該會更棒

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (15).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (19).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (18).JPG

大嘴巴茶坊多樣化的美味，滿足我和家人不同的味蕾，

不限時且價格親民，

非常適合全家大小或與三五好友們一起來聚餐、聊天、開小會、吃宵夜都適合

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (17).JPG

基隆廟口 下午茶、宵夜【大嘴巴茶坊】中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理｜1T無線網路｜開小會、聊天聚餐、宵夜續攤的好所在 (29).jpg

店家資訊:
大嘴巴茶坊
地址:基隆市仁愛區愛三路57號三樓
電話:02 2428 1854

大嘴巴茶坊粉絲團

#基隆廟口 #下午茶 #宵夜 #大嘴巴茶坊 #中式火鍋 #美式漢堡 #鐵板料理 #1T無線網路 #聊天聚餐 #宵夜續攤 #基隆美食 #基隆 #基隆牛排 #基隆火鍋 #基隆下午茶 #基隆聚餐 #基隆茶飲 #基隆漢堡 #基隆宵夜 #不限時餐廳 #基隆不限時餐廳 #基隆不限時咖啡廳 #基隆不限時下午茶

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

如果喜歡我的文章，請幫我按個讚或推文吧!
 
粉絲團也麻煩大家多多支持，幫我按一個讚吧!

您的讚美，是我寫文最大的動力，謝謝

歡迎加入我的粉絲團，讓我與您分享寶貝的吃喝玩樂，不定期的抽獎活動，歡迎大家一起來參加

點我-追蹤我的Instagram

點我-追蹤我的粉絲團范范愛分享  

范范愛分享
文章標籤
大嘴巴茶坊 基隆廟口 基隆美食 基隆 基隆牛排 基隆火鍋 基隆下午茶 基隆聚餐 基隆茶飲 基隆漢堡 基隆宵夜 不限時餐廳 基隆不限時餐廳 基隆不限時咖啡廳 基隆不限時下午茶
創作者介紹
創作者 范范 的頭像
范范

范范愛分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#火鍋
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

大嘴巴茶坊 - 基隆廟口

phone02-2428-1854
place基隆市仁愛區愛三路57號3樓
4.16 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.14
服務品質
4.20
裝潢氣氛
4.18
CP值
4.18
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up