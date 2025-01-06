來基隆除了吃基隆廟口小吃之外，
推薦大家一個可以放鬆休息聊天吃東西，
或是開小會、玩手遊、聊天聚餐、宵夜續攤的好地方-大嘴巴茶坊，
除了各式茶飲，
還有中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理，
最棒的是有1T無線網路，
還有附插座，
餐點高CP值且多樣化，
滿足聚餐朋友們不同的味蕾
大嘴巴茶坊位於基隆廟口對面的二樓，
逛累了、走累了，
或是想找到地方好好座下休息吃美食，
來這裡就對了
大嘴巴茶坊空間相當的寬敞，
坐位數也相當多，
非常適合找三五好友們一起來這聚餐
店家就在基隆廟口對面的二樓，
位置超便利的
桌子底下就有2.1A高速USB插座、超高速1T無線網路WIFI,
喜歡帶筆電工作的人也很適合來這裡喔
這裡還是傳說福利社指定合作商店，
有玩傳說的朋友可以來這裡找同好們一起玩
店內現在改掃碼點餐，超級方便的，
價位約落在60~350元，CP值很高
布丁奶茶、小芋圓奶茶，我們選擇大杯的，
一端上桌來讓我們超驚訝的，
沒想到大杯的這麼大，
喝起來相當過癮，
點一杯可以喝好久喔~
布丁滑嫩、奶茶香甜，是孩子們的最愛，
小芋圓相當的Q彈，這杯我們選擇微糖，對我來說剛剛好
來看看這杯真的超級巨的，相當有份量,
要來這坐一下午的朋友，
建議直接點大杯的，喝起來更過癮
點套餐、火鍋、鐵板類都會附一杯茶飲喔~
紅茶、綠茶，都是無糖的，
搭配餐點很解膩，
只是綠茶稍澀口了一點有點可惜
美式豪華大拼盤
有雞翅、炸豆腐、薯條、花枝丸、雞米花，
一整盤相當豐富，
很適合多人一起點一盤來分享，
炸物都炸的相當酥，
拿來聊天配話很對味
蔬果鮮味番茄鍋
主廚蒜香厚切牛排
牛排蠻大一塊的，
煎得熟度適中非常嫩口，
沾上一旁的特製蒜醬，
嚐起來滋味更是濃郁，蒜香氣十足，
麵條吸附了醬汁，嚐起來滑口又Q彈，
大嘴巴茶坊，營業時間長，來這隨時都能吃到牛排超讚的
牛肉起司漢堡
漢堡厚實，一旁還附薯條相當不錯，
薯條是那種粗薯條，
吃的到馬鈴薯綿密的口感，
漢堡嚐起來也非常飽口，
唯一的缺點應該就是麵包烤太焦了，
如果不烤焦應該會更棒
大嘴巴茶坊多樣化的美味，滿足我和家人不同的味蕾，
不限時且價格親民，
非常適合全家大小或與三五好友們一起來聚餐、聊天、開小會、吃宵夜都適合
店家資訊:
大嘴巴茶坊
地址:基隆市仁愛區愛三路57號三樓
電話:02 2428 1854
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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