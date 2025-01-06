來基隆除了吃基隆廟口小吃之外，

推薦大家一個可以放鬆休息聊天吃東西，

或是開小會、玩手遊、聊天聚餐、宵夜續攤的好地方-大嘴巴茶坊，

除了各式茶飲，

還有中式火鍋、美式漢堡、鐵板料理，

最棒的是有1T無線網路，

還有附插座，

餐點高CP值且多樣化，

滿足聚餐朋友們不同的味蕾

大嘴巴茶坊位於基隆廟口對面的二樓，

逛累了、走累了，

或是想找到地方好好座下休息吃美食，

來這裡就對了

大嘴巴茶坊空間相當的寬敞，

坐位數也相當多，

非常適合找三五好友們一起來這聚餐

店家就在基隆廟口對面的二樓，

位置超便利的

桌子底下就有2.1A高速USB插座、超高速1T無線網路WIFI,

喜歡帶筆電工作的人也很適合來這裡喔

這裡還是傳說福利社指定合作商店，

有玩傳說的朋友可以來這裡找同好們一起玩

店內現在改掃碼點餐，超級方便的，

價位約落在60~350元，CP值很高

布丁奶茶、小芋圓奶茶，我們選擇大杯的，

一端上桌來讓我們超驚訝的，

沒想到大杯的這麼大，

喝起來相當過癮，

點一杯可以喝好久喔~

布丁滑嫩、奶茶香甜，是孩子們的最愛，

小芋圓相當的Q彈，這杯我們選擇微糖，對我來說剛剛好

來看看這杯真的超級巨的，相當有份量,

要來這坐一下午的朋友，

建議直接點大杯的，喝起來更過癮

點套餐、火鍋、鐵板類都會附一杯茶飲喔~

紅茶、綠茶，都是無糖的，

搭配餐點很解膩，

只是綠茶稍澀口了一點有點可惜

美式豪華大拼盤

有雞翅、炸豆腐、薯條、花枝丸、雞米花，

一整盤相當豐富，

很適合多人一起點一盤來分享，

炸物都炸的相當酥，

拿來聊天配話很對味

蔬果鮮味番茄鍋

番茄湯清爽健康，

涮各式食材都對味，

肉片肥而不膩，

粉絲吸附了番茄湯，再加上一旁的醬料調味，

涮嘴又有飽足感，

冷冷的天氣來這樣一份非常過癮

主廚蒜香厚切牛排

牛排蠻大一塊的，

煎得熟度適中非常嫩口，

沾上一旁的特製蒜醬，

嚐起來滋味更是濃郁，蒜香氣十足，

麵條吸附了醬汁，嚐起來滑口又Q彈，

大嘴巴茶坊，營業時間長，來這隨時都能吃到牛排超讚的

牛肉起司漢堡

漢堡厚實，一旁還附薯條相當不錯，

薯條是那種粗薯條，

吃的到馬鈴薯綿密的口感，

漢堡嚐起來也非常飽口，

唯一的缺點應該就是麵包烤太焦了，

如果不烤焦應該會更棒

大嘴巴茶坊多樣化的美味，滿足我和家人不同的味蕾，

不限時且價格親民，

非常適合全家大小或與三五好友們一起來聚餐、聊天、開小會、吃宵夜都適合

店家資訊:

大嘴巴茶坊

地址:基隆市仁愛區愛三路57號三樓

電話:02 2428 1854

大嘴巴茶坊粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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