華燈初上，夜冪低垂，走進信義安和站附近光復南路巷內，推開低調的木門，

迎來的是親切友善的招呼。隱身在巷內的【酒桃Sake momo 】日式餐酒館，

以多達50幾款的日本清酒及日式餐酒館料理為主，且用餐不限時間，

在此和朋友歡聚小酌，放鬆享用日式餐酒館美食及美酒，紓解一天日常生活的壓力。

【酒桃Sake momo 】位在光復南路巷內，從捷運信義安和站步行約5分鐘左右，

日式木質門面及低調的招牌，如果走過沒注意的話，

我還真不知道這兒隱身了一間這麼隱密的清酒吧。

一進入餐廳就會被冰櫃中陳列壯觀的日本酒牆吸引目光。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

提供多達50幾款日本清酒，且不定時更換，想必很多客人都是為了品酌日本清酒特地來訪。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

服務人員非常專業地跟每桌客人介紹酒品並適時提供建議，

店內清酒是以整支販售的，注意到了嗎?還有大谷翔平二刀流限定酒款。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

如果喝不完整支清酒的，也有提供如辯天等小瓶裝酒款，

另外還有各式日本酒、水果酒、啤酒等有提供小杯份量。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

暖黃有氣氛的燈光，裝潢呈現濃濃日式餐酒館氛圍，

一樓座位以2-4人桌及吧台的高腳椅座位區為主，另外設有包廂及地下室座位區，

可以包場，也適合公司行號尾牙、聚餐、場地租借皆適合。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

我喜歡吧檯上小吊燈的創意巧思，就像家裡餐桌的小吊燈一樣，

搭配暖色系餐具，讓人用餐起來多了點溫暖感受。

menu，有開胃小菜、揚物、烤食、煮物、生食、握壽司、塔可、飯麵及甜點等。

酒單的選擇多樣化，主要以日本酒為主，也有啤酒、蒸餾酒、利口酒、嗨波等，

也有無酒精的軟性飲料。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

【柚香蘿蔔】NT80

入座後服務人員會倒上開水，使用的水杯也很有質感，點了開胃小菜柚香蘿蔔，吃來清爽脆口。

【智惠美人紅茶梅酒】NT260／80ml

點了杯紅茶梅酒來搭配酒桃的料理，智惠美人紅茶梅酒喝來香甜順口，微酸微甜，

口感冰涼沁心，酒精濃度對我來說不算太高，是女生也可以淺酌的口味。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

【朝日黑啤】NT180

朝日黑啤酒泡沫細綿，喝來有濃厚的黑麥獨特香味，順口好喝不澀。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

【蜜桃氣泡水】NT80

無酒精飲料點了蜜桃口味的氣泡水，喝來有蜜桃果香，爽口不甜膩。

餐點陸續送上桌，擺了整桌好豐盛，忍不住想趕快品嚐。

【鹽辛花枝】NT180

鹽辛花枝我在日本吃過後就愛上了，看到酒桃的開胃菜有這道，立馬點來回味。

以鹽醃漬的花枝，鹹香滑Ｑ，味道屬於比較重口味的下酒菜，我好喜歡。

【洋蔥生牛肉】NT280

切成薄片的生牛肉佐洋蔥絲、生菜及特製醬汁提味，生牛肉色澤鮮紅，

搭配洋蔥及醬汁稍微拌一拌後食用，嚐來鮮美嫩口，好吃沒話說。

【深海珠寶盒】NT380

以鮭魚、小鮪魚、紅目魽、干貝、鮮蝦等多種新鮮生魚組成精緻繽紛的深海珠寶盒。

鮭魚肥美嫩口，紅目魽、小鮪魚肉質厚實鮮嫩，干貝Q滑軟嫩，加上鮮甜的蝦子，

新鮮吃原味就很甘甜可口。

【酒桃柚香炸雞】NT220

愛吃炸雞的我們看到「柚香炸雞」，不點來吃看看就太對不起自己了啦！

炸雞外層的麵衣看來炸得好酥脆可口，一旁附上特製柚香沾醬。

炸至金黃酥脆的炸雞，一咬下去酥嫩多汁，入口有豐富油脂香氣，

肉質鮮嫩，沾覆一旁甜香的柚醬滋味更佳，讓人意猶未盡的美味。

【脆皮燒肉】NT300

三層肉燒肉油脂豐富，經燒烤後更具香氣，外皮烤的酥香，皮脆肉Q，

肉質肥嫩，沾點附上的白糖及芥籽醬也很對味。

【鹽燒雞腿串】NT180/雙串

這道是店內的人氣串燒，雞腿肉灑上薄鹽串烤，有炭火炙燒後的香氣，

吃得出雞肉的鮮甜原味，搭配青蔥醬入口吃來更加美味。

【栗子南瓜天婦羅】NT120

選用日本品種栗子南瓜甜度較高，炸過的栗子南瓜更能保持脆嫩口感且帶點酥香氣，

沾點天婦羅沾醬就很香甜可口，這道甚獲我家兒子好評。

【干貝握壽司】單貫NT120、雙貫NT220

干貝握壽司上頭有先抹上醬汁提味，再以魚子醬點綴，

干貝厚實大顆，整貫入口，嚐來鮮嫩多汁，太滿足啦！

【散壽司】NT280

使用鮭魚等多種新鮮魚肉切丁，灑上魚子醬、鮭魚卵及蔥花點綴，

佐以花朵裝飾，佈置成一碗五彩繽紛的散壽司，附上薑片及山葵提味。

新鮮魚肉、醋飯與山葵一同拌勻後品嚐，充滿各種魚肉的鮮甜海味，

入口盡是鮮美好滋味。

【海景茶碗蒸】NT220

頗具視覺效果的海景茶碗蒸，毫不手軟放上整隻鮮蝦、小干貝及灑滿鮭魚卵，

蝦肉飽滿鮮美，茶碗蒸柔滑順口，蛋香味濃，充滿著海鮮鮮甜味，

每一口都蘊藏著迷人的好味道。

【傳統炸年糕】NT80

炸的酥脆熱呼呼的軟Ｑ年糕，沾點黃豆粉，口感酥香又不會太過甜膩，

就用這幸福的甜點來為今日做完美結尾。

【酒桃Sake momo 】環境溫馨氣氛佳，今日品嚐的料理及酒品都很讓我們滿意，

服務人員親切熱情，對待客人就像家人一樣，會細心介紹餐點及酒品，

不限用餐時間，是適合朋友或家庭聚會歡聚小酌的好地方。

【酒桃Sake momo 】

地址：台北市大安區光復南路456巷6號

電話：02 27037507

營業時間：周一- 周四｜Mon-Thu 18:00- 00:00

周五- 周六｜Fri - Sun 18:00- 01:00

FB：酒桃Sake momo