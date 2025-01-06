新鮮烘焙的咖啡豆在磨豆機中旋轉，爆裂的豆香瞬間充盈空氣，伴隨著療癒的細緻研磨聲，為美好的一天揭開序幕。

將研磨好的咖啡粉填入濾杯，用填壓器輕柔且均勻地壓實，鎖上沖煮頭、注入高壓熱水萃取，讓每滴飽含精華的咖啡液完整釋放，緩緩匯聚成一杯濃郁迷人的韻香。

別讓這樣的美好成了每日例行公事，喝咖啡就應該是一種享受生活的儀式感。

在虎尾Cozy coffee，你有多種不同風味的咖啡選擇，從經典的美式拿鐵、與水果氣泡飲搭配、到創新的黑芝麻拿鐵等，每天都能隨著心情變換不一樣的味蕾享受。

▼於11/2新開幕的〝Cozy coffee可集咖啡 雲林虎尾門市 〞，是以義式咖啡和手沖咖啡為主，並提供各式飲品、輕食和鬆餅的複合式經營。

內用免服務費，鄰近虎尾驛和糖廠，可路邊停車、附近也有家付費停車場，交通非常方便。

Cozy coffee可集咖啡

營業時間：07:00-21:00

電話：05-6321099

地址：雲林縣虎尾鎮中山路3-10號

IG：cozycoffee_huwei

內用免服務費、用餐時間2.5小時

我原本對咖啡廳輕食沒抱太大期望，單純就是衝著開幕優惠去的，卻沒想到《虎尾可集》選用的麵包水準還蠻不錯！

我吃過很多輕食店的可頌，不是過於乾硬就是軟塌塌的，口感實在普通。

▼但《虎尾可集》選用的的可頌，吃起來就是帶有層次感的外酥和內軟，這才是我記憶中、那迷人的可頌口感嘛！

經典蛋沙拉可頌

▲我這次搭配的內餡是「經典蛋沙拉」，將雞蛋煮熟以後切丁，拌入蛋黃醬和調味料，搭配爽脆生菜夾入吐司或可頌裡，充滿蛋香的軟嫩口感經典又好吃。

▼帕尼尼是一種源自義大利的熱壓三明治，將豐富餡料夾在兩片義式拖鞋麵包之間，機器壓烤之後的麵包吃起來酥脆、肉餡口感豐富，也是常見的輕食選擇。

厚切火腿帕尼尼

▲內餡選的「厚切火腿」不是薄薄一層，甚至薄到沒有吃不存在感的那種火腿，如果你吃得了辣的話，選擇辣味口感更加分！

▼「芋頭煉乳肉鬆」搭配的是口感較為柔軟的鮮奶吐司，吃起來有別於預料中的鹹甜，本來以為是踩雷了，後來才知道這裡面的煉乳和芋泥，原來是襯托肉鬆口感的配角。

芋頭煉乳肉鬆鮮奶吐司





▲不怎麼甜膩的煉乳和微量芋泥，都是為了襯托鹹香鹹香的肉鬆，讓它吃起來不會這麼乾，我特別喜歡這芋泥的口感和尾韻，感覺更加分！

即日起至1/19、上午7：00~12：00來《虎尾可集》吃早餐，指定輕食(經典蛋沙拉吐司/鮪魚吐司/德式香腸堡佐蜜芥末)+熱帶天堂紅茶，即享99元套餐價。

+10元，還能升級成美式咖啡，CP值更加分！

▼「德式香腸堡佐蜜芥末」就是我們熟悉的大亨堡，淋上蕃茄和蜜芥末的雙醬熱狗，和酸黃瓜一起吃超級搭，還有辣味的選擇喔！

德式香腸堡佐蜜芥末

這裡的華爾滋堡跟平時看到的不同，橢圓型外觀有別於圓堡造型，一圈又一圈、如同唱片般的酥皮堆疊，外酥內軟的口感吃起來更精緻。

香濃花生醬和牛肉的搭配在近年非常流行，最特別的是，這裡的牛肉並不是肉排，而是有點像火腿肉的黑胡椒牛肉片。

花生牛肉華爾滋堡

除此之外，還有酸甜的蕃茄和蜜芥末醬的搭配，讓整體口感更加豐富、且不油膩。

現在加入可集會員，即可購買「美式或拿鐵買十送二」的寄杯優惠。

▼雖然我有寄杯，不過偶爾還是想嚐嚐新奇的咖啡風味，「黑芝麻拿鐵咖啡」的咖啡香氣在舌尖跳躍，尾韻中帶有黑芝麻的醇香，看似不搭的兩種元素交織在一起，竟讓整體口感層次豐富，讓人回味無窮。



黑芝麻拿鐵咖啡 / 草莓風味紅茶

▲身為一名紅茶控，我對紅茶幾乎毫無抵抗力。尤其在看到沒喝過的「草莓風味紅茶」，更是忍不住心裡的好奇心，想要點來喝喝看。

那酸甜的草莓果香與濃醇的紅茶基底完美交融，每一口都是驚喜。

搭配著精緻的下午茶點，無論是鬆餅、厚片、還是各式輕食，悠閒地享受獨處或是和姊妹相處的午後時光，格外愜意。

《虎尾可集》以木質桌椅營造出溫馨舒適的用餐空間，坐在一樓落地窗前，靜靜地品嚐手中的咖啡，看著路上的行人匆匆來往，讓人有種與世隔絕的安然。

這裡還提供了免費插座，讓你可以在靜謐的環境下，邊享用美味的餐點和咖啡，邊使用電腦辦公。





二樓的空間寬敞明亮，綠色植物為空間增添了生氣，在這裡與朋友相聚、說說笑笑再適合不過了。

▼熱騰騰的鬆餅上，輕輕擠上一朵奶油花，再淋上香甜的紅心芭樂果醬，每一口都吃得到鬆餅的麵粉香、奶油的綿密，以及芭樂果醬的甜香，層次豐富又美味。

紅心芭樂鬆餅

花生厚片

▲香濃的花生醬厚實地塗抹在烤得香酥的厚片上，每一口都迸發出濃郁的花生香氣，甜而不膩的美味在舌尖蔓延，簡簡單單就很好吃！

▼「鮮芒奶油軟法」雖然美味，不過個人建議可以請店家製作時，減少一半左右的奶油用量，口感就更完美了。

鮮芒奶油軟法

這麼舒適的用餐空間，內用免收服務費、用餐時間長達2.5小時，CP值超高！

再加上多樣化的餐點選擇，天天來都吃不膩，私心推薦拿鐵、經典蛋沙拉、紅心芭樂鬆餅、鮮芒奶油軟法，來店必點。

▲附上《虎尾可集》菜單，快來看看今天的下午茶想點什麼吧！

菜單和活動圖片擷取自《虎尾可集咖啡》