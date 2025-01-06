台北中正區吃到飽餐廳_一番地壽喜燒開封店─台北火車站附近美食餐廳，548元吃到飽，超過30樣食材無限吃，壽喜燒涮肉吃菜好選擇，蔬菜推車、美國頂級牛肉、紐澳肉品、丹麥肉品吃到飽_2025一番地壽喜燒吃到飽價位，台北車站捷運站美食餐廳、中正區聚餐餐廳

目錄索引

1. 關於一番地壽喜燒開封店

2. 交通指引_一番地壽喜燒開封店

3. 一番地壽喜燒開封店環境開箱

3.1 一番地壽喜燒開封店_接待區

3.2 一番地壽喜燒開封店_用餐空間

3.3 一番地壽喜燒開封店_飲料自助區

4. 一番地壽喜燒開封店餐點內容分享

4.1 前菜

4.2 現切肉品系列吃到飽

√ 丹麥梅花豬肉

√ YG級板腱牛肉

√ Choice雪花牛肉

4.3 蔬菜推車吃到飽

4.4 副食系列吃到飽

√ CAS洗選蛋

√ 讚岐烏龍麵

√ 越光米

4.5 甜點

5. 消費資訊

5.1 2025一番地壽喜燒開封店吃到飽價位

5.2 一番地壽喜燒開封店2025最新優惠資訊

6. 台北中正區吃到飽餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於一番地壽喜燒開封店

「台北中正區吃到飽餐廳_台北火車站附近美食餐廳」

「台北車站捷運站美食餐廳_中正區聚餐餐廳」

一番地壽喜燒開封店在哪裡

一番地壽喜燒開封店位於台北市中正區開封街一段48號，近台北火車站、台北站前新光三越，附近有公車站、捷運站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

一番地壽喜燒開封店環境_餐點特色

「日系風格用餐空間_高評價壽喜燒吃到飽」

「548元壽喜燒吃到飽_超過30樣食材無限吃」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運、火車、高鐵、公車_台北火車站，走路8分鐘。

機車：附近機車停車格_開封街一段

汽車：附近汽車停車格_開封街一段；應安168停車聯盟_博愛場，走路1分鐘。

Ⅱ 交通指引_一番地壽喜燒開封店

開封街一段博愛路交叉口_台北火車站附近

12月聖誕節前一晚的聚會選擇到台北火車站附近的高評價壽喜燒吃到飽─ 一番地壽喜燒開封店， 吃飯聚聚。

擁有眾多饕客好評、Google地圖評論高達4.3星的 一番地壽喜燒開封店，周邊有公車站、捷運站、火車站、高鐵站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車開車前往用餐都很便利。

周邊汽車停車格

開封街一段有規劃機車停車格、汽車停車格，附近也有多個汽車收費停車場，免擔心找不到停車位。

Ⅲ 一番地壽喜燒開封店環境開箱

■ 一番地壽喜燒開封店_接待區

走進一番地壽喜燒開封店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在一番地壽喜燒開封店用餐，可使用現金、信用卡付款。

等候區

一番地壽喜燒開封店用餐時間為90分鐘入座後起算，比同行友人、家人早到可先在此區稍坐等候。

■ 一番地壽喜燒開封店_用餐空間

日系風格用餐空間

選用大量自帶質感、溫度的木頭為主元素，搭配暖色調燈光，打造給人滿滿放鬆感的日系風格用餐空間，規劃2人桌、4人桌、6人桌，與半開放式聚餐包廂。

2人桌

半開放式聚餐包廂_4人桌

桌面配置

4人用餐會有一個壽喜燒鍋加一個菜盤；6人以上會有兩個壽喜燒鍋加一個菜盤；7人以上會有兩個壽喜燒鍋加兩個菜盤。

附設洗手間

一番地壽喜燒開封店洗手間的整潔狀況維持得很好，走進去都是香香、無異味的。

兒童座椅

有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

■ 一番地壽喜燒開封店_飲料自助區

飲料自助區

氣泡飲品機、果汁系列飲品、沖泡熱飲、沖泡茶飲、咖啡機。

沖泡茶飲_天仁茗茶茶包

飲料自助區有準備4款天仁茗茶茶包。

咖啡機_莫凡比咖啡豆、立頓奶茶

氣泡飲品機

Ⅳ 一番地壽喜燒開封店餐點內容分享

壽喜燒鍋

經典日式壽喜燒鍋，有附上一壺水、醬油可在享用壽喜燒時調整湯底鹹淡。

■ 前菜系列

餐前沙拉

清甜爽脆的生菜、淋上特製酸甜醬，搭配酥脆麵包丁，很適合在一餐的開始做為開胃菜享用。

開胃前菜

帶有溫和辣感的香辣泡菜，推薦搭配涮好的肉一起吃。

■ 現切肉品系列吃到飽

√ 丹麥梅花豬肉

現點現切的丹麥梅花豬肉，油脂比例不高，涮煮全熟後入口，嚐嚐吸附醬汁軟嫩多汁的好味豬肉片。

√ YG級板腱牛肉

YG級板腱牛肉推薦夾入沸騰的壽喜燒鍋中涮3下入口，享受擁有最佳柔韌度、自帶滿滿牛鮮味的板腱牛。

√ Choice雪花牛肉

Choice雪花牛肉的油脂比例較高，推薦涮煮7分熟，醬汁香氣平衡了原有的油脂感，相較於板腱牛肉更加柔嫩。

■ 蔬菜推車吃到飽

入座前，負責蔬菜推車的人員會先將桌面上的菜盤裝滿，如有不吃的蔬菜可在訂位時說明，避免浪費食物。

蔬菜推車內容

平均大約每10~15分鐘會出現一次的蔬菜推車，有多達超過20樣食材無限吃。

以當季蔬菜為主，與人氣火鍋料為輔，有：玉米筍、白蘿蔔、大白菜、高麗菜、空心菜、大陸妹、青江菜、金針菇、絲瓜、杏鮑菇、香菇、洋蔥、大黃瓜、茄子、玉米、馬鈴薯、年糕、芋頭、南瓜、乾豆皮、寬粉、百頁豆腐、豆腐、蒟蒻結等。

■ 副食系列吃到飽

√ CAS洗選蛋

√ 讚岐烏龍麵

放入沸騰的壽喜燒鍋中煮大約3分鐘即可享用，咀嚼得到麵香、和著醬汁香氣的軟Q烏龍麵。

√ 越光米

一番地的越光米很適合配肉一起吃，米飯是有Q不黏口咀嚼得到淡淡芋頭香氣的。

■ 甜點

當天的隱藏版冰淇淋口味是抹茶口味的，搭配鬆軟綿密的蜜紅豆。

第一次吃到檸檬片搭配糖的餐後甜點，入口完美平衡的酸甜感給人滿滿的驚喜感，把原本留在嘴裡的肉味都洗掉了！

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/24(二)

√ 付款方式：現金、信用卡

√ 用餐酌收10%服務費

√ 用餐時間90分鐘

√ 吃到飽價位：一~五中午548元；一~五晚上、六日618元；兒童收費參考2025一番地壽喜燒開封店吃到飽價位。

■ 2025一番地壽喜燒開封店吃到飽價位

台北中正區吃到飽餐廳_ 2025一番地壽喜燒開封店吃到飽價位，攝於2024/12/24

■ 一番地壽喜燒開封店2025最新優惠資訊

√ FB或IG打卡「一番地壽喜燒開封店」，加贈前菜、特選霜降豬、隱藏版冰淇淋、甜點擇一

台北中正區吃到飽餐廳_ 一番地壽喜燒開封店2025最新優惠資訊，攝於2024/12/24

Ⅵ 台北中正區吃到飽餐廳相關資訊

一番地壽喜燒開封店

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：30~22：00 (週五、六~22：30)

📍 地址：台北市中正區開封街一段48號

📞 電話：02 2388 8852



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■ 品牌資訊

一番地壽喜燒官網

一番地壽喜燒開封店FB粉絲頁

分店資訊

一番地壽喜燒台北古亭店

台北市中正區和平西路一段80號

02 2368 6600

一番地壽喜燒內湖宏匯店

台北市內湖區瑞光路333號1樓

02 7756 6298

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