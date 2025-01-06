雲林斗六壹番素食餐廳｜雲林斗六美食推薦創意素食料理，道道料理令人驚奇連連！

來雲林斗六吃美食，壹番素食餐廳距離雲林斗六火車站很近，從斗六太平老街步行約10分鐘即可抵達壹番素食餐廳。斗六美食壹番素食餐廳在地已有30年的老字號餐廳，原先做葷食後轉素食餐廳，二代接手將壹番素食餐廳走向創意與創新，每道經典佳餚都會令人驚豔不已，素食竟然能以創意料理好看又美味的方式出場，不含蛋跟酒的素食料理，創新與創意多變化的素食料理，像是素鱔炒麵、椒鹽脆酥片、芝麻素脆膳、猴菇小籠包、吐司蒼蠅頭、龍鳳素蝦腿、番茄炒櫛瓜（季節限定）、泰式檸檬魚、脆皮三明治、松露干貝燒，真的太讓人驚喜連連！雲林斗六壹番素食餐廳改變內部用餐環境後變得更加寬敞舒適，想要在雲林聚餐找包廂、雲林素食餐廳，同時也有提供寵物友善(須事先告知)、親子友善空間、無障礙空間環境(洗手間)，我真的很推薦這家壹番素食餐廳，用餐後也可以到雲中街文創聚落逛逛呦！

壹番素食餐廳 在哪？

壹番素食近雲林斗六車站，若搭車來雲林斗六，可以沿路逛太平路老街至壹番素食，步行約十分鐘，附近有雲中街文創聚落，用餐完還可到附近散步，步行約四分鐘。地理位置好，一票人來用餐也能快樂地品嘗美食呢！

綠色饗宴美味無界，讓你品嚐一連串異國風味料理或是在地古法製作的美食，口口都讓你回味無窮。

外觀設計也請設計師幫忙設計，不限定年輕人或長輩，符合老少鹹宜的素食餐廳，讓每個人都能快樂進來店裡品嚐美味素食料理。

壹番素食的後門有停車場，店家無配合停車場，但至少停車安心不用吃到一半還擔心車子是否安好～

1.壹番素食旁有停車場(需使用網頁/app登記入場及出場時間，僅提供線上付款)

2.機十二汽車立體停車場(步行約3分鐘)

壹番素食餐廳店內環境

雲林斗六美食推薦壹番素食餐廳，店裡親子友善、寵物友善(需先告知)、無障礙廁所。

雲林聚餐包廂/斗六包廂餐廳推薦

在壹番素食餐廳用餐，人數少到多人都可以事先預訂，若14人以上也可預訂包廂，店裡有四間包廂，八人以上也可以做預約，包廂以隔板隔間，方便至極。

寬敞舒適的用餐環境，非假日午間也很多人來享用，雲林斗六壹番素食餐廳在地小有名氣，只要提起素食，大家都豎起大拇指說讚！

（壹番素食餐廳提供無障礙廁所，廁所規劃十分完善，行動不便者是最大的福音！）

雲林斗六壹番素食餐廳菜單MENU

壹番素食餐廳研發各種不同素食菜色，包含熱炒、麵食、精緻料理、湯品、火鍋等，不定期更新菜單，且有季節限定料理，希望讓顧客每次來都有不同驚喜！推陳出新的新菜，每道料理都讓你回味再三，品嚐之餘也能兼顧到健康呦！

壹番素食餐廳餐點介紹

壹番素食餐廳是雲林聚餐餐廳首選，如果你跟我一樣也喜歡熱炒、火鍋、炒飯，這家絕對是首選，品嚐美味料理完全不素，創意十足。我們此次點選的都是熱門菜色，像是素鱔炒麵、椒鹽脆酥片、芝麻素脆膳、猴菇小籠包、吐司蒼蠅頭、龍鳳素蝦腿、番茄炒櫛瓜(季節限定)、泰式檸檬魚、脆皮三明治、松露干貝燒。

蘋果醋飲也格外清爽解膩～

素鱔炒麵

素鱔炒麵這道絕了！真的是出自大廚之巧手，保留著大火快炒的鑊氣，說名廚一點都不遑多讓呀！

素鱔炒麵帶點南部甜感，但酸度恰到好處，口口都是順口溜溜，香氣真的太讓人驚艷了，後來吃不完包回家，加熱一下食用，餐點仍舊原汁原味呢！忍不住就想大推再推惹！

椒鹽脆酥片

可口的椒鹽脆酥片，完全以高規格的方式呈現，大廚對日本車麩特性甚是了解，加以變化下讓車麩做出一道道美味可口的料理～

吃起來完全有椒鹽山豬肉的香氣，加入九層塔跟香酥粉、胡椒鹽，完全就是超級驚艷，好吃到翻了啦！

芝麻素脆膳

芝麻素脆膳這道威力十足，猶如葷食的芝麻小魚，酥炸的鴻禧美白菇替代小魚，讓這道完全開胃又很像零嘴。

別出心裁的料理總是讓人喜愛不已，款款都好經典，看來到店用餐真的好難抉擇，很建議可以找很多親朋好友一起來用餐，才能享用更多餐點啊！

猴菇小籠包

猴菇小籠包是手工小籠包具有風味在，喜愛吃小籠包的朋友必點。

猴菇小籠包內餡用猴頭菇、粉絲、豆包、香菇，簡簡單單的風味很健康，也很有飽足感唷！

吐司蒼蠅頭

壹番素食餐廳的料理真的是八面玲瓏，集結於多國的料理，呈現變化讓菜色變得很不凡。

佳餚中的素肉丁需要先浸泡與醃漬在拌炒，還有這四季豆丁很厲害吧～重點是裡面還有剝皮辣椒的碎丁，光是豐富的多層香氣單吃也好吃。

店家也建議可以包入口袋吐司裡，鬆軟的吐司加上口味偏重的蒼蠅頭，麵包也吸附了一些滋味在，鹹香辣真的是道絕妙好料理。

龍鳳素蝦腿

龍鳳素蝦腿猶如魚躍龍門樣貌出場，裡面有金針菇絲、豆仔筍絲、紅蘿蔔絲、杏鮑菇絲，用海苔下去包，外面用豆皮下去捲。

龍鳳素蝦腿，酥脆脆美味料理，上方有莎莎醬一口咬下那酸甜不膩口的香氣刺激著味蕾，好好吃唷。

松露干貝燒

松露干貝燒一顆顆看起來小巧玲瓏，做工繁複真的是手路菜，以植物肉跟嫩豆腐為材料，主廚將植物肉剁成泥醬入嫩豆腐，香菇炸過後起鍋降溫，接著將材料放入香菇裡，入蒸籠就上桌～

品嚐時也能吃得到松露醬的味道，撒上切丁的甜椒變得很七彩又繽紛，滑順又可口。

脆皮三明治

脆皮三明治是以前辦桌的宴席料理，炸吐司，有些會塗果醬有些會用糯米糕，就是要吃飽飽的概念啦！別以為這三明治簡簡單單就可以製作出來，其實這裡可是用上白醬跟馬鈴薯還有玉米粒、小黃瓜、蘿蔔丁、黑木耳……，給你視覺跟味覺的雙重饗宴。

酥脆可口的吐司夾入內餡，這口感十分厲害，我喜歡這完全不膩又香滑的香氣瀰漫著，入口即化一個人吃一塊真的太少～旁邊也有義大利巴薩米亞醋膏及本店特製莎莎醬可以沾，真的必收錄起來啊！

泰式檸檬魚

像我自己平常有在吃素食，對於素食料理就很喜歡，全素植物肉刴成泥狀與豆包下去混合，用海苔捲成圓狀下蒸籠～裡面也有碧玉筍作搭襯以及新鮮檸檬汁，讓你完全無法擋啊！

一年四季都喜愛的清爽可口佳餚，這每一口都會讓你有檸檬魚的感覺，很有泰式料理的層次感呢！

番茄炒櫛瓜（季節限定）

韓國櫛瓜入佳餚是我第一次品嚐到，平常的櫛瓜尾韻會有苦味，韓國櫛瓜整個清甜到底～吼！很下飯噎～

脆度有加的韓國櫛瓜，口口都會讓你有著酸甜的氣味，剛開始朋友說，為何要炒蕃茄呀！我說這就是壹番素食餐廳厲害的地方呀！總是顛覆傳統又席捲我們味蕾～

壹番素食餐廳也有跟外送服務做配合，熊貓、UberEat兩大外送平台，網路直接訂購得到餐點呦！

壹番素食餐廳在太平老街裡

壹番素食餐廳距離雲林斗六火車站很近，30年的歷史讓這裡已經成為斗六美食裡的口碑素食餐廳，真的很強大！素食能以創意料理出場，視覺與味蕾的雙重饗宴，好吃又美味，我們此次用餐的素鱔炒麵、椒鹽脆酥片、芝麻素脆膳、猴菇小籠包、吐司蒼蠅頭、龍鳳素蝦腿、番茄炒櫛瓜（季節限定）、泰式檸檬魚、脆皮三明治、松露干貝燒，料理中皆不含酒、不含蛋，創意真的無限，同時也有提供寵物友善(須事先告知)、親子友善空間、無障礙空間環境(洗手間)，我真的很推薦這家壹番素食餐廳，用餐後也可以到雲中街文創聚落逛逛呦！

壹番素食餐廳 不含酒及蛋

地址：雲林縣斗六市太平路213號

電 話：05 5350767

營業時間：週一、週三～週日11:00–14:00，16:30–20:00(最後點餐時間19:40)週二公休，週三會不定期公休(詳情請看FB公告)

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停車資訊：壹番素食旁有停車/機十二汽車立體停車場