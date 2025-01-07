台北岩燒牛排餐廳推薦位於大安區的【凱恩斯岩燒牛排】，用餐環境舒適、食材新鮮，平日推出午餐套餐只要420元起，400度高溫岩燒牛排，可以自己掌控牛排熟度，用餐麵包、湯品、飲料還可以無限續，還有當月壽星用餐，四人同行一人免費活動，12月來凱恩斯岩燒牛排點指定套餐，更有機會獲得iPhone 16當聖誕禮物！

實際用餐後覺得高CP值很高，是很不錯的台北牛排餐廳，約會聚餐慶生都很適合。

台北牛排餐廳「凱恩斯岩燒牛排」，高CP值午餐套餐420元起，台北約會餐廳!

凱恩斯岩燒牛排位於大安區四維路，鬧中取靜，捷運忠孝敦化站或大安站步行約10分鐘，鄰近有付費停車場。

迎接溫馨的12月，凱恩斯岩燒牛排台北大安店散發著歡樂的耶誕氣息！

我們是平日午間來用餐，凱恩斯生意相當好，座無虛席，後來才陸續有客人餐畢離開，建議來用餐前要事先訂位。

很喜歡這一面玻璃窗，可以感受陽光自然灑落的美好，採光也相當良好，有提供雙人及多人桌位，約會聚餐都很適合。

凱恩斯岩燒牛排菜單及價格

提供單人套餐及雙人共享餐，牛排套餐包含開胃醋、配菜、麵包、沙拉、湯品、飲料及甜點，其中麵包、湯品和飲料都是可以無限續的喔，另有提供蔬食套餐及兒童餐。

很超值的午餐套餐，僅平日11:30-13:30供餐，例假日不供應也不適用壽星優惠，只要420元就能享用一整份套餐，包含主餐、開胃醋、沙拉、配菜、湯品、麵包及飲料，超優惠！

這天我們點了兩份午餐套餐，吃完覺得很超值！

風味水果醋飲

餐前先來杯酸甜的水果醋飲，不僅開胃也助消化，微微的酸度喝起來順口。

印度脆球

雖然是午間套餐但開胃菜完全不馬虎，圓滾滾的印度脆球可愛且吸睛，隨脆球附上蘋果培根醬及番茄冷湯，還蠻新奇特別的吃法。

每一顆印度脆球都巧妙著帶有小孔洞，先將手工調製的蘋果培根醬倒入，再淋上番茄冷湯，然後送進嘴裡，一口咬下，酥脆的口感及酸香的番茄香氣還帶著蘋果的香甜，口感層次豐富，好吃。

香料烤雞凱薩沙拉

沙拉份量十足，雞肉也很有誠意，醬料另外附上。

搭配的是鹹香帶點柑橘酸味的凱薩醬，清脆鮮美的生菜跟鮮嫩的香料烤雞腿，讓人每一口都滿足，不愧是凱恩斯岩燒牛排最受喜愛的經典沙拉。

美國PR頂級安格斯牛丹佛

午間套餐依照不同主餐不同價格，牛丹佛套餐是590元，個人覺得CP值很高，凱恩斯使用的是天然形態的原塊肉，原塊肉能保留牛肉最原始、最天然的形態，並且採用傳統人工修清，讓肉質以最純粹的風味呈現，肉量足重150g，單人份很足夠了。

凱恩斯岩燒牛排最特別的是採用400度高溫石板加熱牛排，高溫能迅速將肉的表面封色，並形成一層薄薄的焦香外殼，將肉汁精華和營養鎖住。

凱恩斯岩燒牛排有貼心的桌邊服務，加熱牛排時服務人員會示範幫忙，帶領大家控制每塊肉的熟度，讓大家都能品嘗到最新鮮、最鮮美的肉質及口感。

當肉的表面封色後就可以將肉從高溫石板上取下放盤內，要吃的時候再依照個人喜好再次加熱至想要的熟度即可。

不得不稱讚這樣的吃法真的是~超讚！好鮮嫩的口感，肉汁完整保存在牛肉裡，直接吃或是沾點海鹽入口即能感受到牛肉本身自然的鮮甜味。

紐西蘭PS頂級牛菲力

好厚實的牛菲力，光看就讓人覺得好過癮，為牛肉最軟嫩的部位，脂肪少且鮮嫩、口感細緻。

放上石板上滋滋作響及陣陣肉香真是太誘人了，凱恩斯岩燒牛排在客人面前現場烹調，不僅為我們帶來視覺享受，也能確保肉質最佳口感，更能讓客人依照自身喜好決定熟度，真的很棒。

油脂少但肉質非常細膩、軟嫩，牛肉香氣足、香醇可口。

主餐都有搭配配菜，有青花椰、地瓜、杏鮑菇、櫛瓜、洋蔥、蒜片等，稍微加熱後即可入口，可以跟主餐搭配著吃。

午間套餐也可以加點海鮮或是海鮮拼盤，我們點了海鮮拼盤A及海鮮拼盤B，海鮮拼盤A有北洋大干貝、船捕鮮小卷和阿根廷海紅蝦，海鮮拼盤B有北洋大干貝、船捕鮮小卷和海礁鮮鮑魚，加點價格都是219元，對於喜歡吃海鮮的人而言真的很棒，也很超值。

每一樣海鮮都很有看頭，新鮮肥美，船捕鮮小卷和阿根廷海紅蝦都很大一尾，北洋鮮干貝和海礁鮮鮑魚也很大顆。

新鮮的海鮮直接吃就很可以了，但店家還是很貼心的附上燒烤醬及青梅醬，帶點酸甜感的醬料讓海鮮口感層次更豐富，也能解膩。

麵包

凱恩斯的麵包及湯品是在主餐後送上，個人覺得這樣也不錯，胃空間才不至於先被麵包跟湯填滿，更可以好好地品嚐主餐。

是外皮帶酥脆感的歐式麵包，口感紮實帶彈性，可以品嚐到麵粉的麥香，隨麵包附上奶油跟青醬兩種沾醬，加或不加都好吃，麵包也可以搭配濃湯。

牛肉羅宋湯

上等牛肉搭配四種蔬菜，上桌時湯跟料是分開的，採現場沖煮方式，保留食材最佳風味，酸中帶甜、甜中帶香、鮮滑爽口，是一道經典的俄式風格湯品。

牛肝蕈奶油濃湯加酥皮 (升級雙層螺旋脆皮+50元)

牛肝蕈熬製的濃郁奶油湯底，覆蓋上手工製作的酥脆派皮，有別於一般的酥皮，是帶著酥脆感的雙層螺旋脆皮，品嚐時可以先吃酥皮，然後再將剩下的酥皮浸入湯中一同享用，怎麼吃都好吃。

桂花檸檬氣泡飲、西西里檸檬氣泡咖啡

多樣化的附餐飲品滿足每個人的味蕾需求，桂花檸檬氣泡飲有淡淡的桂花及檸檬清香，酸甜清香解膩，西西里檸檬氣泡咖啡在黑咖啡裡加了清爽檸檬汁，一次可以嚐到檸檬的酸香與咖啡的苦甜滋味，豐富層次、清爽口感，微酸微甜的滋味。

凱恩斯岩燒牛排也有提供甜點，來凱恩斯慶生不僅享有當月壽星專屬『四人同行，一人免費』，更贈送蛋糕一份，找慶生餐廳來凱恩斯岩燒牛排就對了，蛋糕跟牛排一樣都相當有水準，讓人意猶未盡。

凱恩斯岩燒牛排12月活動~點指定套餐，就有機會獲得iPhone 16當聖誕禮物！

活動時間：2024/12/01(日)-2024/12/31(二)

參加方式：

活動期間至凱恩斯岩燒牛排全台分店點『三國和牛海陸雙人套餐』一份，即可獲得『iPhone16』抽獎券一張（一份雙人套餐贈送一張抽獎券，以此類推…）

＃『三國和牛海陸雙人套餐』為十二月限定

＃每家凱恩斯岩燒牛排分店各送一支『iPhone16 』

＃開獎日期2025/01/10(五)

吃完真心推的凱恩斯岩燒牛排，午間套餐CP值真的很高，還沒吃過的建議也可以先從午間套餐吃起，只要420元起就能吃到原肉牛排真的很划算！

注意！！

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