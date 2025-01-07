歲末年終想找個交通方便、大家都能吃得高興的台北聚餐餐廳嗎？瓦崎燒烤火鍋是老字號的吃到飽餐廳推薦，公館和萬華都有店，是評價很好的西門和牛吃到飽、公館和牛吃到飽。我常經過的瓦崎燒烤火鍋西門店不僅交通超方便，環境舒適、服務也很棒，三種價位超靈活，689元起就能火鍋吃到飽、燒烤吃到飽一次滿足，不怕預算超支！而且瓦崎燒烤西門店還有超豐富的自助吧，新鮮時蔬、多種美味肉品、海鮮、火鍋料、哈根達斯、樂天冰淇淋吃到爽，超多冷熱飲隨你喝，甚至有生啤酒喝到飽。還有超多豪華食材像是生蠔、日本生食級干貝、生食級天使紅蝦、美國SRF極黑和牛、羊肩排…能無限享用，簡直是聚餐、聚會的完美選擇！

而且瓦崎燒烤火鍋吃到飽現在還針對尾牙春酒推出特惠方案，20人以上每10人就能1人免費，超划算的啦！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

地址:台北市萬華區成都路17號2樓的瓦崎燒烤火鍋西門店地理位置很好，旁邊就是屈臣氏超好找，從板南線捷運西門站6號出口步行不到1分鐘就能抵達，附近也有232、235、640…等多路公車所經過的「西門市場(成都)」站牌，而西門商圈也有峨眉立體停車場跟洛陽停車場可停車，交通很方便也很好約。

屈臣氏廣場那邊常有活動表演，鄰近的漢中街也是西門商圈的核心、有超多旗艦店及各種店家，想吃喝玩樂的朋友來這邊都能一起搞定。

瓦崎燒烤火鍋這家超值的西門吃到飽、公館吃到飽，有三種價位，689、789、899都可自由享用自助吧的食材外，單點的高級肉品和海鮮也可以無限續點，無論花費有限還是想吃得奢華，都有適合的選項。

這家平價燒肉吃到飽推薦有兩小時的用餐時間、該吃的都能吃到，孩童收費方式100公分以下兒童免費、100〜140公分兒童半價，140公分以上兒童收成人價，(以上價位均需加收10%清潔費)同行的朋友記得選擇相同價位，這樣才能一起享受相同的美食喔！

店裡的支付方式多元化，接受現金、街口支付和LINE Pay，當月壽星還能獲得一份龍蝦當生日禮。有些吃到飽的店不收單獨用餐的客人，因為座位有限且單人雖點餐量較少但仍享用完整設備和服務，店裡會多收200元用餐費。

瓦崎燒烤火鍋吃到飽現在還針對尾牙春酒推出特惠方案，20人以上的團體每10人就能免費1人喔！(尾牙春酒推出特惠方案詳細細節請詢問店家)

瓦崎燒烤火鍋2樓、3樓都有座位區，而且每層樓都有自助吧，這樣大家就不用跑來跑，想要吃什麼都可輕鬆自取。寬敞舒適空間的氣氛超棒，超適合包場聚餐，無論是朋友聚會還是公司尾牙都能一次滿足。

店裡貼心準備了小孩椅讓小朋友吃飯也能乖乖坐好，也讓爸媽輕鬆不少。而且寵物友善也超加分，可以帶毛孩一起來用餐但要放在寵物車或籠子裡，這樣不但安全也不會影響到其他客人。

餐廳接受透過Google商家的預定系統線上訂位，也可以打電話訂位。

瓦崎燒烤火鍋用餐區雖然是開放式空間，但座位區的設計很有的邊界感，聚餐或小團體聊天都特別放鬆。餐廳動線設計得很好、座位超舒適，不用擔心烤肉味太重，沒有油煙黏人的感覺，吃完後還能優雅地去下一個行程！

餐廳還有包廂區，辦活動或聚餐特別有氣氛，朋友聚在一起又不怕吵到別人，能開心享用美食又有隱私。

每桌都有烤肉爐和火鍋爐，而且餐具、碗盤、面紙、調味品、垃圾桶全都備妥，不用一直找服務生要東西。烤肉的時候隨手調味，垃圾也能即時處理整個桌面乾淨整潔，吃得更自在、更有儀式感！

桌上還有教人烤肉的立牌，告訴大家每種食材該怎麼烤，不怕烤太焦或不熟，每個人都能輕鬆成為烤肉達人。

自助吧的飲品選擇也超級多，無論是酒精性還是非酒精性飲品都能選，除了汽水機之外滑順的英式奶茶、健康清爽的無糖玉露青茶，喝起來茶香濃郁卻不苦澀，超解膩的韓式柚子茶，酸甜清爽的水蜜桃乳酸菌，甚至還有來自台南名店的義豐古早味冬瓜茶，甘甜不膩、一喝就感受到濃濃古早味。

除了提供了哈根達斯跟日本樂天冰淇淋這兩個高成本的大品牌冰淇淋，還有季節限定的大苑子芒果冰沙和草莓冰沙。大苑子可是手搖飲名店，這裡能喝到他們的冰沙CP值爆表。

自助吧冷熱飲都有，重點是每一款都不馬虎！不管是喝冰涼的還是喝熱的，品質都超過預期。

熱飲有莫凡比極致研磨咖啡系列，熱立頓奶茶喝起來茶香濃郁、奶味溫潤，莫凡比的極致研磨熱飲香氣濃厚層次豐富，能瞬間提升用餐的高級感！

自助吧上的醬料選擇超多，火鍋料、肉片沾點喜歡的醬料味道能瞬間升級。特別是自己調配的專屬調味吃起來更過癮。

吧台上日本新款原裝生啤機出的台灣啤酒氣泡濃密、冷卻效果好，喝一口冰涼又暢快。酒精濃度5.1%的金車柏克金德式小麥啤酒麥香濃郁圓潤順口、配燒肉特別提味。5.2%的科隆啤酒喝起來清新純淨且有自然果香。

三種喝起來輕鬆愉快，配燒肉或火鍋也能提升口感香氣且可解膩，三款生啤酒都能無限暢飲，根本是啤酒控天堂！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

自助吧有許多超受歡迎的經典火鍋料、豆皮，加進湯裡口感好又美味，加上一碗熱騰騰的湯，滿足感直接爆棚！

而且還有冬粉、王子麵甚至非油炸的蒸煮麵，吃完火鍋再來上一碗主食，絕對飽到開心！

自助吧有多種蔬菜還有口感爽脆的水蓮，青菜感覺很飽水、一看就很新鮮。

最棒的是，工作人員會一直補食材，就算是離峰時間來吃也能感受到滿滿的用餐誠意，真的能吃得超滿足！

桌上放著菜單，火鍋湯底和單點品項介紹一應俱全，一般火烤兩吃的火鍋湯頭都感覺有點隨便，但這裡的火鍋湯底選擇超豐富也能感覺很用心，一共有 6種特色湯底，每種都各有千秋！

清甜鮮美的北海道昆布鍋、養生的藥膳豚骨鍋、與知名寧記合作的瓦崎寧記麻辣鍋、香港師傅特調香濃牛奶鍋、酸辣開胃的韓式泡菜鍋，甚至有這兩年超夯的老師傅酸菜魚鍋喔！

店裡採掃碼點餐，只要掃手機QR Code就能選要吃的食材，既迅速又能避免劃錯單，這裡整個用餐時間是兩個小時，點餐時間則有90分鐘，可以慢慢挑、慢慢享受。

點餐時每次可以點8道菜，出菜會根據人數調整分量，完全不用擔心吃不完或不夠分，每個人都能吃得剛剛好！這樣的設計不但不浪費，還能確保每道菜都是最新鮮、最美味的狀態。

服務生一開始會先問有沒有壽星，然後請我們選兩種火鍋鍋底。

因為想喝湯順便養生，又對名店合作湯底很有興趣，最後我們選了藥膳豚骨鍋和瓦崎寧記麻辣鍋，一邊品味養生，一邊感受麻辣的刺激，這樣的組合真的超滿足！

我們點的是899的價位，除了前兩種價位的經典燒肉、火鍋湯底及豐富自助吧，還加碼多樣豪華海鮮與和牛之類的高檔肉品吃到飽。

美國SRF極黑和牛、M9+黑毛和牛、日本A5漢堡排、羊肩排、伊比例豬肋條、日本生食級干貝、日本帝王蟹味棒、生食級天使紅蝦及肥美生蠔，這些每樣在外面單點都破百，這家西門燒肉吃到飽餐廳CP值爆表！

台北最強火烤兩吃還能點鴛鴦鍋真的超讚，一次可以選兩種鍋底，像麻辣湯嗜辣過癮，另一邊養生湯喝得暖心養胃，完全滿足不同的味蕾需求！

而且朋友口味不一樣也沒問題，每個人都能吃到自己喜歡的，超貼心又超划算。

養生豚骨鍋湯頭濃郁中透著藥膳的香氣，喝一口感覺暖進了心裡。豬骨熬出的膠質感，湯底滑順又有層次，特別適合涮肉品和蔬菜。

像嫩牛肉在這鍋裡一涮，肉汁被湯底一提升，入口時不只有肉香，還多了一層醇厚的湯味。涮青菜的時候，湯汁吸進蔬菜纖維裡，吃起來特別甘甜，還有一種吃得健康又養生的滿足感！

瓦崎寧記麻辣鍋的湯頭，第一口就讓人驚豔！麻而不燥的辣感隨著湯汁在嘴裡蔓延開來，香料的層次非常豐富，每一口都能感受到辣得過癮，但又不會太衝的平衡。

加鴨血、豆皮、涮肉的時候，食材吸滿了湯底，口感辣香十足，而且連煮豆腐、金針菇都能吃出香氣，吃完讓人超級滿足！

火鍋的部分能嘗到高品質湯頭的真材實料，一鍋麻辣、一鍋養生，一邊重口味刺激、一邊清潤補身，這樣的搭配根本是雙倍的幸福。

涮到一半湯少了，店員會直接幫你加原湯，像麻辣湯就加麻辣湯、而不是加清湯或開水，風味不會稀釋，越吃越香濃，涮肉涮青菜都特別好吃！

一邊烤肉還能一邊吃火鍋，有雙重享受的快樂！烤肉的香氣四溢，滋滋作響的瞬間就讓人食指大動，烤肉的空檔還能將肉片涮到熱騰騰的湯裡，滿滿的肉香湯鮮交融，每口都幸福感爆棚！再加上火鍋配菜和自助吧的小驚喜，邊烤邊煮，吃得熱鬧又滿足。

這盤有極上牛橫隔膜、日本A5和牛漢堡排、頂級羔羊羊肩排、戰斧豬排、choice帶骨牛小排、安格斯霜降黑牛及骰子牛。

有些燒烤店肉片切得超薄，烤的時候都會黏網、沒辦法順利翻面，但這家每一款肉品都是老闆精心挑選的，每片肉都切得非常有厚度，不用擔心烤不熟或沾網。即使是第一次烤肉的小白都能輕鬆掌握，肉質也保持得很好，吃起來超有咬勁！

頂級羔羊羊肩排的羊肉香而不腥，肉質鮮嫩的羊肩排烤過後外脆內嫩，搭配上一點點鹽，味道更是完美。

超大塊的戰斧豬排外層烤得酥脆、內裡肉質軟嫩多汁，吃上一口超有嚼勁，迷人的豬肉香氣讓人一吃就停不下來。

Choice帶骨牛小排肉質結實又不失柔嫩，骨邊的肉更是吸收了滿滿的湯汁，烤過後帶有煙燻香氣更加美味，鮮甜多汁的牛小排也是吃肉人的最愛！

日本A5和牛漢堡排肉質超嫩，能吃到A5和牛的極致享受！每一口都滿滿的油香和牛味，真的是絕對的奢華感。

安格斯霜降黑牛肉質細膩，霜降的油花分布均勻，吃上一口，肉的鮮美感瞬間充滿口腔，十分滿足。

切成小塊的骰子牛，厚度剛剛好，大小也很適中，烤過後外焦內嫩，口感超嫩多汁，簡直是小塊的極品享受。

我們是三種價格的肉品都有選自己愛的，三種價位的肉品都能讓人吃得超滿足！

像這個骰子牛雖然是689價位裡的品項，但肉質鮮嫩多汁、吃得超過癮。完全不會讓人覺得便宜價位的肉品就不好吃喔！

極上牛橫隔膜是靠近背部的稀有部位，帶有適量的油脂，口感超軟嫩也非常多汁。最重要的是，它的牛肉味超濃，超級香！而且脂肪比起其他部位來說少，吃起來更健康

這塊極上牛橫隔膜肉質細膩多汁，帶著那種迷人的油花，入口即化且肉香四溢，簡單的烤一下就能把肉的鮮美最大化。

這盤有極品雪花牛、上等牛舌、澳洲特上M9+ 黑毛和牛及美國SRF極黑和牛。

極品雪花牛的油花紋路非常細膩，入口即化，肉香濃郁，能夠感受到牛肉的精華，簡直是牛肉中的奢華。

上等牛舌上鐵網烤會鎖住了所有的肉汁和風味。吃得到那種油脂的香氣但又不會有油膩感，有恰到好處的鮮美。每一片都是鮮嫩多汁，一口咬下去真的是爽口又Q彈！

澳洲特上M9+ 黑毛和牛極為嫩滑，霜降油花分布均勻，牛肉有一種特別的甜香牛油味，比一般牛肉的味道更濃郁、層次更豐富。

沒有筋膜的肉片一入口就能感覺到那種幾乎在嘴裡融化的感覺，這樣的油脂不僅讓肉質更加細膩，還讓每一口都充滿了濃郁的牛香，口感無敵！

美國SRF極黑和牛的肉質不僅柔嫩多汁，還擁有令人驚艷的油花，據說是遵循日本的穀物飼養方式、將牛肉飼養20個月，來確保每一口都能感受到那細緻的肉質。

美國SRF極黑和牛的肉質細膩、完全無筋且軟嫩，吃起來帶有自然的肉香和鮮甜的風味，每一口都是幸福的滋味。

瓦崎的優質肉質即便沒有任何醃料，直接烤過來也能吃到原汁原味的美好風味，不需要過多的調味，就能讓人感受到肉本身的極致美味。

烤過的肉片原味就已經超級好吃了、但如果想更進一步提升風味，可以加一點旁邊的玫瑰鹽和胡椒鹽，效果絕對加分！

玫瑰鹽帶著一點天然的鹹香感覺，和肉的鮮美互相襯托；胡椒鹽則讓味道更加有層次，微微的辛香會讓肉的鮮甜更加突出，讓每一口都更有深度。

裡面服務生親切又勤快，會隨時巡邏收拾，還主動幫忙換烤網，不用擔心烤網黑黑會烤出焦味的困擾，讓人用餐很愉快。

這盤有肥美生蠔、生食級干貝、生食級天使紅蝦、草蝦、白蝦及極鮮鮑魚。

點899價位的餐點最大的快樂就是能夠高檔吃到爽！這裡有很多外面都很貴的生猛海鮮，像是大顆的帶殼生蠔、超鮮的鮑魚和干貝，光是這些就讓人超滿足！

極鮮鮑魚感覺就很奢華，烤過的鮑魚軟嫩又帶彈性，鮮味濃郁，咀嚼時還能感受到鮑魚特有的滑順與鮮甜，讓人超級幸福！

這裡的生蠔個頭超大，烤熟後裡面的蠔肉肉質豐滿、鮮嫩多汁，吃一口濃郁的海味立刻充滿口腔，整個海洋的味道都在嘴裡迸開，微微的鹽味與奶香交織，享受超豪邁。

三種蝦子口感大不同，白蝦肉質Q彈鮮甜，草蝦蝦肉厚實有咬勁，有生食級品質的天使紅蝦肉質細緻甘甜、帶點絲滑感，三種蝦子輪番上陣，口感層次豐富，從Q彈到細膩，每一口都帶來不同的鮮味衝擊。

這盤有烤香魚、東北小卷、章魚小時候、椒鹽扇貝及椒鹽花枝片，雖然是選價位不同的海鮮，但品質都很不錯。

章魚小時候烤過後肉質軟嫩，但又帶點Q彈，外皮焦香內裡鮮美，口感很鮮美。

東北小卷烤過後皮薄肉嫩，肉質多汁有嚼勁，帶著淡淡的海味，烤過的香氣真的無法抵擋。

色澤晶亮的花枝片薄而勻稱，烤過後表面微微焦脆，一口咬下去，咀嚼間能感受到它的韌性和彈性，鮮美的海味在嘴裡久久揮之不去，既有嚼勁又不失柔軟。

居酒屋必點的烤香魚，在這裡也能吃到飽！烤過的香魚外皮微脆鹹香，還帶點煙燻味，魚皮輕輕一撕就能掉下來，魚肉肉質非常嫩滑，味道超級鮮美。

扇貝的肉質粉嫩、肉片厚實飽滿，烤過後表面微微焦香，的扇貝肉質紮實有彈性，柔嫩中帶著海味鮮甜，越吃越涮嘴！

細膩鮮甜的日本生食級干貝烤過後外焦內嫩，入口即化，鮮味直達味蕾，微微炙烤香更添層次，超誘人！

吃了燒肉和火鍋後，當然要點甜點來平衡味蕾，烤麻糬是日式甜點經典代表，也是很多人到居酒屋會點的甜點。

烤麻糬外層微酥，裡面Q彈，一口咬下超療癒。再沾上煉乳和花生粉甜而不膩、濃香四溢，滿嘴幸福！

店裡還有無酒精果香飲和果香調酒，顏值及口感滿分，不想喝酒或想要微醺的朋友都能滿足。藍色的是彈珠氣泡飲、橘色是蜜桃水果氣泡飲、紫色是葡萄氣泡飲，

清新的氣泡感讓味蕾瞬間得到放鬆，燒肉跟火鍋的濃重味道也能被這些氣泡飲完美平衡！

同樣的口味有用伏特加當基底做的調酒，2.5%的三款三款果香調酒顏色繽紛可愛，喝起來酸甜平衡，喝起來酒味不會太重，甜甜的帶一點清爽感，讓人輕鬆享受微醺的快樂！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

超佛心的店家提供了貴森森的哈根達斯跟日本樂天冰淇淋這兩大品牌無限享用。

哈根達斯有芒果雪酪、咖啡、藍莓、覆盆子雪酪，每一口都是高級享受。店裡還有一般店面很少見的日本樂天冰淇淋，這可是號稱日本市佔第一的冰淇淋，用的還是北海道的高級奶源！口味超豐富，像彈珠汽水糖、抹茶、水蜜桃、草莓、繽紛大理石、哈密瓜、薄荷巧克力、香草，超經典的口味讓人選到眼花撩亂！

這兩個牌子的冰淇淋都超貴，平常買一球都要心疼一下錢包，但在這裡不限量吃！吃上幾球，就覺得自己賺回票價了，真的不誇張！

店裡竟然有一台超神奇的自動機器，按下一個按鈕就能現做楊枝甘露雪花冰！想要多少雪花冰都可以自己控制，完全看自己的心情！最棒的是，做完後還可以再加煉乳，讓整個口感升級！

雪花冰入口即化，細緻又冰涼，搭配楊枝甘露的清爽芒果香氣與淡淡椰奶甜味，已經超級療癒了。再淋上一層濃郁煉乳，那種奶香和水果酸甜的完美結合，真的讓人忍不住一口接一口！

楊枝甘露雪花冰口感綿密又清爽，吃完燒肉跟火鍋吃特別沁涼。

這裡有烤肉和火鍋一起來可獲得雙倍滿足，單點食材品質頂呱呱，想吃多少就點多少，完全不用擔心吃不夠，自助吧更是豪華，從火鍋料到甜品樣樣有，大人可以慢慢享受精緻美食，小朋友也能找到自己喜歡的東西，一家人都吃得心滿意足。還有超能讓氣氛超嗨的三種生啤喝到飽，根本就是聚餐天堂啊！

說真的，現在物價越來越高，聚餐或者約會時花費也變得更沉重，一般的吃到飽都要上千元才能吃得比較過癮，不過瓦崎燒烤火鍋西門店就完全顛覆了我的刻板印象！只要689起食材就已經很不錯了，最頂級的餐點也才899就能吃到豐盛的頂級海陸食材，自助吧選項多到眼花撩亂，吃得超過癮，也可以DIY製作雪花冰，還有柏克金啤酒喝到飽讓氣氛更加分！根本不輸那些動輒上千的吃到飽店，春酒尾牙辦在瓦崎員工開心、老闆省心！。

無論是跟朋友聚會還是情侶約會還是公司團體要聚餐，瓦崎就是超值又能大快朵頤的聚餐場所，保證每個人都吃得開心，還不用擔心荷包大失血喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

店家資訊

瓦崎燒肉火鍋-西門町

地址:台北市萬華區成都路17號2樓

電話:02 2383-0333

營業時間:11:30-23:00

瓦崎燒肉火鍋-公館

地址:台北市大安區新生南路三段104號2樓

電話: 02 2369-0696

營業時間: 11:30-23:00

瓦崎燒肉火鍋粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064765330809