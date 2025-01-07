雲璽樓Cloema bistro店家環境介紹

跑了好多雙北的餐酒館，不知道有多久沒來到台中走走，轉眼間台中逢甲也開了間這麼有質感的餐酒館！

對我來說，餐酒館除了要具備餐點美味外，酒也是很重要的角色，有些餐酒館的外觀看起來相當有質感，但一踏進去的氛圍感就有了落差～

但是，這次到了「雲璽樓Cloema bistro」，卻有了不同的感受，原來在鬧中取靜中也能感受到當城市喧囂逐漸退去、燈火逐漸熄滅，還是有盞燈火通明之處

「雲璽樓Cloema bistro」就是一個這樣的地方，簡單、自在中帶了滿滿的溫暖感

從外觀看了有這麼點現代日系感，卻又帶著個人特質在，走進店內映入眼簾的是質感綠色系吧台，除了有吧台座位外也有一般桌式座位，讓朋友們在聚餐時感受到相聚歡樂時光！

會說「雲璽樓Cloema bistro」帶有個人特色是因為店內的裝潢，可以感受到老闆對於調酒的熱愛，和酒相關的有趣裝飾都先在牆壁的每個角落出現

「雲璽樓Cloema bistro」裡的一位廚師、一位調酒師，足夠創造不同感受的調酒與餐點，在這裡不僅能沉浸在味蕾的薰陶，更能感受到無比的自在感受！

享受佳餚同時能與來自各地志同道合的人分享點滴，又或者獨自坐在吧台享受自我療癒時光，更可以和三五好友來這度過最歡愉的夜晚！

雲璽樓Cloema bistro菜單

＞＞雲璽樓菜單

雲璽樓Cloema bistro必點美食

日式味噌培根義大利麵佐帕瑪森起司

端上桌就聞到濃郁且美味的培根香氣，尤其添加了滿滿的帕馬森起司，讓整道餐點看起來多層次且豐富

滿是飽滿肥美的蛤蠣，吃起來鮮甜十足！捲起一口義大利麵，佐帕瑪森的口感讓人意猶未盡！濃醇的起司香氣使得義大利麵吃起來特別濃稠，滿是起司奶香～

冬蔭功生猛海鮮酸辣湯

冬天來上一碗「冬蔭功生猛海鮮酸辣湯」絕對讓你暖胃又暖心！用料豐富絕不馬虎，保有冬蔭功本身酸辣且香料十足的美味

蝦身殼店家已剝好，吃著鮮嫩彈牙的蝦肉，搭配香料層次感明顯帶著點微酸辣感，酸、甜、辣三種口感味道鮮明，喝一口湯便有種一層層揭開神秘面紗的感覺

伊比伊比鴨鴨

愛吃鴨肉的絕對不能錯過這道「伊比伊比鴨鴨」，誰能想像烤得外酥內軟的櫻桃鴨，那種讓人一吃就愛上的口感？

保有鴨肉的彈嫩、嚼勁且多汁感受，烤過後的櫻桃鴨居然如此外酥內軟，豈能讓人放過？一口酒、一串伊比伊比鴨鴨，大啖美食的時光就在這展開了！

外酥內軟的臀

原本想說，天吶也太神奇！這道餐點名稱看著好特別，原來吃讓人吃起來有脆Q口感的松阪豬呢！

烤過後的松阪豬帶著香噴噴的豬肉香氣，咬下一口果然是Q脆口感，那種Q脆度讓人難以招架！

生蠔吐泡泡

最特別又一定要點的「生蠔吐泡泡」，泡泡則是由大豆卵磷脂的營養品來與檸檬打發起泡，帶著檸檬的酸度搭配上生蠔的鮮甜口感

本身帶著點甜度的生蠔，再搭配上泡沫的酸，滿嘴的幸福就這樣散發出來！生蠔的鮮甜度絕對超乎你想像！

雲璽樓Cloema bistro必點酒類

超級宇宙無敵霹靂系學妹都說好喝

煙霧迷漫的系學妹都說好喝，這杯點起來真的會驚嚇全場！

酒具通通以沏茶組呈現，會讓人有種「我在泡茶嗎？」的錯覺，尤其整組看起來相當彭湃，絕對想不到他的口感居然接近果香香氣！

基底以蜜香紅茶VODKA與荔枝利口酒結合，帶著蜜香的茶香氣卻又有酒感，添加了荔枝利口酒的關係使整體的果甜度上升，這杯大概是喜歡喝酒又不愛酒感重的女生可以點的！微醺的滋味就從這杯開始吧！

請伯爵夫人喝茶

「請伯爵夫人喝茶」是我最喜歡的之一，帶著濃醇的奶香氣，也因為有茶香氣，讓整杯味道相當醇厚，比例也是剛剛好～

上層有著楓糖奶泡，基底以伯爵茶VODKA為主，喝起來有一種綿密口感，彷彿酒的濃醇感層層綿延下去，中間又帶著有如太妃糖的香甜感，讓人好難停下！

春露

高山青茶下去泡琴酒加熱，所以式一杯真材實料的茶酒！如果想要感受茶與琴酒間遊走的那種自由感，絕對可以點上這杯！

彷彿來到了春意，帶著清爽的茶感，卻又不失酒氣！加入高山青茶彷彿有著懷舊感，多了琴酒的點綴像是春露的清新感，層次的美味，讓你喝了一口就有感！

今晚我想奶點

這杯也是我最愛的之一，名字透漏了一切，就知道會與奶有關，卻是以這樣特別的方式呈現！

一樣是以伯爵紅茶VODKA為基底，加入鮮奶油後再用檸檬以奶洗方式結塊並過濾，提出奶香氣，以自然的方式過濾出來～整體喝起來帶著淡奶香，卻有豐富的茶酒香氣，這杯也是推薦給喜愛酒感重的人！

※之後雲璽樓也會推出「塔羅酒單」，讓大家可以邊玩塔羅牌，有分事業、愛情，挑出自己最第一印象的牌就可以一次擁有視覺、嗅覺、味覺，還會有塔羅解析呦！

【未滿18請勿飲酒，開車不喝酒，喝酒不開車】

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