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高雄市新興區17西班牙料理｜新興區美食｜高雄異國料理｜餐酒館、早午餐種類多樣化道道都好吃｜生日壽星贈調酒或蛋糕｜TAPAS小食更是大推
高雄市新興區17西班牙料理｜新興區美食｜高雄異國料理｜餐酒館、早午餐種類多樣化道道都好吃｜生日壽星贈調酒或蛋糕｜TAPAS小食更是大推
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2025-01-07 13:00:00
文字：李太陽日嚐
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17西班牙料理 EATCHIC SPANISH CUISINE
phone
07-2367001
place
高雄市新興區中正三路80巷36號1樓
5.00
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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