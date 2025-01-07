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三重蔬食料理｜毅植鐵板料理 來品嚐網路上人氣名店純素鐵板燒店

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2025-01-07 15:05:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

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毅植鐵板料理1.jpg

網上超有名氣的純素鐵板燒店「毅植鐵板料理」，位在新北市三重區，鄰近捷運三重國小站。
汽車可停放附近的收費停車場，店門口可停放少量機車，或是重陽路四段上有路邊機車停車格。
menu上餐點都是套餐型式，均附兩樣青菜、白飯和湯品，並提供自助吧：白飯、鹹/甜湯、飲料可無限供應。
由於店內僅有兩人作業，且不接受預約，建議用餐者提前前往以避免等候。
 


檢視較大的地圖

 

用餐環境

▼平日下午五點準時抵達，我們是第一組客人
餐廳內用空間寬敞，座位有圍繞煎台的位子及靠窗的座位區

毅植鐵板料理3.jpg

毅植鐵板料理5.jpg

 

▼內用每人低消是一份套餐
兒童未點餐酌收$60共餐費(每份套餐限一位兒童共餐)(兩位兒童可共享一份套餐，不收共餐費)
單點不可折抵共餐費

毅植鐵板料理8.jpg

 

▼牆上掛有置物籃及衛生紙可自取

毅植鐵板料理4.jpg

 

▼餐具自取

毅植鐵板料理6.jpg

 

毅植鐵板料理菜單

毅植鐵板料理2.JPG

 

▼當日是蘿蔔湯，鍋裡料很多三重蔬食料理｜毅植鐵板料理 來品嚐網路上人氣名店純素鐵板燒店

毅植鐵板料理7.jpg

 

餐點介紹

猴頭菇套餐 $210
豆腐套餐 $180
菜蔔蛋 $40

因為是全素的關係，所以料理都沒有加蔥蒜，所以喜歡重口味的人可能會覺得少一味！

毅植鐵板料理12.jpg

 

豆腐調味比起一般葷食鐵板燒，我覺得算適中、比較不鹹的
有九層塔的香氣，很下飯

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猴頭菇搭配小黃瓜、木耳、甜椒、九層塔下去炒，鹹淡適中，這道料理湯汁比較少

毅植鐵板料理10.jpg

 

▼配菜是高麗菜跟豆芽菜，加小辣更好吃

毅植鐵板料理9.jpg

 

▼簡單的蛋料理，不過個人覺得蛋味比較明顯

毅植鐵板料理13.jpg

 

 

🔴 餐廳名稱：毅植鐵板料理
🔴 地址： 241新北市三重區六張街124號
🔴 營業時間：週五～週三 11:30–14:00, 17:00–22:30 (週四公休)
🔴 粉絲專頁
🔴 instagram：@yizhi.0622

文章標籤
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毅植鐵板料理

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place新北市三重區六張街124號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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