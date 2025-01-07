網上超有名氣的純素鐵板燒店「毅植鐵板料理」，位在新北市三重區，鄰近捷運三重國小站。

汽車可停放附近的收費停車場，店門口可停放少量機車，或是重陽路四段上有路邊機車停車格。

menu上餐點都是套餐型式，均附兩樣青菜、白飯和湯品，並提供自助吧：白飯、鹹/甜湯、飲料可無限供應。

由於店內僅有兩人作業，且不接受預約，建議用餐者提前前往以避免等候。





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用餐環境

▼平日下午五點準時抵達，我們是第一組客人

餐廳內用空間寬敞，座位有圍繞煎台的位子及靠窗的座位區

▼內用每人低消是一份套餐

兒童未點餐酌收$60共餐費(每份套餐限一位兒童共餐)(兩位兒童可共享一份套餐，不收共餐費)

單點不可折抵共餐費

▼牆上掛有置物籃及衛生紙可自取

▼餐具自取

毅植鐵板料理菜單

▼當日是蘿蔔湯，鍋裡料很多

餐點介紹

猴頭菇套餐 $210

豆腐套餐 $180

菜蔔蛋 $40

因為是全素的關係，所以料理都沒有加蔥蒜，所以喜歡重口味的人可能會覺得少一味！

▼豆腐調味比起一般葷食鐵板燒，我覺得算適中、比較不鹹的

有九層塔的香氣，很下飯

▼猴頭菇搭配小黃瓜、木耳、甜椒、九層塔下去炒，鹹淡適中，這道料理湯汁比較少

▼配菜是高麗菜跟豆芽菜，加小辣更好吃

▼簡單的蛋料理，不過個人覺得蛋味比較明顯