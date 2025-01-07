不知道你有沒有吃過真正的燕窩，餅乾真的是沒有吃過真正的燕窩，

假的燕窩是有只有吃過混入白木耳聲稱燕窩，但那都不是真正的燕窩，

今天要分享真正的燕窩，這個是李向月連真正的燕窩!!

沒有一絲一毫的假，因為燕窩本身就很難拿到的材料，

這次餅乾有這機會吃到真正的燕窩，真的超級無敵開心，也無比的珍惜這次的機會，

我也有吃過松露，魚子醬，鵝肝醬，和魚翅，唯獨沒有吃過真正的燕窩，

所以這次餅乾來品嚐這家李向月連真正的燕窩，來分享一下吃燕窩的好心情，

吃這麼高貴的產品，是不是真的有那個價值呢?

光包裝和價錢，就讓我對他們家刮目相看，我可以感覺到品牌的用心程度，

真的每個細節都處理得很好，所以我很放心也很安心的食用他們家的好燕窩，

透過這個機會跟大家分享一下2025年新年可以送禮的好選擇~

這就是今天要介紹的主角!!

【無糖極濃三入・燕窩禮盒】無糖極濃燕窩・40ml・3罐入

剛拿到外包裝紙盒是長條形白色的硬紙盒，上面印有品牌名稱甚至網址都有，

把白色的紙盒給打開後可以看到一個祖母綠色的高級紙袋子，盒子裡有一封信和一個布做成的高級長條包裝盒，

祖母綠色包裝袋外面是祖母綠色的裡面是亮橘色的，拿起來很有貴富感，帶子是黑色的，

提起來很貴氣，整體看起來貴氣十足落落大方，

袋字裡的配色好美，高貴祖母綠色配上愛馬仕橘色，整個格調都變得高大上，





裡面有封紙質信件，等等打開來看裡面有什麼?

打開紙質信件之後可以看到，它是一張白色的燕窩說明書，打開這個食用說明書，

上面有寫上很清楚的保存方法，食用時間等等，詳細的說明，





在食用燕窩之前可以先閱讀清楚再食用也不遲~

背面是品牌的客服QR CODE，採真人客服，非常的貼心，且用心的一品牌，

另外還有一本DM詳細說明燕窩的來源，上面寫得非常清楚，

此時產品的精緻度和服務態度已經讓我大覺得驚艷了，真的非常用心!!

所以消費者食用也可以相當安心，這品牌實在太用心在打造這個品牌了，

我把綁在包裝盒上的橘色緞帶蝴蝶結拉開來，就可以來看我們今日的主角了，

盒子上還貼有無糖的標籤，貼紙也是做得很精緻的，

包裝盒材質使用的很高級，摸起來是布的材質，不是紙質的包裝盒，真的很精美!

打開盒子後，只能用哇~~一聲來形容!!!

真的是驚艷耶!! 太漂亮了，盒子內部還有反光的質感，

好像在開珠寶盒一樣，超級無敵漂亮，

整個看起來相當的奢華，像極開箱奢侈品一般，讓我好興奮啊!

無糖極濃燕窩一瓶價錢約一千多元，吃起來不便宜，不算低單價的消費，畢竟是真的燕窩阿~

比較高價一點，不過燕窩本來就不便宜，當然這價錢是合理的，

更是讓我每一口慢慢地品嘗燕窩其中的味道，

產地是印尼，所以是很道地的燕窩，真的要吃到我好開心，

餅乾沒吃過真正的燕窩，能品嚐到這麼珍貴的燕窩，我一定會好好珍惜這罐燕窩的!

【無糖極濃三入・燕窩禮盒】



無糖極濃燕窩・40ml・3罐｜1盒



燕窩專用湯匙｜1支



【燕窩專屬防撞紙盒・1個】



【使用說明卡・1個】【產品 DM・1個】



（結帳時選配．免費）【禮盒專用提袋・1個】



食用及保存方式獨家滅菌技術、真空封存方式，故保存期限可達18個月以上

【官網跟門市都同享優惠】單筆每滿五千就現折五百，累積折抵最高無上限，還有豐富豪禮滿額贈，就到2025/02/12(三)！

燕窩的罐子開口是橘色的，上面還有品牌的LOGO圖案，

燕窩一瓶的容量不大，約我手巴掌的大小，拿起來很輕巧，但為玻璃材質做成的瓶子，

包裝外面一層塑膠包封著，要喝時再拆開旋轉蓋子即可食用，

燕窩的瓶裝是透明無色的，瓶子外可以看到裡面透明帶白色的燕窩，

湯匙的形狀也是很漂亮的流線型，白色的陶瓷湯匙像極了中國古代的朝廷裡貴妃在使用的湯匙，

因為說明書上面有說冰鎮起來會更好喝，所以我把它放進冰箱裡頭做冰鎮，

讓燕窩品嚐起來更有風味，好期待等等能吃到燕窩的好心情!!

【每瓶以 4g 乾燕盞泡發燉煮而成，固形量占比 100%】



承載著情感與思念，贈予自己所珍視之人，必定能夠傳達您的情感。由三罐無糖極濃燕窩打造而成，口感極為濃郁，製作過程不添加任何一滴多餘水分，適合喜愛深度保養、美容者等。

提供代寫卡片服務，替您將心意化成文字傳遞給重要的對象。

建議空腹食用以達到最高功效，開封後即可食用



開封前，常溫及冷藏皆可；開封後建議冷藏



建議當次完食，冷藏後風味更佳



燕窩產地：印尼；加工產地：台灣



主要成分：燕窩、純水，燕窩固形量40g/瓶，燕窩固形量佔比：100%



每一份量40毫升，蛋白質6.5公克，蛋白質含量算高了，真的是燕窩的好處就是讓你的皮膚QQ彈彈!



30天深度滋養，每天一瓶，進階補充每日養份；日常養身也非常適合食用!

另外也特別適合孕婦媽咪和生病手術完的人調身體，

在純淨河域旁的燕子小屋，擁有絕佳地理條件，純淨無汙染的環境，適合金絲燕生存，

生態環境共好，採摘燕窩的過程絕不傷害金絲燕，

也聘請了專業師傅，全程手工挑毛，嚴守六道安心過程，

從採摘到挑毛到燉煮，嚴格把關所有生產流程，不漂白和不造假，以及不添加化學藥劑，

顛覆大眾對無糖燕窩的想像，完全沒有腥味，吃的到的蛋白清香，深受長輩的喜愛，

適合大眾族群，是深度保養的最佳選擇。



燕窩是頂級食材，經常食用能幫助養顏美容，適合上班族、愛美女性、孩童與銀髮族食用。



自然的燕窩請勿使用直火或微波加熱喔，可以冰起來不要加熱就對了!!



燕窩請避免高溫或太陽直射，容易使燕窩融化，產品常溫存放即可，但冷藏後飲用風味更佳~

我決定放在冰箱裡面當冰的飲品來食用更清爽~



李向月連無糖極濃燕窩，是我近期愛不釋手的養身好物。

對於一個對健康與美感都相當講究的輕熟女來說，

找到一款真正適合自己的燕窩產品，絕對是件值得分享的小幸福。



首先，這款燕窩每一罐都是真空密封，保留了燕窩的新鮮與營養。

打開橘色蓋子需要花點力氣，因為它是真空的包裝! 蓋子是旋轉打開的~

打開蓋子的瞬間，沒有任何多餘的香精味，只有天然燕窩該有的清香，讓我更確信這是健康純粹的選擇。

接著用品牌附贈在裡面的漂亮陶瓷白色湯匙，挖一下燕窩放入口中品嚐，

燕窩晶瑩的水晶狀輕輕交織在一起。

那種半透明的質感讓人聯想到清晨的露珠，閃耀著柔和的光澤。

透明絲狀清晰可見，彷彿自然雕琢而成，柔軟卻有韌性，帶著水分的滋潤感。

在燈光下，它散發著溫潤的光芒，宛如珠玉般細膩而不張揚。 這透明的模樣，讓人感受到它的純淨與天然，猶如一份自然界的珍貴禮物，既細緻又輕盈，充滿獨特的雅致之美。

無糖極濃燕窩，完全沒有加糖，卻能品嚐到燕窩的自然甘甜，

對於在意熱量與健康的我來說，真的是絕佳選擇。無糖的設計非常貼心，

口感真的很特殊，我喜歡它那咬起來有彈性的顆粒感!

讓人可以根據自己的喜好搭配蜂蜜或冰糖等等，既簡單又充滿儀式感。

每一口都讓人覺得像在寵愛自己，這樣的小習慣，真的能讓一天的心情更好。



食用了一段時間後，我發現肌膚的狀態有了明顯的提升，尤其是乾燥的季節，

皮膚變得更有彈性和水潤感。除此之外，它也讓我的作息更加穩定，

早晨的疲憊感減輕了不少，彷彿整個人都充滿了元氣。



這款燕窩的優點還在於它的純粹與安心，每瓶都經過嚴格的品質檢驗，

讓人吃得放心。無糖的設計也非常適合注重健康飲食的現代女性，

不會帶來額外的熱量負擔，但卻能滿足日常對養生的需求。



我認為這不只是燕窩，而是一種體現生活品味的方式。

不只是滋養身體，也是一種寵愛自己的小儀式。它讓我感受到，

保持健康並不是負擔，而是一種輕鬆且愉悅的生活態度。





心得感想