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台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI Light Meals 美式自組輕食

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2025-01-07 18:00:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

 

最近發現勤美商圈公益路上新開幕一間活力鮮明的輕食「SOMI Light Meals 美式自組輕食」，可以自組輕食~麵包、肉品、醬料、副餐、飲品都可以自由搭配！招牌套餐推薦秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡、黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌！鄰近勤美商圈，午後帶去市民廣場草皮與三五好友野餐好愜意！

台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

 

店家介紹

位於西區公益路上的「SOMI Light Meals 美式自組輕食」，外觀與店內裝潢給人清新活力感，很有輕食的健康陽光形象

台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

櫃台使用灰色質感調，並且使用半開放式廚房，可以看到餐點製作~

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內用區很有美式感~用金屬桌與透明椅營造現代氛圍~是有經過設計，令人感到舒適的座位區！

台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

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品牌LOGO小幽靈的圖案好可愛~

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SOMI Light Meals 美式自組輕食菜單

台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

選擇障礙的朋友可以選擇招牌套餐，喜歡靈活自由的可以選擇自組輕食~價格都很明確的標示~自組餐盒$195起，有部分需要加價~

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店內用餐使用金屬托盤，質感滿分

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餐點介紹

台中西區｜勤美綠園道新開幕！自由搭配可頌輕食餐盒｜SOMI

A套餐-秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡+水耕生菜沙拉+脆薯+伯爵紅茶$195

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使用環保植纖餐盒盛裝，不僅環保還很有質感！最推的是主食部分有用紙包起來，不沾手包裝蠻貼心的！

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秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡

必須說店家把食材搭配得很好！鬆軟鹹甜帶點嚼勁的瑪芬堡，搭配燻燒香氣的燻牛肉與融入香草香氣的秘製香料奶油醬，整體搭配簡直perfect！裡頭搭配的生菜與番茄增添口感~豐富度滿滿！

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水耕生菜沙拉

這個生菜沙拉真的有在用心！生菜都不是常見的~而且都很新鮮清脆！搭配蜂蜜油醋醬，微甜清爽！

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C套餐-黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌+培根+脆薯+極品綠茶$255

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黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌

首先黑可頌就非常吸睛了！近看可以看到層層細節~一口咬下非常酥脆！搭配濃郁且不膩口的黑松露蛋黃醬以及碳烤香氣的里肌肉，口感層次非常豐富！尤其是獨特香氣的松露味滿滿~讓人念念不忘！

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培根有點厚度又帶點焦脆，脆薯非常香酥可口~份量也不少！還有搭配番茄醬

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伯爵紅茶／極品綠茶

飲料竟然是用玻璃罐裝太有質感了吧！紅茶是用紅砂糖調味的~微甜蠻順口的！綠茶則是固定無糖，茶香四溢！

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帶來野餐超級適合！符合野餐的愜意感，也兼顧營養！在陽光灑落的午後與好友談天野餐~很有氛圍！

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外帶加購這個購物袋只要+5元！而且是可以重覆使用的購物袋！

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結語

整體來說，是很有獨特性又營養滿分的輕食店~對於我這種喜好食材搭配自由度靈活一點的人來說，SOMI Light Meals 美式自組輕食非常適合！以食材新鮮度、美味度都在水準之上！不管是店內用餐或是外帶都很不錯！尤其鄰近勤美，順道帶一份質感滿分的餐盒到勤美草皮野餐真的很有氛圍！

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店家資訊

SOMI Light Meals 美式自組輕食 】
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61569457800721
店家IG https://www.instagram.com/somi_lightmeals/
地址｜台中市西區公益路2071
電話｜04-23010677
營業時間｜11:00-19:30


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place台中市西區公益路207號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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