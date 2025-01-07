最近發現勤美商圈公益路上新開幕一間活力鮮明的輕食「SOMI Light Meals 美式自組輕食」，可以自組輕食~從麵包、肉品、醬料、副餐、飲品都可以自由搭配！招牌套餐推薦秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡、黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌！鄰近勤美商圈，午後帶去市民廣場草皮與三五好友野餐好愜意！

店家介紹

位於西區公益路上的「SOMI Light Meals 美式自組輕食」，外觀與店內裝潢給人清新活力感，很有輕食的健康陽光形象

櫃台使用灰色質感調，並且使用半開放式廚房，可以看到餐點製作~

內用區很有美式感~用金屬桌與透明椅營造現代氛圍~是有經過設計，令人感到舒適的座位區！

品牌LOGO小幽靈的圖案好可愛~

SOMI Light Meals 美式自組輕食菜單

選擇障礙的朋友可以選擇招牌套餐，喜歡靈活自由的可以選擇自組輕食~價格都很明確的標示~自組餐盒$195起，有部分需要加價~

店內用餐使用金屬托盤，質感滿分

餐點介紹

▼ A 套餐 - 秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡 + 水耕生菜沙拉 + 脆薯 + 伯爵紅茶 $195

使用環保植纖餐盒盛裝，不僅環保還很有質感！最推的是主食部分有用紙包起來，不沾手包裝蠻貼心的！

秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡

必須說店家把食材搭配得很好！鬆軟鹹甜帶點嚼勁的瑪芬堡，搭配燻燒香氣的燻牛肉與融入香草香氣的秘製香料奶油醬，整體搭配簡直perfect！裡頭搭配的生菜與番茄增添口感~豐富度滿滿！

水耕生菜沙拉

這個生菜沙拉真的有在用心！生菜都不是常見的~而且都很新鮮清脆！搭配蜂蜜油醋醬，微甜清爽！

▼ C 套餐 - 黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌 + 培根 + 脆薯 + 極品綠茶 $255

黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌

首先黑可頌就非常吸睛了！近看可以看到層層細節~一口咬下非常酥脆！搭配濃郁且不膩口的黑松露蛋黃醬以及碳烤香氣的里肌肉，口感層次非常豐富！尤其是獨特香氣的松露味滿滿~讓人念念不忘！

培根有點厚度又帶點焦脆，脆薯非常香酥可口~份量也不少！還有搭配番茄醬

伯爵紅茶／極品綠茶

飲料竟然是用玻璃罐裝太有質感了吧！紅茶是用紅砂糖調味的~微甜蠻順口的！綠茶則是固定無糖，茶香四溢！

帶來野餐超級適合！符合野餐的愜意感，也兼顧營養！在陽光灑落的午後與好友談天野餐~很有氛圍！

外帶加購這個購物袋只要+5元！而且是可以重覆使用的購物袋！

結語

整體來說，是很有獨特性又營養滿分的輕食店~對於我這種喜好食材搭配自由度靈活一點的人來說，SOMI Light Meals 美式自組輕食非常適合！以食材新鮮度、美味度都在水準之上！不管是店內用餐或是外帶都很不錯！尤其鄰近勤美，順道帶一份質感滿分的餐盒到勤美草皮野餐真的很有氛圍！

店家資訊

【 SOMI Light Meals 美式自組輕食 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=61569457800721

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/somi_lightmeals/

▸ 地址｜台中市西區公益路207號1樓

▸ 電話｜04-23010677

▸ 營業時間｜11:00-19:30



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