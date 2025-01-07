中壢便當,中壢太子鎮美食推薦,桃園中壢美食,饗福便當,南亞美食

雖說我知道這間饗福便當已經開了蠻久的，但我從沒注意過，因為沒有看板所以我都以為這是一家某某房屋的辦公室之類。但是！老婆有次下課買了個饗福便當回家吃了之後是驚為天人！隔天又跑去買了兩個便當再加一個燒酒雞回來讓我吃看看，連我也為之驚為天人啊～～～吃過之後我都吃不下別家的便當了呢！！！

0973166866（可用line搜尋闆娘的手機號碼來預先訂餐以免久候）

桃園市中壢區後寮一路146號1樓 請點我開始饗福便當導航

11:00–14:00、16:30–20:00，每週二及週五公休～若有臨時營業時間變動請依店家公告為準喔！

停車資訊：對面就有收費停車場，好多客人都從八德啊大溪跑來買呢！

店面環境

同學們自己看看啊，如果沒掛這紅布條，你經過饗福的話是不是很像是信X房屋的辦公室？但你們看仔細點～玻璃門上貼著的全都是饗福的各式菜單啦！

這裡只有提供外帶喔，因為主廚誠哥一手包辦所有的菜色所以外場的人員只有闆娘一個人而已，又要點餐又要弄便當又要收錢找錢什麼的所以希望大家多點耐心啦～最好可以加闆娘的Line提前先用line跟她點餐可以減少等候的時間。

先跟大家說，現在闆娘在舀的這個肥瘦參半的滷肉超級香！連從不吃肥肉的圍事太太都讚不絕口你就知道多好吃了。

看看這美麗的雞啊～誠哥說他以前做雞每天要弄好幾百隻呢！（謎之音：你等等…做雞………不能改成煮雞嗎？ＸＤ

店裡的每一道配菜絕對都是水準以上的作品，像這盤炒豆干好了，你閉上眼睛吃看看～吃起來就跟好吃的客家小炒一樣香。

饗福便當菜單

便當及配菜種類

光是便當的配菜就有十三種可以選！一個便當正常都是三種配菜，加10元可以多一種，如果不要白飯的話你還能多選一種！每一樣我都吃過，那個口味之好真的跟餐廳裡吃的一樣呢～我說闆娘啊，妳們這是開便當店還是高級自助餐店啊？

再來看看主食的品項吧，１，２，３，４，５……主食竟然有十八種！各式的山珍海味都吃得到，這也太猛了啊～不要主食的話你也可以選擇菜飯或者是滷肉飯。

各式湯品

以上是便當的部份，但是饗福還有非常美味又超值的湯品喔！有魚湯雞湯也有甜湯，個人最推的絕對是鮭魚石狩鍋跟燒酒雞！

油亮的滷雞腿………看著都餓了對吧！旁邊的滷牛腱我也好想吃。

不不不，我決定要吃那個炸雞腿！因為我聽到了炸雞腿在呼喚我的聲音！！！

菜色品項

來來來，我先讓大家看看我們家最近吃的各種饗福便當吧。

炸雞腿便當（四種配菜）：140元

跟同學們講啊，這絕對是我吃過的炸雞腿裡至少排行前三…不！不是第一就是第二名的炸雞腿！！！因為我咬下第一口我就差點失神了，這不是一支普通的炸雞腿，是帶著微微奶油香氣的炸雞腿！外皮炸得爽脆然後裡面的雞腿肉超嫩～

麻油雞飯：大盒100元

然後這個就是麻油雞肉飯，每天就這樣一盤，動作慢就買不到喔！雖然沒有配菜但這樣超級滿的一盒只要100元～也可以買小盒的50元而已但份量也是超多。選用壽司米做出來的麻油雞飯香噴噴的，雞肉又多，重點是超級好吃！

大份的這樣裝滿整個便當盒100元，老婆一個人挺多吃1/3而已，剩下的我全吃完就超飽的。除了雞肉很多，還有枸杞以及薑末。

滷排骨飯（四種配菜）：110元

滷排骨真心棒，肉質夠厚也滷得入味好吃～

來瞧瞧這我必點的蔥花蛋啊，厚度直逼兩公分！還有精緻的炒白菜，綜合青菜再加上石狩豆腐！每樣配菜都好吃～飯量也超多的。對了，飯量的話可以跟闆娘說要多一點還是少一點，也有常客因飯量少都只要1/3的飯而已，不過闆娘看到我都直接給我超大份量的白飯！（因為看起來就是個飯桶？

義式水煮雞胸肉便當（四種配菜）：140元

在店裡我就一直很好奇那盤特意用保鮮膜包起來的雞胸肉，因為裡面放了許多的各式香料所以就攛掇太太買來吃看看。

太太吃了之後給了9.8的高分！！！因為義式的香料太迷人了～而且雞胸肉滑嫩不柴～闆娘說這可是誠哥的密技！

燒酒雞湯：100元

純米酒煮的燒酒雞真香啊～～～雞肉多而且非常的好吃！因為店裡的雞肉都是選用來自台東鹿野上等的土雞！

鮭魚石狩鍋：150元

聽到我在跟闆娘詢問能不能拍照，超級爽朗的誠哥就從廚房裡喊說沒問題，他把剛煮好的鮭魚石狩鍋先裝在碗裡給我拍完再用外帶碗裝給我，也太貼心了～他端出來的時候在場的人眼睛都亮了…

跟大家現場買的鮭魚石狩鍋口味以及份量都一樣，只差在誠哥稍微擺盤了一下而已。用無糖豆漿煮成的石狩鍋溫醇又美好，裡面有半片的好吃鮭魚還有豆腐，再加上超豐富的蔬菜配料～太太已經訂了兩包真空冷凍的鮭魚鍋要來當年菜了！

店家/景點資訊

店家名稱：饗福便當

所在地址：臺灣桃園市中壢區後寮一路146號1樓

營業時間：日 一 三 四 六 11:00–14:00-16:30–20:00

店家電話：0973166866

評價：★★★★★





按讚加入粉絲團

延伸閱讀