說到如何選購一台優質電暖器，這問西莉亞就對了！能把話講得如此有自信，可要從二十年前從高雄移居台中說起...

話說當年因為工作關係，西莉亞北漂到台中，第一年的冬天就讓超怕冷的我吃盡了苦頭，畢竟以前生活於南部，每到冬天出門都要裹上好幾件衣服了，更遑論中部冬天的氣溫硬是比南部少了好幾度。為此冷到讓我決定前往賣場，購入人生第一台陶瓷電暖器，從此以後我的冬季世界從黑白變彩色，當年那一台陶瓷電暖器，就這樣陪伴我度過每一個寒冷冬季。

說到市面上各廠牌電暖器款式百百種，有恆溫葉片式、對流式、碳素、陶瓷電暖器，其實我家也擺了好幾台功能不盡相同的電暖器。但不論是功能或體積大小，甚至是保暖程度，好像沒遇過心目中最滿意的機種，最近這幾天氣溫又驟降，讓西莉亞又燃起想要再入手電暖器的念頭。

為此幾乎尋遍各網路電商平台，其中知名家電大廠禾聯家電，就提供多款安全高效的電暖器產品，尤其是其中一款陶瓷式電暖器HPH-13DH310，不論是外型、大小及功能，就讓西莉亞相當喜愛。對於這一台陶瓷式電暖器，近期使用了一段日子，整體使用感想也是相當滿意，趁此機會提供些使用心得給您們參考喔！

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。外觀｜

這一台陶瓷式電暖器產品尺寸W213*H530*D213mm，機體重量約2.6kg，機體外箱如同圖片所示，猶記得那一天馬丁從管理室將這一台電暖器搬回家裡，其外箱就已經詳述電暖器的優點及功能，就讓西莉亞好期待使用這一台電暖器的感想。

▼我們打開外箱之後，就可以看見這一台電暖器被包裝得相當扎實，不會因為搬運過程碰撞，讓主體商品受到損傷。這一點可讓消費者對於禾聯家電的品質，又添加許多好感度。

▼禾聯家電 HERAN 陶瓷式電暖器 HPH-13DH310，其純白外觀更增添簡約時尚的氛圍。市面上所推出的電暖器，窄身直立式設計較少見，這一台電暖器不僅功能相當齊全，就連外觀設計也是令人喜愛。

▼當然除了外型相當簡約時尚之外，這一台電暖器還擁有3D廣角自動擺頭，便攜提手設計，頂部直覺觸控面板，甚至還搭配一組遙控器，使用起來簡單又方便。簡單分享陶瓷式電暖器 HPH-13DH310外觀，接著繼續來分享這一款商品的功能介紹喔！

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。內容物｜

禾聯家電 HERAN陶瓷式電暖器 HPH-13DH310主要內容物則有，銀粒子抑菌扇葉介紹卡*1張、使用說明書*1本、遙控器*1組（內含電池）、禾聯家電 HERAN陶瓷式電暖器 HPH-13DH310 主機*1台。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。上下左右廣角自動擺頭｜

禾聯HERAN陶瓷式電暖器HPH-13DH310體積並不大，所以相對機體重量很輕，西莉亞之前購買的電暖器擺頭都很固定，擺哪一個方向就僅能吹那個方向，如果要吹別的地方就需要手動調整。

這一台禾聯陶瓷式電暖器很不一樣，它擁有上下左右廣角自動擺頭的功能，上下約45度角、左右則約70度角，因此暖風可以自動均勻地吹送到房間任何角落。如果擺設於客廳，這一台電暖器不僅只有一個人使用，因為擁有上下左右廣角自動擺頭的功能，即使大家坐在不同位置，也都可以感受到暖意喔！

另外這一台電暖器使用起來，有一個優點西莉亞特別喜愛，就是不會有室內空間的空氣變悶熱的感覺，這一點相當值得讚許。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。觸控操作面板｜

禾聯陶瓷式電暖器的觸控操作面板設計相當新穎，觸控操作面板就位於機器的頂部。這幾天使用下來的感想，它的觸控操作面板反應很靈敏，功能設計簡單直觀。觸控操作面板分別有電源鍵、檔位鍵、左右擺頭鍵、上下擺頭鍵、以及2-8小時預約關機定時鍵。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。2-8小時預約關機｜

這一台禾聯陶瓷式電暖器的觸控操作面板，其中還有2-8小時預約關機功能，對於家裡有長輩的朋友來說，更是一個相當棒的設計，畢竟長輩年紀大記憶力也不好，有時使用電暖器忘了關也是危險，這時預約關機功能就很重要。總共有三個時間選擇，使用時先設定預約時間，時間一到自動關機，從此以後就再也不需要擔心忘記關機的問題了。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。直覺式檔位顯示燈｜

觸控操作面板的檔位鍵、輕觸可依序切換電暖器檔位，總共有三種檔位，分別是自然風、低暖風、以及高暖風。

▼檔位鍵分別有顯示燈閃藍光的自然風、顯示燈閃橘光的低暖風、以及顯示燈閃紅光的高暖風。西莉亞洗澡結束穿衣服時，就會選擇高暖風模式，這時整間浴室暖呼呼的，再也沒有那種冬天洗澡的厭世感，真的是好幸福啊。

還有西莉亞坐在書桌前面撰寫文章時，總是開著低暖風模式，就讓一股淡淡暖風圍繞著書桌四周，吹著吹著手腳就暖起來，也就比較能夠專心於寫作上面了。對了！提醒大家不論於任何檔位關機，電暖器都會繼續進行20秒送風散熱，請於關機20秒之後，再將總電源關閉喔！

▼禾聯家電相當貼心，插頭還有附上保護套，另外電線上面還特地囑咐一定要使用110V電源插座，電暖器的總電源位於底座，大家要記得使用前一定要先打開底座總電源，可別像西莉亞犯了蠢，想說插頭也插上了，拼命按著面板上的電源鍵，沒反應就是沒反應？嘖，真是個傻孩子，那是因為底座總電源根本還沒打開啊..

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。傾倒斷電保護｜

對於一台功能齊全的電暖器而言，擁有傾倒斷電保護裝置真的很重要！畢竟產出熱暖風的機器，一旦傾倒沒有預先防範，可能會造成不好的後果。禾聯陶瓷式電暖器也有傾倒斷電保護設計，其裝置就位於機體底座，除了底座有總電源、電源線、傾倒斷電保護裝置之外，還有該款電暖器簡易說明、以及禾聯家電顧客服務QRcode。

除了傾倒斷電保護裝置之外，這一台電暖器內建六重安全防護，分別為溫控器、V0防火材質機體、安全散熱、溫度保險絲、過熱斷電保護，讓大家在使用上安心無虞。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。磁吸式遙控器｜

西莉亞對於這一款電暖器配有遙控器，簡直是超級驚艷！只要是機體上所有觸控的功能，除了機體底座的實體開關切換鍵不能控制之外，其它全部功能都可以透過遙控器來操作。遙控器的功能分別有開關機、檔位模式切換、上下擺頭切換、左右擺頭切換、2-8小時定時關機，總共有七個按鈕，懶人如西莉亞對於這個小小遙控器相當有愛，現在只要坐在客廳看電視，拿起遙控器就可以操控電暖器，真的是有夠方便！

這還沒完呢，這一款遙控器放置位置也是相當有趣，它其實也是一款磁吸式遙控器，只要遙控器不使用，可以直接磁吸在機體側邊，放置位置還有圖示，不怕大家找不到，以後再也不用擔心找不到遙控器。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。銀粒子抑菌扇葉｜

禾聯HERAN陶瓷式電暖器HPH-13DH310擁有銀粒子抑菌扇葉能有效過濾病菌；機體背面還有個防塵蓋，打開來裡面有過濾棉，可以初步過濾空氣中的灰塵。至於清潔方面也相當簡單，輕鬆就能拆開過濾網擦拭清洗，機體維護更加簡單。

▼禾聯HERAN陶瓷式電暖器HPH-13DH310機體面積不大，可以隨時移動到需要的位置，即使擺在客廳角落，都不會佔位置喔！

▼現在這一台禾聯HERAN陶瓷式電暖器，對於冬天超怕冷的西莉亞來說，真的是心頭好，譬如坐在書桌使用電腦時，就將電暖器隨時擺在旁邊，瞬間周圍空氣都暖了起來。

▼有時西莉亞坐在客廳看電視時，覺得手腳冰冷，就趕緊打開這一台禾聯HERAN陶瓷式電暖器，並使用上下左右自動擺頭功能，不到一會兒時間，客廳就有暖呼呼的感覺，整個人都舒服了起來！

▼這幾天台中又開始溫度驟降，西莉亞最常將這一台陶瓷電暖器置於客廳，邊看電視邊讓它上下左右自動擺頭，讓暖風能夠吹向更多方向，客廳相對不再冷冰冰，更加溫暖了起來，我們全家對於這一台真的是讚譽有加！

▼即使想要坐在臥室拿本書享受一個人的寧靜，這時有著這一台禾聯HERAN陶瓷式電暖器陪伴著，再冷的冬天瞬間也變得卡哇依起來.(笑)

▼這一台禾聯HERAN陶瓷式電暖器機體面積不大，重量僅有約2.6公斤，便攜提手設計，讓西莉亞走到哪裡暖到哪裡，真的很值得推薦！

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。其它品牌電暖器評價｜

剛剛前面說到，二十年前從高雄北漂到台中的西莉亞，最受不了的就是中部寒冷的冬天。從圖中左邊第一台陶瓷電暖器算起，這些年也陸續添購不同功能的電暖器，不論是恆溫葉片式電暖器、鹵素定時電暖器、迷你陶瓷電暖器，每一款總是有其缺點，譬如恆溫葉片式電暖器暖機時間太過冗長，體積龐大重量不輕且價格相當不親民，真的是沒用幾次就擺在書房角落，要不是需要拍照記錄，我都忘了這一台龐然大物擺放在哪裡了.(笑)

另外說到鹵素定時電暖器，可能這一款沒有防燙功能吧，使用時靠太近總有一種快要被燙傷的危機感。迷你陶瓷電暖器則是吹久了，總覺得呼吸不過來，且因為西莉亞的肌膚乾燥，只能往同一方向吹風的電暖器，越吹越乾越想抓癢。至於禾聯陶瓷式電暖器目前使用感想，不論是外型或是功能都相當令人滿意。

｜禾聯家電陶瓷式電暖器。使用心得｜

禾聯陶瓷式電暖器擁有上下左右自動擺頭設計，可讓暖風均勻分布於各個角落。還有溫控器、V0防火材質機體、安全散熱、溫度保險絲、傾倒自動斷電、以及過熱斷電保護六重安全防護，磁吸式遙控器操作，取暖更從容。2-8小時定時關機功能，相當方便又安心。

當然便攜提手設計，走到哪裡暖到哪裡，三段溫度調節能夠因應不同季節需求，一機多用更是令人讚許。這些天聽說強烈冷氣團又要開凍了，要不趕緊入手一台禾聯家電 HERAN 陶瓷式電暖器，每天回到家就能享受全方位暖風包圍的幸福感喔。

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