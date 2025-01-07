美好的一天就是要從早餐開始啦，

今天來到花蓮來吃一間碳香十足的吐司，

「秝好碳烤吐司」位於花蓮市中心～

側邊的牆上貼滿了餐點的照片，好誘人啊～

對於來花蓮玩的朋友，位置非常的方便！

從窗台可以看到老闆娘用心在準備餐點

每份餐點都是現點現做，連雞蛋都是紅殼雞蛋

老闆娘怕客人吃不飽，料都塞的滿滿的

絕對是超高CP值的用心店家👍🏻

付款方式很多元，可以現金或電子支付

店內用餐空間很舒適，

座位很有氛圍感，旁邊都有些許裝飾

還有提供免費的書籍、漫畫可以看，

獨自來用餐的朋友也不怕無聊🥰

有醬料、免洗手套、吸管可以自由取用～

吃吐司可以使用手套，超級貼心的💗

秝好碳烤吐司菜單

有吐司、漢堡、鍋燒麵、點心、飲料等等

價格最便宜30元起，超級平價的！

來分享一下今天的餐點～

-

🍞剝皮辣椒薯餅起司豬肉蛋吐司

來這裡必點的招牌碳烤吐司，看吐司的厚度就知道，份量可以說是非常的足夠，

一口咬下很扎實、很滿足，

吐司配上花蓮在地的剝皮辣椒非常的特別，

完全不會辣之外，薯餅意外的增添了豐富的口感，真的很加分！

店家特製的里肌肉煎的恰到好處，肉質細緻且軟嫩，加上濃郁的起司，真的超好吃😋

-

🍜海鮮鍋燒意麵

超級澎湃的配料，麵條不爛也不硬十分剛好，吸附了湯汁的麵條，口感整個大提升，

讓我一口接著一口吃呢，

裡面有豬肉片、蝦子、魷魚、蛋、魚餃等滿滿的食材，

吃起來非常的滿足🤩

-

🥟秝秝飽滿炸水餃

這也算是店家的招牌之一，金黃色澤的外表，外酥內軟，一口咬下嚼勁十足，

還能聞到滿滿的蔬菜和肉汁的香氣，

再搭配店家特製的酸辣醬，是完美的搭配，

如果吃膩了還可以配著清爽的小黃瓜吃，非常的美味🤩

-

🍟小點心也有很多選擇喔，

像是脆薯、雞米花、薯餅等，都非常好吃

鹹香不油膩，酥脆爽口超級涮嘴呢！

比較特別的是馬告香腸，

店家自製的馬告香腸，一口咬下充滿獨特的馬告香氣，香腸口感鮮嫩多汁，很值得品嘗！

-

花蓮美食推薦～吐司控一定必吃！

絕對不要錯過這家，而且營業時間是到下午～

是花蓮早午餐的新選擇！

-

📍秝好碳烤吐司

☎️電話：038-358-858

✨地址：花蓮市新港街34號

✨IG粉專

⏰營業時間：07:30～14:00(每週一店休)