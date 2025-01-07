微風輕拂，空氣中帶著些許寒意，冬日的陽光暖洋洋地灑落在草地上，我們坐在一旁的木椅上，拿出準備好的輕食和飲料，沐浴在舒適宜人的暖意中。

▼剛好這附近新開了間〝SOMI Light Meals 美式自組輕食〞，就決定來試試看他們家的套餐，還搭配了炸物和飲料耶！

5款麵包 × 7種肉類 × 6種醬料 × 9種配餐 × 5種飲料+脆薯的輕食195自由搭，看得我都眼花撩亂了。

▼幸好，SOMI貼心地推出ABCDE五種推薦組合，每款都是店家精心挑選的人氣搭配，包準你一吃就愛上。

SOMI就位於台中公益路上、近勤美綠園道，外帶餐盒和餐具超有質感，去附近的台中市民廣場和草悟道野餐都很方便。

加購5元就附不織布環保提袋，根本就是為野餐打造的輕食品牌啊！

SOMI Light Meals 美式自組輕食

營業時間：11:00~19:30

電話：04-23010677

地址：台中市西區公益路207號1樓

IG：somi_lightmeals

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LINE@：SOMI Light Meals

▲▼店內運用了俏皮的小幽靈Logo，搭配上亮眼的多巴胺色系，為整個用餐環境注入了一股年輕而充滿活力的時尚元素。

這小幽靈真的是太可愛了，我們等餐的時候忍不住在打卡牆前拍個不停，完全抓住少女心~

ABCDE套餐分別是五種麵包的組合，店家特別推薦C套餐中的炭烤黑可頌，這可是SOMI獨家研發的麵包，現點現烤、香酥可口。

裡面夾上厚厚一片的里肌肉，咬起來彷彿火腿般散發著風乾的獨特滋味。

黑松露蛋黃醬碳烤里肌黑可頌

C套餐(附餐薯條、副餐、飲料)

搭配新鮮的生菜、蕃茄片和洋蔥層層堆疊，再淋上滿滿的黑松露蛋黃醬，濃郁蕈香讓人感受到濃濃的美式風味。

▼旁邊附上金黃酥脆的現炸薯條，還有我選的副食太陽蛋，當那半熟蛋黃緩緩流出的瞬間，實在令人食指大動，充滿療癒感。

他們家提供的飲料，都是店家當日現煮、裝瓶，每一口都喝得到茶葉的鮮甜，完全不同於市售的罐裝茶飲。

▼口感清爽解膩的綠茶，是平衡濃郁黑松露蛋黃醬的最佳選擇。

▲但身為紅茶控的我，還是更偏愛紅茶的濃郁溫醇。

A套餐的瑪芬堡，是一種英式的發酵麵包，具有獨特的孔洞結構，聽說滿福堡使用的就是這種麵包。

▼可是我覺得SOMI吃起來的口感更細緻，柔軟當中又帶有嚼勁，超好吃。

秘製香料奶油醬燻牛瑪芬堡

A套餐(附餐薯條、副餐、飲料)

▲裡頭搭配的是煙燻牛肉片，以及新鮮生菜、番茄和洋蔥等，再淋上滿滿的秘製香料奶油醬，吃起來比我的黑松露蛋白醬更加清爽，完全沒有市售奶油的濃膩感。

▼金黃酥脆的薯條香氣撲鼻，副食的培根精心排列成玫瑰花樣，少女心又被再次擊中。

除了輕食，他們家還推出了多種沙拉餐和兒童餐的選擇，非常適合家庭野餐。

SOMI讓準備野餐不再是麻煩事，無論是少女還是媽媽，都能輕鬆愜意地享受大自然，以及悠閒的午後時光。

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