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【食記】小澄市精誠旗艦店柳橙凍飲系列Q彈爽口，現在還有爽爽貓限量貼紙可蒐集的台中市西區茶飲店

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2025-01-09 23:48:00 文字：hy
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從南投草屯紅到台中的鮮果茶飲專賣店「小澄市」，個人對它們家的全台首創鮮柳橙凍飲系列頗感興趣，因此不久前下台中時，就順道走訪位於精誠商圈的小澄市精誠旗艦店，實際嚐嚐看此系列包括澄凍甘蔗檸檬、澄凍翠玉綠、澄凍柳橙綠、澄凍香檸綠與澄凍鮮奶綠五款飲料，結果我覺得都不錯喝，而且當天在這間台中市西區茶飲店，還知道小澄市目前跟插畫家「爽爽貓」合作，可以去玩小澄市民上班去線上測驗遊戲，後續如果有實際購買澄凍飲品，並且完成打卡小任務的話，還可免費拿到爽爽貓限量貼紙（15款隨機送），以及小澄市鮮果茶飲飲品8折優惠券呢！

台中市西區茶飲店推薦

 

這次要去嚐嚐看全台首創鮮柳橙凍茶飲的小澄市精誠旗艦店，店面位置是在台中市西區精誠路上，而再往前走一小段路，就是台中美食一級戰區的公益路了。

小澄市精誠旗艦店

 

先到櫃臺看一下小澄市鮮果茶飲菜單，看到可選的手搖杯飲料還蠻多元。

小澄市菜單

 

小澄市柳橙凍飲系列的主角，就是這個以整顆柳橙做成果凍的澄凍了。

小澄市鮮果茶飲

 

 

問了現場的小澄市門市店員，才知道澄凍是店裡現做，而且還蠻費工的，因此每天能做的數量有限，賣完就沒啦！

鮮果茶飲專賣店

 

這天的目標，也就是柳橙凍飲系列五款飲料，等到店員整個製作好之後，就先來張大合照，然後就正式開喝了。

果茶界新霸主

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

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小澄市精誠旗艦店

phone04-23200051
place台中市西區精誠路192號
4.84 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.88
服務品質
4.88
裝潢氣氛
4.73
CP值
4.73
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