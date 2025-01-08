





宜蘭羅東 大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 攜手知名李主廚 再掀一波羅東薑母鴨風潮，主打 紅蟳薑母鴨、羊肉爐，各式熱炒、下酒菜，是個聊天聚會的好地方。



距離上次造訪約2個月前，發現菜單裡新增各式熱炒還有下酒菜，愛吃辣的朋友，超推薦「 水煮系列 」，吃薑母鴨搭配四川口味的 香、麻、鮮、辣，超對味～！！！



大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店的紅蟳薑母鴨 湯頭清甜、不油膩，就連鴨肉也都經過特殊處理，肉質軟嫩、輕咬骨肉分離，不帶鴨肉本質的腥味，加入高麗菜、紅蟳一起燉煮，鮮甜美味的薑湯，喝起來暖心又暖胃。











宜蘭羅東美食｜大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 地理位置 交通資訊

大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 座落於羅東純精路二段上，距離羅東夜市步行只需10分鐘腳程，羅東運動公園開車也只要4分鐘車程即可抵達，旁邊有收費停車場，用餐可折抵停車費（詳可洽詢店家）。













宜蘭薑母鴨推薦｜大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 環境介紹

用餐環境寬敞舒適，坪數達50坪的大空間，可容納人數200人，超合適公司聚餐包場（春酒、尾牙）、節日慶祝、辦活動 等等。



座位設置採多人數為主，日常 三五好友聚餐、家庭聚餐、情侶約會 等等，都非常OK～！！！



飲品、酒類採自助式，用餐完畢再結帳即可。











▼ 活體紅蟳缸（現點現殺）





▼ 大圓桌座位設置

















▼ 活體紅蟳缸（現點現殺）▼ 大圓桌座位設置





宜蘭羅東美食｜大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店 人氣菜單

主打 紅蟳薑母鴨 之外，另外還有 清燉羊肉爐 、 紅燒羊肉爐 ，若是3~5人用餐，還蠻推薦直接點套餐，再加點幾道菜，就可以吃的飽足～！！！



當然，也提供單點（肉+湯），可以依照個人喜愛口感自由選配，下鍋料的種類很多，有 火鍋料、丸類、時蔬、下水類、肉片類、菇類、海鮮類 等等。



冬天來點暖湯溫補，搭配 台式熱炒、炸物、三杯料理、四川水煮系列，滿足不同喜好口感的饕客味蕾。













▼ 菜單（menu）



薑母鴨套餐（加購活體紅蟳）

薑母鴨套餐 內容物有 豆皮、凍豆腐、金針菇、香菇、高麗菜、鴨肉丸、木耳、玉米筍，滿滿一鍋，超豐盛。



以老薑下去精心熬煮的湯頭，越煮越香，精心嚴選宜蘭在地小農所養殖的黑面鴨，薑母鴨肉吃起來肉質軟嫩可口，輕輕一咬骨肉分離，佐上店家特調的薑母鴨沾醬（腐乳醬），風味無限。



現點現殺的活體紅蟳，不建議久煮，又鮮又甜的，一人點一隻，才能吃得滿足。















▼ 高麗菜





▼ 蛋餃





▼ 活體紅蟳









▼ 紅蟳下鍋









▼ 蟹卵









▼ 特調醬汁





▼ 高麗菜▼ 蛋餃▼ 活體紅蟳▼ 紅蟳下鍋▼ 蟹卵▼ 特調醬汁



月亮蝦餅

酥脆可口的月亮蝦餅，帶著濃濃的蝦香，沾上店家附的泰式酸辣醬，熱熱吃、最好吃~！！！











高麗菜

高麗菜炒的熟成度剛剛好，清脆爽口，微微辣。











辣炒臭豆腐

精心嚴選甲子園的臭豆腐，味道超夠味，特別切成條狀，下油鍋酥炸呈金黃色後撈起，加入蔥、蒜、辣椒拌炒，臭豆腐吃起來香、酥、脆。









水煮魚

嚴選四川麻辣最經典的香、麻、鮮、辣，將魚塊裏粉酥炸後融入其中，魚肉鮮嫩入味，辣的很帶勁。



















蔥爆牛柳

大火熱炒的火侯控制的非常好，牛肉的肉質軟嫩，有口感~！！！











麻油麵線

吃起來不軟爛的麻油麵線，香Q好吃~







蝦仁炒蛋

吃起來滑嫩細緻，小朋友最愛。























［ 店家資訊 ］



大紅蕃薑母鴨羊肉爐羅東旗艦店

地址：

宜蘭縣羅東鎮純精路二段53號

電話：

03 951 0688

營業時間：

16:00–00:00



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地址：宜蘭縣羅東鎮純精路二段53號電話：03 951 0688營業時間：16:00–00:00粉絲團：













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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。