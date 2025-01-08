村椒功夫酸菜魚， 豐原美食推薦 。近幾年開始掀起中國美食風潮，而這間村椒功夫酸菜魚是最近的新創品牌，主打個人式的酸菜魚，一個人也可以自己來吃。冷冷的天除了吃火鍋，來吃一下麻辣酸爽的酸菜魚也很不錯。平均一份只要$258起，份量還挺多而且沒有低消，就算兩三人吃一鍋也沒問題。

豐原美食推薦

村椒功夫酸菜魚在哪裡?

村椒功夫酸菜魚豐原店位在豐原博愛街上，就在太平洋百貨正對面，附近不少停車位，走路到火車站或廟東商圈都很近，地理位置上算是相當方便的。

寵物友善餐廳必須大大加分，此外也是愛豐原特約商店，持愛豐原卡的朋友都可享有折扣喔~

村椒功夫酸菜魚環境介紹

走進店內是簡潔明亮的舒適氛圍，平日晚上也有不少人來吃酸菜魚，一人獨享一鍋好滿足。

走上二樓用餐環境，這裡更加寬敞許多，適合朋友與家人們一起來用餐，旁邊看到有提供兒童座椅還蠻貼心的。夜晚靠窗邊是絕佳的座位，可以欣賞一旁的豐原街景。

村椒功夫酸菜魚菜單價位

酸菜魚一份只要$258元起就能吃到，目前有5種風味可以選擇，不吃魚肉也可以選擇牛肉鍋或升級豬肉，每份酸菜魚都有基本配料在裡面，想吃其他食材可依個人喜好加購。這邊要注意的是加點食材是一起加進去煮的，不提供後續再加購唷。另有小菜、甜點、炸物、飲品可以點唷。

現場免費提供麥茶跟熱茶，麥茶清爽解膩。熱茶加了陳皮跟洛神花，清香淡雅的風味，喝起來挺順口也很舒服。

餐點上桌真的超大一碗，一份酸菜魚會附上一碗白飯，一個人獨享很過癮，兩個人吃剛剛好都飽足。

飲品系列

這次飲料都挑解辣的，神級奶茶以及王老吉涼茶都很不錯，連手搖飲都有設計自家杯身LOGO，而且還蠻好看的。

奶茶香甜氣息格外順口好喝，可以緩解一下麻辣感。

涼茶有股淡淡的清香，喝起來偏甜味，也還不錯。

正宗老罈酸菜魚

必點招牌就是他們家的老罈酸菜魚，大概是中辣的程度，結合麻辣鮮香非常過癮。怕辣的朋友還是要注意 一下，真的有點辣。

魚肉的部分是選用巴沙魚片，口感軟嫩且肉多，伴隨酸菜魚湯汁也是相當入味。

招牌蝦滑

加點的蝦滑，口感Q彈緊實，每顆都很飽滿。

基本配料有寬粉、金針、木耳、豆腐、丸子…等等，不用加點其它食材也是相當豐富。酸菜的鹹香很勾引我的味蕾，料多味美又有飽足感，嘴裡雖然很麻，但是辣的很過癮，會一直想吃，經典口味推薦必點。

熱戀南洋叻沙魚

這道熱戀南洋叻沙魚偏微辣，對於不太能吃辣，但能吃一點點辣的朋友是可以接受的範圍。有獨特的南洋叻沙濃郁奶香味，口味比較溫和一點，吃多也不覺得膩口，我個人覺得還不錯吃。

吃酸菜魚推薦加點油條，浸泡過後吸收湯汁，吃起來濕潤的口感也很棒。

這碗加點了油條、木耳、黃金魚蛋一起煮，看起來就非常豐盛。

加購升級烏鱧魚

除了基本巴沙魚片，可另外加購升級成烏鱧魚片，吃的到魚肉的鮮味，肉質更加的細嫩，口感上也有差異。

沙漏香酥魚皮

他們家的香酥魚皮很推薦可以點，可直接吃，像是蝦餅的口感，另外附上一個沙漏計時，可以浸泡在酸菜魚湯裡面，等沙漏漏完就可以吃，浸泡過後魚皮變得很Q軟，帶點酸菜魚的風味湯汁，吃一口很讓人意猶未盡。

香蔥吉拿棒

現炸出爐的香蔥吉拿棒，還沒開動就聞到迷人的蔥香味，炸的酥酥脆脆，推薦吃法可以沾著酸菜魚的湯汁一起吃，味道更有層次感。

我真的很愛正宗老罈酸菜魚的湯，淋在白飯上真的很香很好吃，再來一碗白飯也沒問題。

香脆香蕉派

炸的脆皮香蕉派，趁熱吃最好吃，酥酥脆皮裡頭包覆著香蕉內餡，甜而不膩很涮嘴喔。

椰漿流心球

會爆漿的流心球，裡面是椰漿內餡，口味很好吃。一口咬下可以看到香濃內餡緩緩流出，非常誘人的甜點。

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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