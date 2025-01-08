台中市歷史建築「大屯郡役所」廳舍主體建築創建於日治時期大正13年 (1924)，2024年 9月修復完工，為台中市舊城區 (西區) 文化資產新景點。清代時期大屯郡役所原址為台灣府儒考棚，日治時期改設置州屬地方官署建築，成為台中早期的行政中心，戰後曾作為憲光七村及台中軍中廣播電台，見證了台中市社會環境與時代背景的演變。



台中市歷史建築「大屯郡役所」包括廳舍主體建築 (北棟、西棟) 與附屬建築等三棟，2024年 9月修復完工，為舊城區的文化資產新景點。



大屯郡役所原為清代台灣府儒考棚 (照片：清台灣府儒考棚遺蹟 ) 所在，日治時期改設置州屬地方官署建築，成為台中早期的行政中心，目前為全台少數仍留存的郡役所。



大屯郡役所戰後曾作為憲光七村及台中軍中廣播電台，見證了台中市社會環境與時代背景的演變。



大屯郡役所廳舍主體建築創建於日治時期大正13年 (1924)，為磚砌承重牆構造，屋頂使用兩坡水形式，採鋼鐵屋架結合木構架之混合樣式，結合平屋頂組成。



大屯郡役所立面為灰泥飾面，有 Doric 柱式、拱心石及山牆飾。



山牆設置牛眼氣窗，外部使用鑄鐵裝修。



原東北面內側設置木造檐廊，採單坡頂設計，除了作為風雨走廊，亦可串聯各空間之活動。



一旁的附屬建築創建於日昭和7年 (1932)，為磚砌承重牆構造，使用防火山牆設計，兩坡水屋頂形式，屋頂上方目前有二處為通風換氣而加設的氣樓屋頂，採洋式木造屋架，位於廳舍主體建築東北側。



大屯郡役所

地址：台中市西區民生路38巷33-2號

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