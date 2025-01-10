前陣子小米從澳門回來後，就念念不忘干炒牛河，所以特別走訪幾家網路推薦的港式餐廳，來回味並推薦給大家！
竹北的「天樂里冰室」小米近10年前造訪過，這次特別跟小結巴和哆啦回訪
10年前竹北的港式餐廳並不多，那時候經網友介紹去品嚐，道地的港式風味一直烙印在腦海中~
黯然銷魂飯、招牌干炒牛河和廣式炒麵都是必點的三大主食，奶油豬脆脆也不能錯過
快跟著小米一起去看看吧。
對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉天樂里冰室位置及停車方式
*******************
天樂里冰室位於光明六路，靠近竹北家樂福。
附近很多停車格，對開車的朋友來說很方便~
👉天樂里冰室環境介紹
*******************
店內裝潢有港式茶餐廳的懷舊氛圍，座位是卡位、折疊桌椅。
摺凳是七大武器之首，小米看港劇裡古惑仔打架的時候，摺凳是很好的武器 XD
主廚是香港人，提供各式有鑊氣(鍋氣)的炒粉麵飯
在牆上還看得到模仿香港著名街頭塗鴉者「九龍皇帝」的塗鴉
餐點現點現做，需要耐心等候，無法久候的朋友就斟酌一下啦！
師傅很用心一個一個來做，即使價格稍高，不過以他們餐點的味道和份量來說非常值得
👉天樂里冰室菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
主食有各式炒粉麵飯，很多都是小米小時候吃到大的~
限量的黯然銷魂飯、干炒牛河、奶油豬脆脆都是必點的喔
👉天樂里冰室用餐心得分享
*******************
來開動吧！
今天跟小結巴和哆啦來吃港式料理，哆啦第一次吃港式料理都說好吃
小米首推奶油豬脆脆(60元)，店家使用的小法國麵包很道地，在港澳俗稱為豬仔包。
奶油豬脆脆是烤過的小法國麵包內層加上奶油和煉乳~
奶醬豬脆脆內層是花生醬和煉乳，不會有奶油喔
酥脆的麵包加上鹹甜的奶油和煉乳，一下子就被我們嗑完了
干炒牛河粉(210元)鑊氣十足！
他們用的河粉跟港澳一樣屬於比較寬的，口感滑順又Q~
搭配港式醬油拌炒特別香，鹹中帶甜的風味，不會過鹹
而且帶有鑊氣，就是微微的焦香，才叫道地的干炒牛河！
小米覺得只要茶餐廳的干炒牛河好吃，其他餐點就好吃 XD
牛肉處理得不錯，口感很嫩，搭配河粉讓人一口接一口吃不停
愛吃辣的朋友一定要加辣油，店家提供的是港式風味的辣油，帶有蒜香和辣香，辣度挺辣的！
豉椒雞肉廣炒麵(210元)，麵條選用竹笙麵，炸過後再淋上由青椒、豆豉、雞肉等食材燴煮的芡料
趁熱吃麵條有軟酥的口感，整體是重口味但不會重鹹~
加上青椒、雞肉等配料讓人一口接一口吃不停
這碗黯然銷魂飯雖然要230元，但小米覺得非常值得！
以泰國香米為底，加上主廚特製的蜜汁叉燒、自家醬油、薑蔥油和流心荷包蛋
要有流心的荷包蛋才完美啊！
不得不說蜜汁叉燒真的很道地，偏甜的風味加上軟嫩的口感，加上薑蔥油超下飯
小米吃到一半竟然流淚了 (謎之聲:小米你是食神上身嗎？)
沒錯~因為裡面有洋蔥，所以小米吃到差點流淚
絲襪奶茶(70元)自從小米上次喝到一家沒有茶味的絲襪奶茶後，一直心情鬱卒
但是他們的絲襪奶茶以立頓紅茶帶出茶色及茶香，加上淡奶的風味就是正宗的絲襪奶茶
鹹檸七(80元)有鹹檸檬片、酸梅和雪碧，鹹鹹甜甜的很解膩喔！
以上是我們的心得分享，喜愛港式炒飯、叉燒飯和干炒牛河的朋友，小米很推薦天樂里冰室
雖然價格較高，但以食材和主廚用心製作的程度來說，小米覺得非常合理
👉天樂里冰室營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：天樂里冰室
🏠地址：新竹縣竹北市光明六路233號
☎電話：03 657 2661
⏰營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00(週二公休)
粉絲團：天樂里冰室 – 港式料理
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: