前陣子小米從澳門回來後，就念念不忘干炒牛河，所以特別走訪幾家網路推薦的港式餐廳，來回味並推薦給大家！

竹北的「天樂里冰室」小米近10年前造訪過，這次特別跟小結巴和哆啦回訪

10年前竹北的港式餐廳並不多，那時候經網友介紹去品嚐，道地的港式風味一直烙印在腦海中~

黯然銷魂飯、招牌干炒牛河和廣式炒麵都是必點的三大主食，奶油豬脆脆也不能錯過

快跟著小米一起去看看吧。

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👉天樂里冰室位置及停車方式

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天樂里冰室位於光明六路，靠近竹北家樂福。

附近很多停車格，對開車的朋友來說很方便~

👉天樂里冰室環境介紹

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店內裝潢有港式茶餐廳的懷舊氛圍，座位是卡位、折疊桌椅。

摺凳是七大武器之首，小米看港劇裡古惑仔打架的時候，摺凳是很好的武器 XD

主廚是香港人，提供各式有鑊氣(鍋氣)的炒粉麵飯

在牆上還看得到模仿香港著名街頭塗鴉者「九龍皇帝」的塗鴉

餐點現點現做，需要耐心等候，無法久候的朋友就斟酌一下啦！

師傅很用心一個一個來做，即使價格稍高，不過以他們餐點的味道和份量來說非常值得

👉天樂里冰室菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

主食有各式炒粉麵飯，很多都是小米小時候吃到大的~

限量的黯然銷魂飯、干炒牛河、奶油豬脆脆都是必點的喔

👉天樂里冰室用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和哆啦來吃港式料理，哆啦第一次吃港式料理都說好吃

小米首推奶油豬脆脆(60元)，店家使用的小法國麵包很道地，在港澳俗稱為豬仔包。

奶油豬脆脆是烤過的小法國麵包內層加上奶油和煉乳~

奶醬豬脆脆內層是花生醬和煉乳，不會有奶油喔

酥脆的麵包加上鹹甜的奶油和煉乳，一下子就被我們嗑完了

干炒牛河粉(210元)鑊氣十足！

他們用的河粉跟港澳一樣屬於比較寬的，口感滑順又Q~

搭配港式醬油拌炒特別香，鹹中帶甜的風味，不會過鹹

而且帶有鑊氣，就是微微的焦香，才叫道地的干炒牛河！

小米覺得只要茶餐廳的干炒牛河好吃，其他餐點就好吃 XD

牛肉處理得不錯，口感很嫩，搭配河粉讓人一口接一口吃不停

愛吃辣的朋友一定要加辣油，店家提供的是港式風味的辣油，帶有蒜香和辣香，辣度挺辣的！

豉椒雞肉廣炒麵(210元)，麵條選用竹笙麵，炸過後再淋上由青椒、豆豉、雞肉等食材燴煮的芡料

趁熱吃麵條有軟酥的口感，整體是重口味但不會重鹹~

加上青椒、雞肉等配料讓人一口接一口吃不停

這碗黯然銷魂飯雖然要230元，但小米覺得非常值得！

以泰國香米為底，加上主廚特製的蜜汁叉燒、自家醬油、薑蔥油和流心荷包蛋

要有流心的荷包蛋才完美啊！

不得不說蜜汁叉燒真的很道地，偏甜的風味加上軟嫩的口感，加上薑蔥油超下飯

小米吃到一半竟然流淚了 (謎之聲:小米你是食神上身嗎？)

沒錯~因為裡面有洋蔥，所以小米吃到差點流淚

絲襪奶茶(70元)自從小米上次喝到一家沒有茶味的絲襪奶茶後，一直心情鬱卒

但是他們的絲襪奶茶以立頓紅茶帶出茶色及茶香，加上淡奶的風味就是正宗的絲襪奶茶

鹹檸七(80元)有鹹檸檬片、酸梅和雪碧，鹹鹹甜甜的很解膩喔！

以上是我們的心得分享，喜愛港式炒飯、叉燒飯和干炒牛河的朋友，小米很推薦天樂里冰室

雖然價格較高，但以食材和主廚用心製作的程度來說，小米覺得非常合理

👉天樂里冰室營業時間地址

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🌟店家資訊：天樂里冰室

🏠地址：新竹縣竹北市光明六路233號

☎電話：03 657 2661

⏰營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00(週二公休)

粉絲團：天樂里冰室 – 港式料理

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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