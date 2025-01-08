位在桃園龍潭的見山景觀咖啡廳，是個可以放鬆身心、享受美景和美食的地方。這裡不管是專程來的旅客，還是龍潭在地的居民，都能找到屬於自己的悠閒時光。一走進這裡，你會馬上被周圍的大自然美景和咖啡廳的放鬆氛圍吸引。

見山景觀咖啡廳坐落在龍潭的山腰，周圍全是翠綠的樹林和起伏的山巒，遠離城市的吵雜。在這裡，你可以一邊喝咖啡一邊欣賞山景，特別是日出或黃昏的時候，景色美得像幅畫。晴天的時候，陽光透過樹葉灑下來，形成斑駁的光影；下雨天，山中雲霧繚繞，整個地方彷彿被仙氣包圍。

咖啡廳的設計走自然簡約風，大量的玻璃材質，讓室內空間既溫暖又明亮，讓人覺得很放鬆。戶外有一片露台，坐在那裡看風景、曬太陽，非常愜意。

見山景觀咖啡廳不僅風景棒，餐點也很有特色。從咖啡到餐點，每一樣都很用心。

舒肥水嫩法式鴨胸 $780

這道是他們的招牌料理，鴨胸用舒肥技術低溫烹調，所以肉質非常嫩又多汁，還有鴨肉特有的香味。搭配炭烤時蔬，讓整道菜更有層次感，適合一個人享用，也適合和朋友分享。

粉紅漁夫義大利麵 $500

這道義大利麵以鮮蝦與章魚為主，搭配濃郁的粉紅醬，海鮮的鮮味和醬汁的香濃完美結合。義大利麵煮得剛剛好，口感彈牙，是愛吃海鮮的朋友絕對不能錯過的一道菜。

見山景觀咖啡廳很適合各種場合，不管是情侶約會、朋友聚餐，還是全家一起來，都很適合。餐廳的空間很寬敞，服務人員也很親切。是一個能讓人完全放鬆的地方。無論是想看美景還是吃美食，這裡都不會讓你失望。如果你覺得日子過得有點累了，想找個地方充電，就來見山景觀咖啡廳吧！在山林中度過一段愉快的時光，讓自己好好放鬆一下。

【交通資訊】

開車路線：

從桃園市區出發，沿著台66快速道路往龍潭方向，接國道3號，從龍潭交流道下來後跟著路標走，大概20分鐘就到了。 停車資訊：咖啡廳有自己的停車場，車位很多，不用擔心找不到地方停車。

大眾交通工具：

可以搭桃園客運到龍潭老街站，再轉計程車或共乘接駁車到咖啡廳，大約15分鐘車程。 從桃園火車站出發，可以搭台灣好行的龍潭線公車，在指定站點下車後，走路就能到達。

【店家資訊】

電話：(03) 480-6060

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

時間： 17:00 ~ 02:00 週六 17:00 ~ 03:00

＊每週三為公休日

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61569686788370

ＩＧ：https://www.instagram.com/jianshan2024