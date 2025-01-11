城隍廟旁的西門市場有一家老字號的「西市米粉湯大麵糊」，是不少新竹人從小吃到大的美食

招牌米粉湯、大麵糊搭配各種小菜黑白切，很有古早味~

小菜種類多，每次都會讓小米手滑個200-300元 XD

有吃過或沒吃過的朋友，快跟著小米一起回憶吧。

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👉西市米粉湯大麵糊位置

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西市米粉湯大麵糊位於西門市場內，從城隍廟CoCo對面入口進入，經過小米的愛店西市汕頭館後，就會看到店家了。

👉西市米粉湯大麵糊環境介紹

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店內有內用空間，小米比較喜歡秋冬來吃，才不會那麼熱

入口處看到油豆腐和剛蒸好的芋頭~

油豆腐、大腸等小菜會放入米粉湯裡加熱，讓湯頭充滿食材的甜味

建議大家中午前過來，小菜的選擇性比較多，中午過後前來，熱門的小菜會被點光

小菜有小米很愛的三層肉、小彤喜歡的豬舌，還有豬心、粉沯、粉肝、鯊魚煙等等，每一種都想點 XD

👉西市米粉湯大麵糊用餐心得分享

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來開動吧！

米粉湯是必點的，我和小彤兩個人點了三盤小菜$335，至於貴還是便宜就見仁見智啦，重點是好吃就好

米粉湯(40元/碗)湯頭屬於偏鹹香的風味，帶有芋頭甜味，粗米粉口感挺軟的。

每一碗都會放上大塊芋頭，口感很綿密

小彤她最愛這種芋頭米粉了~

每一碗都會有豬油渣，趕吃肥肉的朋友可以試試，口感QQ軟軟的，外皮軟酥~

接下來是小菜時間啦！

油豆腐(35元)是必點的，外酥內嫩有老皮嫩肉的口感，加上醬油膏是經濟版的選擇

大腸(60元)可以選部位喔，我們選的是大腸頭，大塊口感又嫩，加上醬油辣椒真的好好吃

這是小米愛的三層肉(60元)和小彤愛的豬舌(60元)~

三層肉有膠質Q軟口感，跟蒜蓉醬真的很搭。

豬舌有脆度的口感，沒有豬腥味，搭配蒜蓉醬也不錯喔

鯊魚煙(60元)、米腸(60元)，鯊魚煙是黃金大佬J董推薦的~

鯊魚煙有濃郁的煙燻風味，一定要沾上芥末醬油，是重口味的老饕會喜歡的小菜

米腸就沒有什麼深刻的印象了。

以上是我們的心得分享，推薦來城隍廟的朋友吃西市米粉湯，小菜讓人容易手滑，貴不貴、便不便宜就見仁見智啦。

👉西市米粉湯大麵糊營業時間地址

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🌟店家資訊：西市米粉湯大麵糊

🏠地址：新竹市北區西安街84號

☎電話：03 525 3341

⏰營業時間：07:00–16:00 (週一公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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