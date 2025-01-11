為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2025-01-11 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

城隍廟旁的西門市場有一家老字號的「西市米粉湯大麵糊」，是不少新竹人從小吃到大的美食 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

招牌米粉湯、大麵糊搭配各種小菜黑白切，很有古早味~

小菜種類多，每次都會讓小米手滑個200-300元 XD

有吃過或沒吃過的朋友，快跟著小米一起回憶吧。

 

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉西市米粉湯大麵糊位置

*******************

西市米粉湯大麵糊位於西門市場內，從城隍廟CoCo對面入口進入，經過小米的愛店西市汕頭館後，就會看到店家了。

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉西市米粉湯大麵糊環境介紹

*******************

店內有內用空間，小米比較喜歡秋冬來吃，才不會那麼熱 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

入口處看到油豆腐和剛蒸好的芋頭~

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

油豆腐、大腸等小菜會放入米粉湯裡加熱，讓湯頭充滿食材的甜味 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

建議大家中午前過來，小菜的選擇性比較多，中午過後前來，熱門的小菜會被點光 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小菜有小米很愛的三層肉、小彤喜歡的豬舌，還有豬心、粉沯、粉肝、鯊魚煙等等，每一種都想點 XD

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉西市米粉湯大麵糊用餐心得分享

*******************

來開動吧！

米粉湯是必點的，我和小彤兩個人點了三盤小菜$335，至於貴還是便宜就見仁見智啦，重點是好吃就好 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

米粉湯(40元/碗)湯頭屬於偏鹹香的風味，帶有芋頭甜味，粗米粉口感挺軟的。

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

每一碗都會放上大塊芋頭，口感很綿密 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小彤她最愛這種芋頭米粉了~

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

每一碗都會有豬油渣，趕吃肥肉的朋友可以試試，口感QQ軟軟的，外皮軟酥~

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

接下來是小菜時間啦！

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

油豆腐(35元)是必點的，外酥內嫩有老皮嫩肉的口感，加上醬油膏是經濟版的選擇 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

大腸(60元)可以選部位喔，我們選的是大腸頭，大塊口感又嫩，加上醬油辣椒真的好好吃 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這是小米愛的三層肉(60元)和小彤愛的豬舌(60元)~

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

三層肉有膠質Q軟口感，跟蒜蓉醬真的很搭。

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

豬舌有脆度的口感，沒有豬腥味，搭配蒜蓉醬也不錯喔 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鯊魚煙(60元)米腸(60元)，鯊魚煙是黃金大佬J董推薦的~

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鯊魚煙有濃郁的煙燻風味，一定要沾上芥末醬油，是重口味的老饕會喜歡的小菜 新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

米腸就沒有什麼深刻的印象了。

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

以上是我們的心得分享，推薦來城隍廟的朋友吃西市米粉湯，小菜讓人容易手滑，貴不貴、便不便宜就見仁見智啦。

新竹市北區西市米粉湯大麵糊。 隱藏在城隍廟在地人會吃的古早味美食！ 小菜超容易手滑的店！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉西市米粉湯大麵糊營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：西市米粉湯大麵糊
🏠地址：新竹市北區西安街84號
☎電話：03 525 3341
⏰營業時間：07:00–16:00 (週一公休)
➡️現金交易/無收取服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

西市米粉湯

phone03-5253341
place新竹市北區西安街84號
3.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.08
服務品質
3.67
裝潢氣氛
3.58
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up