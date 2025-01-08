這間海鮮粥的老闆也太佛心了吧！
最低只要消費85元的粥品，內用就可享炸海鮮自助吧吃到飽！假日更加碼酥炸雞肉串吃到飽
在竹北物價這麼高的地區竟然有如此佛心的店，你們相信嗎？
不只內用有這種福利，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！如此佛心的店家小米還是第一次看到
「父山白俠粥品專賣店」嚴選產地直送的新鮮食材，像是南方澳魩仔魚、東北角白帶魚、龜山島櫻花蝦和富山白蝦而且都是由自家漁船捕撈的
不僅口感鮮甜，份量給得也很多！愛吃粥品的朋友不能錯過。
除了粥品，還有鍋燒意麵、雞絲麵可以選擇。
偷偷說內用還有東方美人冷泡茶喝到飽，如此佛心的店家，快跟著小米一起去看看吧。
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👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市位置及停車方式
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父山白俠粥品專賣店位於博愛街，靠近三民路。
店面看板有浮世繪圖樣，很有日式風格~
開車的朋友可以把車停在竹北三民停車場，走過來不用3分鐘的路程，還挺方便的
👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市環境介紹
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店名除了取自富山白蝦的諧音外，更是因為老闆要努力留住記憶中父親的味道
店面空間不大，以2人桌為主，人多可以合併桌子。
一個人前來有吧台桌的座位，是單身友善餐廳
今天的炸海鮮自助吧有東北角白帶魚、酥炸富山白蝦和酥炸螢烏賊可以取用
炸海鮮只要被夾完，店員很快就會補上喔！如果沒有及時補上，可以提醒一下店員
在日本富山白蝦被稱為海中的白寶石，是相當知名且具有歷史意義的食材，價格非常昂貴。
在宜蘭也捕撈得到富山白蝦喔，而且是由老闆的自家漁船捕撈，有成本優勢，才能如此佛心的給大家享用
要是日本人來這邊看到富山白蝦可以自助享用，一定不敢相信 XD
富山白蝦不是蝦米，是吃得到蝦肉的喔！
還有東北角白帶魚和酥炸螢烏賊可以自行夾取~
每一樣都夾個一大盤讓我們吃得好滿足
不只內用有這種福利，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！
買一碗粥品，店家會給你小紙袋裝，買兩碗店家會給你大紙袋，下圖是大紙袋喔
老闆不怕你吃，只怕你吃不飽，大家可以夾滿滿一包帶回家
不過小米提醒大家夾自己吃得完的量，不要浪費食物喔！
光是這包炸海鮮就比一碗粥還貴了吧 XD
牆面上有店家招牌餐點給大家參考。
老闆不定期會舉辦大胃王挑戰，大胃王的朋友不妨來試試
內用還有冰開水和無糖東方美人冷泡茶喝到飽。
喜歡他們南方澳魩仔魚的朋友可以外帶，一大包只要70元好便宜喔
另外宜蘭總店販售的櫻花蝦油飯，竹北店也買得到~
👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
粥品最低只要85元，內用可享炸海鮮自助吧吃到飽，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！
不到百元的價格，讓小米懷疑老闆到底是在賺什麼
粥品還可以換鍋燒意麵或雞絲麵。
👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小彤來吃她愛的海鮮粥，光是炸海鮮就可以讓我們吃爽爽
愛吃吻仔魚的朋友必點吻仔魚瘦肉粥(95元)。
不要懷疑店家給的量就是那麼多，如果你的量比小米少的話，記得跟店家反映
吻仔魚是由自家漁船捕撈的，成本較低，所以老闆給的一點都不手軟
粥品口感綿密，每一口都可以吃得吻仔魚鮮香和粥品結合~
只要點基本款的粥品，就可以享用炸海鮮吃到飽真的超爽
今天有東北角白帶魚、酥炸富山白蝦和酥炸螢烏賊可以取用。
在日本富山白蝦被稱為海中的白寶石，是相當知名且具有歷史意義的食材
在宜蘭也捕撈得到富山白蝦，而且不是蝦米，吃得到蝦肉的喔！
富山白蝦可以直接食用不用剝殼，酥脆的外皮和鮮甜的蝦肉，大口大口地吃超爽的
酥炸螢烏賊肉質鮮甜彈牙~
東北角白帶魚肉質挺甜的，不過魚刺較多，適合大人食用，小朋友就不太建議喔
假日更加碼酥炸雞肉串免費吃到飽！ (謎之聲:老闆真的太佛心了)
使用的是雞胸肉，口感帶有嚼勁，建議浸泡粥品後帶有軟酥的口感再享用
吻仔魚粥加上炸海鮮，就可以自製天婦羅海鮮粥，真的太浮誇了
光這一碗市價就200元了吧 XD
提醒大家炸海鮮要夾自己吃得完的量，不要浪費食物。
南方澳吻仔魚無腥味、高營養且低熱量、高蛋白，很適合全家大小享用
像這樣滿滿炸物、吻仔魚和粥品，每一口都是奢華的享受！
紅燒羊肉粥(85元)使用帶皮羊肋排切塊。這個小米蠻喜歡的說~
肉質意外地軟嫩，吃起來不太有羊騷味，帶有微辣的口味，有膠質的皮配粥也很棒喔！
父山廣東粥(95元)有吻仔魚、澎湖小卷、玉米、松花皮蛋等配料。
澎湖小卷鮮甜又彈牙，加上吻仔魚真的是海味十足，不用百元就吃得到如此豐盛的粥品很划算
松花皮蛋有漂亮的花紋，帶有溏心，味道不會太重，跟粥品也很搭~
父山招牌海鮮粥(130元)有滿滿的吻仔魚、澎湖小卷、台灣鯛魚、南美對蝦等配料
海味十足，是海鮮控必點的喔！
香辣牛肉粥可以換鍋燒意麵或雞絲麵，等於這碗牛肉麵只要85元
使用的是牛肋條的部位，口感帶嚼勁~
肉類的話小米偏愛紅燒羊肉啦。
酥炸雞肉串一串只要20元，雞柳肉質軟嫩，有肉甜味，愛吃炸雞肉的朋友不妨單點喔
最後喝杯東方美人茶，清香回甘很解膩。
以上是我們的心得分享，父山白俠粥品專賣店老闆太佛心了
只要消費85元的粥品，內用可享炸海鮮自助吧吃到飽！假日更加碼酥炸雞肉串吃到飽！
外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿，如此佛心的店家大家快來嚐嚐吧
👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市營業時間地址
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🌟店家資訊：父山白俠粥品專賣店-竹北門市
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街337號
☎電話：03 656 0092
⏰營業時間：11:00–20:30(週二、三公休)
官方line：https://lin.ee/ygeHiJy
粉絲團：父山白俠粥品/彌月油飯總部
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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