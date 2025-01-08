這間海鮮粥的老闆也太佛心了吧！

最低只要消費85元的粥品，內用就可享炸海鮮自助吧吃到飽！假日更加碼酥炸雞肉串吃到飽

在竹北物價這麼高的地區竟然有如此佛心的店，你們相信嗎？

不只內用有這種福利，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！如此佛心的店家小米還是第一次看到

「父山白俠粥品專賣店」嚴選產地直送的新鮮食材，像是南方澳魩仔魚、東北角白帶魚、龜山島櫻花蝦和富山白蝦而且都是由自家漁船捕撈的

不僅口感鮮甜，份量給得也很多！愛吃粥品的朋友不能錯過。

除了粥品，還有鍋燒意麵、雞絲麵可以選擇。

偷偷說內用還有東方美人冷泡茶喝到飽，如此佛心的店家，快跟著小米一起去看看吧。

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👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市位置及停車方式

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父山白俠粥品專賣店位於博愛街，靠近三民路。

店面看板有浮世繪圖樣，很有日式風格~

開車的朋友可以把車停在竹北三民停車場，走過來不用3分鐘的路程，還挺方便的

👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市環境介紹

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店名除了取自富山白蝦的諧音外，更是因為老闆要努力留住記憶中父親的味道

店面空間不大，以2人桌為主，人多可以合併桌子。

一個人前來有吧台桌的座位，是單身友善餐廳

今天的炸海鮮自助吧有東北角白帶魚、酥炸富山白蝦和酥炸螢烏賊可以取用

炸海鮮只要被夾完，店員很快就會補上喔！如果沒有及時補上，可以提醒一下店員

在日本富山白蝦被稱為海中的白寶石，是相當知名且具有歷史意義的食材，價格非常昂貴。

在宜蘭也捕撈得到富山白蝦喔，而且是由老闆的自家漁船捕撈，有成本優勢，才能如此佛心的給大家享用

要是日本人來這邊看到富山白蝦可以自助享用，一定不敢相信 XD

富山白蝦不是蝦米，是吃得到蝦肉的喔！

還有東北角白帶魚和酥炸螢烏賊可以自行夾取~

每一樣都夾個一大盤讓我們吃得好滿足

不只內用有這種福利，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！

買一碗粥品，店家會給你小紙袋裝，買兩碗店家會給你大紙袋，下圖是大紙袋喔

老闆不怕你吃，只怕你吃不飽，大家可以夾滿滿一包帶回家

不過小米提醒大家夾自己吃得完的量，不要浪費食物喔！

光是這包炸海鮮就比一碗粥還貴了吧 XD

牆面上有店家招牌餐點給大家參考。

老闆不定期會舉辦大胃王挑戰，大胃王的朋友不妨來試試

內用還有冰開水和無糖東方美人冷泡茶喝到飽。

喜歡他們南方澳魩仔魚的朋友可以外帶，一大包只要70元好便宜喔

另外宜蘭總店販售的櫻花蝦油飯，竹北店也買得到~

👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

粥品最低只要85元，內用可享炸海鮮自助吧吃到飽，外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿！

不到百元的價格，讓小米懷疑老闆到底是在賺什麼

粥品還可以換鍋燒意麵或雞絲麵。

👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃她愛的海鮮粥，光是炸海鮮就可以讓我們吃爽爽

愛吃吻仔魚的朋友必點吻仔魚瘦肉粥(95元)。

不要懷疑店家給的量就是那麼多，如果你的量比小米少的話，記得跟店家反映

吻仔魚是由自家漁船捕撈的，成本較低，所以老闆給的一點都不手軟

粥品口感綿密，每一口都可以吃得吻仔魚鮮香和粥品結合~

只要點基本款的粥品，就可以享用炸海鮮吃到飽真的超爽

今天有東北角白帶魚、酥炸富山白蝦和酥炸螢烏賊可以取用。

在日本富山白蝦被稱為海中的白寶石，是相當知名且具有歷史意義的食材

在宜蘭也捕撈得到富山白蝦，而且不是蝦米，吃得到蝦肉的喔！

富山白蝦可以直接食用不用剝殼，酥脆的外皮和鮮甜的蝦肉，大口大口地吃超爽的

酥炸螢烏賊肉質鮮甜彈牙~

東北角白帶魚肉質挺甜的，不過魚刺較多，適合大人食用，小朋友就不太建議喔

假日更加碼酥炸雞肉串免費吃到飽！ (謎之聲:老闆真的太佛心了)

使用的是雞胸肉，口感帶有嚼勁，建議浸泡粥品後帶有軟酥的口感再享用

吻仔魚粥加上炸海鮮，就可以自製天婦羅海鮮粥，真的太浮誇了

光這一碗市價就200元了吧 XD

提醒大家炸海鮮要夾自己吃得完的量，不要浪費食物。

南方澳吻仔魚無腥味、高營養且低熱量、高蛋白，很適合全家大小享用

像這樣滿滿炸物、吻仔魚和粥品，每一口都是奢華的享受！

紅燒羊肉粥(85元)使用帶皮羊肋排切塊。這個小米蠻喜歡的說~

肉質意外地軟嫩，吃起來不太有羊騷味，帶有微辣的口味，有膠質的皮配粥也很棒喔！

父山廣東粥(95元)有吻仔魚、澎湖小卷、玉米、松花皮蛋等配料。

澎湖小卷鮮甜又彈牙，加上吻仔魚真的是海味十足，不用百元就吃得到如此豐盛的粥品很划算

松花皮蛋有漂亮的花紋，帶有溏心，味道不會太重，跟粥品也很搭~

父山招牌海鮮粥(130元)有滿滿的吻仔魚、澎湖小卷、台灣鯛魚、南美對蝦等配料

海味十足，是海鮮控必點的喔！

香辣牛肉粥可以換鍋燒意麵或雞絲麵，等於這碗牛肉麵只要85元

使用的是牛肋條的部位，口感帶嚼勁~

肉類的話小米偏愛紅燒羊肉啦。

酥炸雞肉串一串只要20元，雞柳肉質軟嫩，有肉甜味，愛吃炸雞肉的朋友不妨單點喔

最後喝杯東方美人茶，清香回甘很解膩。

以上是我們的心得分享，父山白俠粥品專賣店老闆太佛心了

只要消費85元的粥品，內用可享炸海鮮自助吧吃到飽！假日更加碼酥炸雞肉串吃到飽！

外帶店家也會給你紙袋讓你炸海鮮裝到滿，如此佛心的店家大家快來嚐嚐吧

👉父山白俠粥品專賣店-竹北門市營業時間地址

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🌟店家資訊：父山白俠粥品專賣店-竹北門市

🏠地址：新竹縣竹北市博愛街337號

☎電話：03 656 0092

⏰營業時間：11:00–20:30(週二、三公休)

官方line：https://lin.ee/ygeHiJy

粉絲團：父山白俠粥品/彌月油飯總部

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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