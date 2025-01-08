聖索菲亞教堂在透籠街88號

過條斑馬線就是著名的道裡菜市場

這兩個地方可以一起逛喔！

這次唯一吃到的酸奶是在浦東機場候機時買的

那時也不知道為什麼總覺得好像要吃吃看酸奶，忘記買的甚麼牌子

剛喝第一口覺得好酸好濃郁也很香，再喝下去也就感覺沒那麼酸了

反而覺得味道還不錯，但妹妹接受度始終不高，她比較喜歡甜的

▲廣場上有諮詢站還有一些店家

▲十月中旬，當時氣溫最低有到零度，體感我印象有到零下兩度，但沒有下雪

現值冰雪大世界期間，哈爾濱也迎來旅遊旺季，冰雪的哈爾濱，熱情的人們！

▲早上從飯店打車過來

當時遊客零零星星還不多，我們先到側邊比較不逆光的角度拍照

▲聖索菲亞教堂結合了拜占庭式建築風格

（平面呈十字架形；方形房間的墩柱上設穹頂；中央大穹頂和四面4個小穹頂）

和俄羅斯民間木建築風格（「洋蔥頭」和「帳篷頂」）

是一座型制嚴整、風貌地道的俄羅斯式東正教堂

（文字引用自維基百科）

▲晚上教堂有打燈，碰到下雪就更浪漫了！

▲十字相交處形成四個磚垛，上置外徑10米的圓形鼓座，戴以巨型穹頂

外部罩以「洋蔥頭」式窟窿頂罩，罩上有十字架，至十字架頂端通高53.35米

正門頂端則設「帳篷頂」式尖塔，用作鐘樓。

兩翼和後門亦設「帳篷頂」尖塔。中央穹頂最高，鐘塔略低，其餘三座尖塔最低

（文字引用自維基百科）

▲霸王茶姬

▲對旅拍有興趣的朋友可以嘗試看看

租借華麗的衣服化身公主與教堂留下美麗合影

或事先找好拍照的店家

確定也瞭解拍照方案後再進行拍攝喔！

▲教堂內部可以購票入內參觀

詳細票價及參觀資訊請上網查詢

因為不曉得會不會剛好碰上整修

整修期間就不能入內蠻可惜的

我們這次只在廣場上拍拍外觀

沒有進到教堂裡面

▲逛完道裡市場再出來發現天色變化真快！

突然發現外牆的紅磚結構看起來相當扎實

▲聖索菲亞教堂也是４Ａ級景區，相當適合愛拍照的朋友！

▲對面的道裡菜市場

依目前的旅遊熱度，想吃上美食可能又得花更多時間排隊了！

【聖索菲亞教堂】

地址：黑龍江省哈爾濱市道裡區透籠街88號

電話：+86 451 8468 6904

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