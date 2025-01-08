南澳鄉是我們假日常常放風的地方，地理位置在宜蘭東南境與花蓮的交界，依山傍海又有絕佳的景色，多處景點也以大自然為主，沒有太多觀光遊客與人潮，所以一直非常喜歡到這邊散步，漁港村落旁的朝陽漁港更是遛小孩的好去處，我們會帶著釣具來釣魚或到附近的秘境沙灘踏浪，然後再到社區裡的海鮮餐廳大啖美食，尤其是招牌的白帶魚米粉湯更是必點，這一間老饕才知道的新鮮現流高CP值餐廳，原本在漁港旁的朝陽客來香已經深耕在地多年，這次來發現他在2023年底遷址到社區的街道上並重新開幕，也是我們初次到新址來用餐。

開車往蘇花公路途中轉進朝陽社區，環山面海的小村落保留著純樸純淨的風貌，原本在漁港旁邊的餐廳是由地方媽媽們利用每天捕撈上岸的漁獲進行家常料理，讓在地居民和採買海鮮的遊客作為代客料理的型態經營，漸漸才轉變為由廚師嚴選新鮮海產，推出在地特色的專屬菜單，讓大家品嚐到現流海鮮的美味，同時餐廳收入也回饋於社區。我們很喜歡到這種小地方散步，沒有被過多的商業開發和擁擠的人群，可以自在輕鬆的隨意走逛

朝陽客來香｜位置與停車

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路38號

■ 電話 : 03-998 1771

■ 營業時間 11:30-18:00

■ 公休日: 週三

朝陽社區雖然鄰近宜蘭南澳鄉，但是行政區其實隸屬於蘇澳鎮，但長久以來我們仍習慣將這裡視為南澳地區。到這邊用餐建議把車子停在社區的天后宮前小廣場，步行到餐廳只要一分鐘而已非常方便

朝陽客來香｜店家環境

朝陽客來香經過搬遷與整理，把街道上的老宅重新設計並加入漁港的元素LOGO，內部簡單的陳設不失漁村的樸質

有圓桌有方桌可以依照人數多寡分配座位，內牆上還有各式魚種的圖樣

這一間老饕才知道的新鮮現流高CP值餐廳我們吃過很多次了，今年重返終於可以寫文記錄下來分享，之前還沒搬遷的時候每次來都必點的「白帶魚米粉湯」更是讓人念念不忘，剛好最近天氣涼才提醒老公一陣子沒來吃了 😄

朝陽客來香｜店家菜單

朝陽客來香的菜單通通寫在店面內牆上，進入後先找座位然後到櫃檯前直接跟店家點菜即可，餐點大多有分大小份，就依照用餐人數自己決定囉，

我們一家四人總共點了六道小份的菜，加上白飯後共計1500左右就吃得很飽足啊

白腹仔米粉湯 $450、燙鮮蝦 $150

蒜香炸魚柳 $280、蔥香魚蛋 $180

芹菜Q沙魚 $180、現流生魚片 $250

朝陽客來香｜餐點分享

★ 白腹仔米粉湯 (小)

來到本店一定要點的招牌就是米粉湯，尤其是白帶魚米粉湯，但因為每次來都點同一道所以當天刻意選了沒吃過的白腹仔米粉湯

這一鍋米粉湯滿滿的料，之前吃過的白帶魚都是先炸過再入鍋煮，這次的白腹仔也是一整尾不囉嗦，炸得非常香酥，而裡頭的配料非常豐富，有芋頭絲、紅蘿蔔、香蔥、香菇等等，湯頭香醇濃郁，米粉滑順好入口，光是吃米粉湯兩碗就會覺得好超值，拜託千萬一定要點喔

★ 芹菜Q沙魚 (小)

新鮮的芹菜炒沙魚，魚肉軟嫩新鮮而且調味夠香，還有香菇木耳入料，也是很好下飯的一道菜

★ 現流生魚片

既然是強調現流漁獲，那當然生魚片就不可少啊，這一小盤有三種魚類 (沒有特別問) 反正有青就是好吃，口感甘甜彈性佳

★ 蒜香炸魚柳 (小)

外酥內嫩的魚柳現點現炸，淡淡的蒜香提味令人食慾大開，不愧是漁港海鮮直送，包裹在皮衣下的魚肉非常鮮嫩，裹粉外皮也不會太厚，沾著椒鹽好像在吃鹹酥雞那樣過癮

★ 燙鮮蝦 (小)

燙鮮蝦有分大中小三種份量，我們只點了小盤的(七隻)，覺得夠新鮮而且夠吃就好，每一隻都不小肉質鮮甜Q彈，每上一道菜我們都覺得好吃不雷

★ 蔥炒魚蛋 (小)

蔥炒魚蛋 是洋蔥拌炒魚蛋，平常比較少吃這樣的料理，大多吃冷盤的魚蛋，沒想到爆炒洋蔥味道真棒，魚蛋看起來成塊但是咬下去居然不會柴，嫩嫩的好好吃，讓挑食的兩個小孩也喜歡

店家有附上一小碟的泡菜招待，

醃得入味而且有脆度有辣度，還不錯吃

朝陽客來香搬遷過後餐點味道還是很讚，從花蓮回程經過或者來到宜蘭南澳地區遊玩，別忘了來品嚐一下當地的新鮮海味，價格透明公開、食材新鮮、份量飽足且CP值不錯的餐廳

餐後可以到朝陽漁港和旁邊的秘境沙灘走走，這邊的小沙灘風景漂亮遊客不多，可以悠閒地看看海踩踩沙

分享一下我們那天撿到的漂流木，小孩說很像鴨子頭，兄弟倆邊撿邊笑樂得開心，在浪濤聲中渡過愉快的南澳半日遊

朝陽客來香｜位置與停車

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路38號

■ 電話 : 03-998 1771

■ 營業時間 11:30-18:00

■ 公休日: 週三

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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