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<一分鐘短評>



電影重現1972年過往歷史的拍片性侵霸凌事件，打著以「為藝術犧牲」為名的偽善旗幟令人憤慨，女主角安娜．沃特魯梅將受害者的傷痛失控與自我救贖心緒，傳達得淋漓盡致，表現令人驚豔!



當一位得獎無數，廣受影展競賽獎項肯定、媒體吹捧與觀眾肯定的「專業領域的佼佼者」，職場上卻利用權力霸凌初入影壇的後進，涉及了性騷與性侵與性侵等不堪入目的品行與道德敗壞時，那麼觀眾該以怎樣的觀點? 重新看待這些人的藝術成就，藝術與道德之間，究竟孰輕孰重誰先誰後? 就是本片導演潔西．卡帕盧(Jessica Palud)與女主角安娜．沃特魯梅 (Anamaria Vartolomei) )留給看完電影的觀眾去思考的空間。

2025年1月10日本週五在台上映的電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)，由潔西．卡帕盧(Jesasic Palud)執導，由電影《正發生》(L'événement/Happening，2021)安娜瑪莉亞．沃特魯梅 (Anamaria Vartolomie) 與《傑克蓋的房子》(The House That Jack Built，2018)麥特．狄倫(Matt Dillon)領銜主演，電影改編自《世界報》記者凡妮莎 · 雪妮黛(Vanessa Schneider)的回憶錄《我的表姊瑪麗亞》(Tu t'appelais Maria Schneider)。





電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)，重現過往發生在1972 年電影《巴黎最後探戈》(義大利語：Ultimo tango a Parigi；法語：Le Dernier Tango à Paris，英文 : Last Tango in Paris)拍攝過程發生的性侵霸凌事件，當年31歲的義大利導演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci，1941~ 2018)，與48歲的男主角馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年) 打著以「為藝術犧牲」為名的偽善旗幟，對當時初入影壇年僅19歲的女主角瑪麗亞．席耐德(Maria Schneider，1952 ~ 2011)進行職場權力霸凌，於拍攝過程中，事先未與女主角溝通，也未徵得女主角的同意，便在眾目睽睽的片場，進行了一場「假戲真做」的「奶油雞姦」形同性侵的戲碼，讓不知情的女主角備感羞辱現場痛哭，還被迫繼續唸台詞將戲演完，當事後女主角瑪麗亞．席耐德前去跟導演貝納多．貝托魯奇理論時，導演含糊帶過，與男主角馬龍．白蘭度，完全沒有道歉的意思，惡魔行徑令人憤慨!

2025年1月10日在台上映電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=xOGVjQOaat0

「你知道我的電影裡，沒有男演員，沒有女演員，只有角色，這段劇情就要「粗暴」些才有視覺震撼效果！」



「那一場戲，我根本被設計了！劇本寫的跟實際拍的完全不一樣，事前導演也不曾跟我溝通，

我只覺得被導演與男主角兩個男人一起強暴了！我只覺得被欺騙與羞辱了！



當時的哭喊，我的掙扎都是真的，不是演的！」



「不要看了！不要再盯著看了！」





再繼續往下介紹2025年1月10日本週五在台上映的電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)前，先回顧1972年電影《巴黎最後探戈》（義大利語：Ultimo tango a Parigi；法語：Le Dernier Tango à Paris 英文 : Last Tango in Paris）的故事， 它是一部情色劇情片，由義大利導演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci，1941~ 2018)執導，馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)、瑪麗亞 · 施耐德(Maria Schneider，1952 ~ 2011 )與讓 - 皮埃爾 · 里奧( Jean-Pierre Léaud,1944 ~ )領銜主演，電影劇情描述喪偶美國男子和年輕巴黎女子，由匿名性關係引發的互動，電影於1972年10月14日在紐約影 Jean-Pierre Léaud展首映，1973年在美國電影院上映的票房有3600萬美元。





情色電影《巴黎最後探戈》(Last Tango in Paris)於1972年在歐美各國上映後，因為尺度過大，場面令人不快! 當時引發不少爭議，也受到不同程度的審查，電影在義大利除了被禁映，導演貝托魯還被義大利法庭判了4年緩刑，並褫奪公權5年，但逃往美國的他根本就沒有因此受罰 ; 更扯的是男主角馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)不僅曾憑電影《岸上風雲》(On the Waterfront，1954)拿下1955年第27屆奧斯卡影帝的桂冠，更憑《巴黎最後探戈》此片獲得1973 年紐約影評人協會最佳男主角獎與1974 年國家影評人協會獎最佳男主角。





義大利導演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci，1941~ 2018)與美國奧斯卡影帝男主角馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)一生獲獎無數，導演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci，1941~ 2018)拿過美國奧斯卡最佳導演、英國影藝學院獎最佳影片、美國金球獎，以及第 64 屆坎城影展終身成就獎，男主角馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)則是《時代》雜誌選為時代100人：20世紀最重要的人物，與被《綜藝》雜誌評為10大「世紀偶像」之一，1999年，馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)被美國電影學會評選為百年百大男演員第4名，兩人還都活到77與79歲 ;





這跟另一位奧斯卡金獎名導羅曼．波蘭斯基(Roman Polanski，1933年8月18日生 )的行徑如出一轍，1977年43歲的他在美國性侵13歲少女，1978年，法官撤銷認罪協議並裁定重刑，在傳聞他將被判處50年徒刑後，波蘭斯基逃往法國，從此不敢再踏上美國土地，之後更涉及多起性侵事件，一生結了三次婚，育有一子一女，如今已是高齡91歲還活著，這些在電影藝術成就極高的導演，私領域卻是如此惡劣不堪。





這樣利用職場權力權霸凌進行性騷與性侵的事件，不僅限於西方影視娛樂行業，台灣類似的事件也是層出不窮，直到2017年10月《紐約時報》和《紐約客》報道數十名女性，聲稱遭到米拉麥克斯影業和溫斯坦電影公司聯合創辦人、電影製作人哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein)性騷擾、性侵。





全球才颳起指控媒體、演藝圈和政界財大勢大男性性侵和騷擾的案件連傳，激起反對性騷擾的「我也是」(MeToo)和「時間到了」(TimesUp)的風潮運動，各行各業的許多受害的女性與男性，也因此勇敢挺身而出，公開說出個人受害後的一生陰影與心情輾轉。





相對於施害者義大利導演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci，1941~ 2018)與男主角馬龍．白蘭度(Marlon Brando, Jr.，1924 ~ 2004年)的冷淡漠視，當年年僅19歲的真實人物女主角瑪麗亞．席耐德(Maria Schneider，1952 ~ 2011)，即使有心想振作，但卻飽受性侵陰影的折磨，更受到當年觀賞過電影的那些道德與正義魔人當面斥罵，原是單純想透過電影入行的年輕女子，卻在拍攝第一部電影處女作，在毫無心理準備下，從拍片過程到電影上映後，承受了職場權力霸凌與不知情觀眾的流言蜚語攻擊，這種拍攝過程的難堪與痛苦，與廣大觀眾的攻訐， 導致她從此在工作、私生活的感情方向上都逐漸失控，後來僅活到59歲便撒手人間，還比男主角早逝，真不知天地公平正義何在?





台灣觀眾對女主角安娜瑪麗亞．沃特魯梅(Anamaria Vartolomei)並不陌生，上一部作品是2022年9月30日在台上映的電影「正發生」(L'événement/Happening，2021)，電影改編自安妮·艾諾（Annie Ernaux)于2000年撰寫的半自傳同名小說《記憶無非徹底看透的一切》(L'événement)，劇情探討墮胎尚未合法化的20世紀60年代的法國，電影一上映不久，就獲得2021 威尼斯影展最佳影片金獅獎大獎、 2022 盧米埃電影獎最佳影片、最佳女主角， 2022 凱薩獎最佳新演員等大獎的肯定，小說作者安妮·艾諾（Annie Ernaux)更拿下2022 諾貝爾文學獎得主的桂冠肯定。





法裔羅馬尼亞女演員安娜瑪麗亞．沃特魯梅(Anamaria Vartolomei)在兩部電影領銜主演擔綱女主角，也同樣扮演了受害者的角色，在電影中「正發生」(L'événement/Happening)，她將片中那位未婚懷孕的文學系女大生，從決定墮胎開始，在長達12周的時間，獨自所承受校園霸凌，社會漠視，親子對立等內外身心煎熬交錯的漫長過程心緒，詮釋得絲絲入扣，讓人為之掬一把同情淚!





在電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)本片中飾演的真實人物瑪麗亞 · 施耐德(Maria Schneider，1952 ~ 2011 )，將受害者內心的的傷痛，與因此時刻活在失控的生活，與自我救贖的心緒輾轉掙扎，從天真到被欺瞞受害，到力爭公平卻未能獲得平反的心境，令人心痛悲憐的行徑，詮釋得得淋漓盡致，縱橫全片的演出令人驚豔!





即將在台上映的法國電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)女導演潔西．卡帕盧(Jessica Palud)，在當年導演與男女主角都已離世後，才拍片探討這個永恆的職場霸凌、性別歧視與性騷性侵議題，希望喚起大家對於這些依舊正在發生與進行中的議題，給予受害者更多的關注與支持鼓勵，幫助他們走出陰影重新展開人生!





不管男女觀眾，想了解當年究竟發生了怎樣的歷史性侵事件，與關注這些議題的朋友，請鎖定2025年1月10日在台上映的法國電影《誘見巴黎最後探戈》(Being Maria)，邀請親友一起來觀賞這部深具意義與內涵的電影。





《誘見巴黎最後探戈》1/10上映戲院

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1.10《誘見巴黎最後探戈》

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憑《誘見巴黎最後探戈》首輪戲院電影票根，上傳至聯影電影FB指定活動貼文下方，可抽由「麥田出版」提供書籍 《性、謊言、吹哨者》。





<電影本事>



19 歲的瑪麗亞因《巴黎最後探戈》而聲名鵲起，其備受爭議的作品對她的生活和職業生涯產生了影響。瑪麗亞．席耐德(Maria Schneider)是法國明星演員丹尼爾．蓋林的女兒，在義大利導演貝托魯奇1972年的情色電影《巴黎最後探戈》中飾演女主角，與美國著名演員馬龍白蘭度聯袂主演。



話說一位年長的美國男子在巴黎的一間公寓裡，遇見一位年輕的法國女子，並開始了一段匿名的性關係。瑪麗亞透過珍妮這個角色一夕成名，但她對這部電影引發的名聲和醜聞毫無準備⋯。

誘見巴黎最後探戈 Being Maria

出品國家 : 法國

電影語言 : 法語、英語、義大利文

電影類型 : 劇情/傳記電影

在台上映 : 2025年1月10日

電影級數 : 限制級

電影長度 : 約1時 42分

台灣發行 : 聯影／聯贏

電影導演 : 潔西卡．帕盧(Jessica Palud)

電影編劇 : 凡妮莎 · 雪妮黛(Vanessa Schneider)

電影製片 : 瑪麗艾莉 ·迪烏古 Marielle Duigou

電影攝影 : 塞巴斯蒂安 · 布希曼(Sébastien Buchmann)

電影剪接 : 托馬斯 · 馬爾尚(Thomas Marchand )

電影音樂 : 班傑明 · 比歐雷(Benjamin Biolay)

領銜主演 :

安娜．沃特魯梅(Anamaria Vartolomei)飾演瑪麗亞．席耐德(Maria Schneider)

麥特．狄倫(Matt Dillon)飾演馬龍．白蘭度(Marlon Brando,Jr.)

伊萬．阿達勒(Yvan Attal)飾演飾演Daniel G'elin

吉賽貝 · 馬吉歐Giuseppe Maggio)飾演貝納多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucc)

莎莉絲特．布倫奎爾(Céleste Brunnquell)飾演Noor

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