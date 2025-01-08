台北信義區的美食選擇豐富，但要找一間氣氛好、甜點又美味的咖啡店

小樽珈琲店微風信義店絕對是你的不二選擇

這裡不僅是約會、聚會的好去處，更是品嘗招牌蘋果派與三明治的最佳地點

必吃推薦：蘋果派，提到台北好吃的蘋果派，小樽珈琲店可說是名列前茅

選用新鮮蘋果製作，搭配酥脆的餅皮與濃郁的香料，第一口就讓人驚艷

不管是搭配黑咖啡還是拿鐵，都能讓味蕾感受到滿滿的幸福感

小樽珈琲店 微風信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

輕食推薦：蛋沙拉火腿三明治

除了甜點，小樽珈琲店的三明治也是不容錯過的選擇

麵包鬆軟又不失嚼勁，內餡豐富，包含生菜、火腿、起司等多層次口感，每一口都讓人回味無窮

這裡的三明治不僅適合當午餐，還能作為下午茶的完美選擇

小樽珈琲店的夢幻水果茶，光是外觀就能吸引目光

五顏六色的新鮮水果漂浮在清透的茶湯中，像一幅藝術品

第一口入口，鮮果的自然香氣撲鼻而來，接著是微酸微甜的茶香，完美中和了水果的甜膩感

如果說夢幻水果茶是夏日的清風，那京都宇治抹茶拿鐵就是冬日的暖陽

小樽珈琲店選用頂級的宇治抹茶粉，調製出的抹茶拿鐵茶香濃郁、口感細膩

一入口，茶的微苦與奶香的溫潤相互交融，形成一種讓人安心的滋味

尤其那綿密的奶泡，帶來柔滑的口感

抹茶的餘韻在口中久久不散，仿佛漫步在京都的小巷中，感受傳統與現代的交織

菜單

小樽珈琲店以日式氛圍著稱，內部裝潢簡約又優雅，讓人一進門就感受到舒適的氛圍

不論是想要放鬆片刻，還是尋找工作的靈感，這裡都非常適合

而最吸引人的，當然是他們家的甜點與輕食

來到小樽珈琲店微風信義店，無論是清新的夢幻水果茶

還是濃郁的京都宇治抹茶拿鐵，都能帶給你舌尖與心靈的雙重滿足

下次想和朋友找個地方放鬆，或是為自己補充能量，不妨來這裡點上一杯，享受屬於你的幸福時光

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