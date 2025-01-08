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目錄索引

1. 關於閑閑粵酒館

2. 交通指引_閑閑粵酒館

3. 閑閑粵酒館環境開箱

3.1 閑閑粵酒館_接待區

3.2 閑閑粵酒館_小型聚會空間

√ 6人KTV聚餐包廂

√ 8人KTV聚餐包廂

√ 10人KTV包場聚餐

4. 閑閑粵酒館私廚活魚粵式料理分享

4.1 極品精緻雙人餐

√ 清蒸活魚_清蒸潮鯛

√ 粵港煲仔菜_蟹黃海鮮煲

√ 臘味炒飯

√ 蒜炒時令蔬菜_炒芥藍菜

√ 每日例湯_鳳爪眉豆

√ 精緻甜品_椰汁香芋西米露

5. 消費資訊

5.1 閑閑粵酒館2024新菜單

6. 台北松山餐酒館推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於閑閑粵酒館

「 台北松山區餐酒館推薦_南京三民捷運站美食餐廳推薦」

「台北松山港式餐酒館_2024聖誕節聚餐吃什麼、2024商務尾牙、閨蜜聚餐、慶生約會餐廳」

閑閑粵酒館在哪裡

閑閑粵酒館位於台北市松山區南京東路五段286巷7號，近南京三民捷運站3號出口、台北大巨蛋、台北101觀景台，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

閑閑粵酒館環境_餐點特色

「地理位置優異_內湖朋友們的聚餐新選擇」

下班後車程10分鐘左右可抵達，附近有多個汽車收費停車場。

「小型聚會新選擇_6人KTV包廂、8人KTV包廂、10人包場聚餐」

「私廚活魚粵式料理_看得到台北101的巷弄隱藏版高級料理」

由擁有深厚粵菜功夫的主廚操刀，以活魚、活體海鮮、時令食材，佐以細膩有層次的調味，堆疊呈現不平凡的私房廣東菜。

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_南京三民捷運站3號出口，走路4分鐘；公車_新聚里站，走路2分鐘、公車_南京公寓(捷運南京三民)站，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格_南京東路五段286巷、八德路四段。

汽車：附近汽車停車格_八德路四段；Times_中農科技大樓停車場，走路3分鐘、Google評價4.1星中崙高中地下停車場，走路8分鐘。

Ⅱ 交通指引_閑閑粵酒館

南京東路五段286巷與南京東路五段250巷36弄交叉口_南京三民捷運站3號出口附近

南京三民捷運站3號出口、台北大巨蛋、台北101觀景台 附近；選址於 台北市松山區南京東路五段286巷的閑閑粵酒館，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車免擔心找不到停車位或距離停車場太遠。

Ⅲ 閑閑粵酒館環境開箱

港式餐酒館餐廳門口

12月第二週台北出差日，晚餐時間跟在台北工作的姊妹們約在台北大巨蛋附近的高評價台北松山區餐酒館─閑閑粵酒館，吃飯聚聚。

搭乘捷運松山新店線在南京三民站下車後，從3號出口往閑閑粵酒館的方向走，不到5分鐘即可抵達。

台北松山UberEats高評價美食

方圓5公里內的朋友們，打開UberEats動動手點餐，在家、在公司也可以享用到由私廚操刀的活魚粵式料理、以活體海鮮為主角的廣東菜。

■ 閑閑粵酒館_接待區

接待區

走進閑閑粵酒館，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在閑閑粵酒館用餐，可使用現金、信用卡付款。

節日裝飾

為即將到來的聖誕節，加入的聖誕節相關裝飾，刷滿節日聚餐的儀式感。

接待區亮點_花膠

在閑閑粵酒館可以看到鮑、翅、參、肚四大海味之一的頂級乾貨「肚」花膠，可客製化鹹食、甜品享用，例如：港式養顏甜湯_花膠燉鮮奶、花膠燉雞湯等。

名人簽名牆

跟著名人吃，隱身台北101觀景台附近巷口的私廚活魚粵式料理。

活魚_活體海鮮

訂位時可一併預訂想點的活體海鮮，方便店內人員先行準備。

■ 閑閑粵酒館_小型聚會空間

√ 6人KTV聚餐包廂

可供6~8人小型聚會的KTV聚餐小包廂，低消8800元。

小包廂至多可8位用餐。

在饕客抵達前早已將用餐時會使用到的酒杯、水杯、分食盤、筷子備妥於桌面上。

√ 8人KTV聚餐包廂

低消12800元的KTV聚餐大包廂，可供8~10人聚餐。

√ 10人KTV包場聚餐

10人以上包場聚餐空間，附設KTV設備。

四人桌

平常沒有包場聚餐的開放式用餐空間，有規劃2人桌、4人桌、6人桌，與鐵板料理區的板前用餐座位。

Ⅳ 閑閑粵酒館私廚活魚粵式料理分享

■ 極品精緻雙人餐 2180 元

閑閑粵酒館私廚活魚粵式料理_極品精緻雙人餐的內容有：

√ 清蒸活魚_清蒸潮鯛

√ 粵港煲仔菜_蟹黃海鮮煲

√ 臘味炒飯

√ 蒜炒時令蔬菜_炒芥藍菜

√ 每日例湯_鳳爪眉豆

√ 精緻甜品_椰汁香芋西米露

√ 清蒸活魚_清蒸潮鯛

活跳跳的海吳郭魚為主角，簡單清蒸就好吃，完全沒有清蒸料理手法容易出現的魚腥味、土味。

大海捕撈活魚_海吳郭魚

海吳郭魚的肉質蠻厚實的，在寬闊大海裡擁有超大生長空間、活動量十足的魚肉口感特別紮實，可以吃到在料理過程中燒入魚肉裡的自然鮮鹹。

√ 粵港煲仔菜_蟹黃海鮮煲

海鮮控超愛這鍋！

這鍋融合多樣海鮮鮮味的蟹黃海鮮煲根本下飯神器~

蟹黃海鮮煲的醬汁是清爽不厚重的，享受在嘴裡化開的馥郁蟹黃香、海鮮自然鮮甜，直接吃或配飯吃都很讚。

√ 臘味炒飯

百分百的廣式口味臘味炒飯，香氣層次豐富、不過鹹，超強！

臘味炒飯中美味關鍵之一的米飯，炒後保持著乾爽、粒粒分明的狀態有夠香Q，搭著香氣十足的臘腸、潤腸和臘味，香氣飽滿、不鹹膩，是一個人會想吃完一盤的好味炒飯！

√ 蒜炒時令蔬菜_炒芥藍菜

連平常不喜歡芥藍菜的朋友都吃了好幾口的蒜炒芥藍就是它！

閑閑粵酒館老闆親自挑選的優質芥藍菜，加上主廚精湛手藝料理呈現的炒芥藍菜，完全沒有一絲絲的苦澀感，是滑順、清甜脆口的。

√ 每日例湯_鳳爪眉豆

湯控超愛這碗，喝完一碗還想再單點一碗喝！

冷冷冬天的晚餐時間，就愛這碗溫補型的眉豆花生雞腳湯。

鳳爪指甲的部分剪得很乾淨，燉煮後接近入口即化的口感，搭著融入多種嚴選食材、鳳爪香氣的暖湯，幸福感已拉滿。

√ 精緻甜品_椰汁香芋西米露

經典的港式糖水_椰汁香芋西米露甜度大約是飲料店的5~7分糖。

一般會配芋頭塊，閑閑粵酒館的做法是將芋頭壓成芋泥狀態，與椰汁混和後再搭配椰漿同煮料理，讓每一口糖水都是帶有淡淡芋頭香氣、口感更加綿密的。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/10(二)

√ 付款方式：現金、信用卡

√ 用餐另加10%服務費

√ 用餐時間3小時

√ KTV聚餐小包廂低消8800元；KTV聚餐大包廂低消12800元。

√ 自行攜帶酒水，酌收開瓶費：葡萄酒600元；烈酒1000元，或自帶一瓶抵店內消費一瓶

√ 訂位時可一併預訂想點的活體海鮮，方便店內人員先行準備

■ 閑閑粵酒館2024新菜單

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

台北松山區餐酒館推薦_閑閑粵酒館2024新菜單，來源：閑閑粵酒館線上訂位，2024/12/18

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Ⅵ 台北松山餐酒館推薦相關資訊

閑閑粵酒館

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設施：KTV設備、聚餐包廂、兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

二~日 16：00~深夜00：00 (最後點餐時間22：30；週一公休)

📍 地址：台北市松山區南京東路五段286巷7號

📞 電話：02 2748 8859 (可打電話預購2025四人份盆菜，提供客製化大份量盆菜)



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■ 品牌資訊

閑閑粵酒館線上訂位

閑閑粵酒館IG

閑閑粵酒館UberEats

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