不知道你有沒有聽過這個品牌的彩妝品CINQUAIN思珂?
餅乾之前有聽過CINQUAIN思珂，網路上爬文和廣告都有看過他們家彩妝品的名字，
這次是第一次使用他們家的產品，他們家的產品真的很精緻，
很像專櫃等級的彩妝品了，非常的精緻，跟開架的唇膏，根本就不能比，
他們家的唇膏真是直接甩了開架唇膏一巴掌，太好用了，不得不推薦一下，
不管品質還是上色後的顏色，或是唇膏的管身和包裝等，
真的如同專櫃的品質一樣，貴氣十足的唇膏身，
用過一次就愛上了，而且顏色非常的百搭，很適合平常在使用的顏色，
不會像我之前買的開架唇膏，顏色都上不上去，品質很差，
這個品牌的唇膏真的是好的沒話說! 而且塗上唇部顏色都很漂亮還有BLING BLING視覺感，
真的一定要給大家知道這個品牌的唇膏!!
看到這四個金色閃瞎你眼睛的漂亮包裝，真的有點像是英國某個大品牌的唇膏，
包裝上面都是英文為主，上面有CQ的字樣，
外觀正面發射狀的線條，看起來相當的高貴有氣質，很貴氣的感覺，
包裝真的很漂亮，都是金色閃閃的感覺，質感也很好，感覺用很好的紙做成的包裝，
包裝背面貼有中文說明還有顏色的色號，
是台灣製造的唇膏，我用起來相當的放心，這品牌我之前聽過，
唇膏拿出來蠻重的，很紮實的感覺，唇膏色號在底部的貼紙，
非常清楚可以看的出來唇膏是什麼顏色的，
唇膏管身正上方有CA的LOGO設計，看起來相當的貴氣，脣膏身也有CINQUAIN的印字，
整支拿起來很重，感覺很紮實，蓋子打開來可以看到蓋子殼內是黑色的設計，
非常有質感，蓋子的設計是磁吸設計，方便且不鬆脫，容易打開容易蓋上，
這個設計真的讓唇膏用起來更加方便且有質感，我覺得很不錯!
這個唇膏管媲美大品牌的唇膏了，質感真的非常的好，讓人印象很好~
所以用起來不用太擔心，等等上色就可以知道這品牌唇膏好不好用?
這價錢399算是蠻OK的，光唇膏品質包裝就已經打爆很多開架品牌了，
這算是CP值非常高的唇膏，
先來一一試色吧，
今天要分享總共是4種顏色，
分別是
＃45深邃櫻桃
＃46糖漬玫瑰
＃47荔枝烏龍
＃48奶油南瓜
這幾個顏色都非常的百搭，很適合各種場合的顏色，也很適合亞洲女性的唇色，
接著再把這四色塗抹在我的唇部!來看一下他的上唇部的顏色如何~
我原本的唇色如下
＃45深邃櫻桃
粉嫩粉嫩的粉紅色，顏色不是芭比粉，這個粉看起來氣色很好，顏色相當自然，
可以讓氣色看起來更好的唇膏顏色，尤其適合白皮膚的美女們使用!
＃46糖漬玫瑰
這顏色偏裸色，顏色相當的自然，跟我的唇色非常的搭配，本身唇色就是這個顏色，
所以塗抹在唇上，讓我氣色看起來更好，裸色顏色都很百搭穿搭，
裸色的唇膏顏色適合畫各種妝感，顯得比較低調一點的顏色!
＃47荔枝烏龍
這顏色看起來比較深一點， 還有反光的金色，讓人很驚艷的一款顏色，
塗在唇部上面看起來，顯金色，反光的金色看起來很閃耀，
非常適合大濃妝做搭配的唇色，塗抹後唇部看起還QQ彈彈的，很豐唇的一款顏色!
＃48奶油南瓜
這款顏色沒上一款顏色唇膏來的亮，顏色比較低調一點，剛剛有反光金色，
這款則沒有反光金色，顏色跟剛剛塗抹在唇部的顏色有點類似，
顏色看起來是偏橘色的，比較適合黃皮膚的美女使用，這顏色看起來非常的耐看!
這唇膏的特色有頂級成分萃取珍稀奢養盈嫩雙唇，
精煉技術完美融合出極光感薄膜，全方面顯色立體嘟嘴自然出色，
12H不掉色均勻持色柔滑易上色，單擦或是疊擦唇膏皆美，
唇膏的質地含有優質有機荷荷芭油，有機乳木果脂，玻尿酸等等，
塗抹唇膏好上色，且非常顯色，也是沒有添加香料的唇膏，而且潤澤度高，
顏色飽和度中間值，但上色在唇上非常的自然感十足，而且保濕度很高!!
塗在唇上一點也不突兀，反而顯得很自然，這點很重要，因為有些唇膏真的太突兀，
搭配妝感的時候，這品牌的唇膏顏色很百搭!
上色起來無味道顏色算是顯色，有散粉亮亮的唇感，閃爍的視覺感，
而且唇膏不會過油膩或者是太乾燥上不了色，整體是很完美的!
然後唇膏的持久度算還可以，不算是不沾杯型的唇膏，
但要卸妝需要用卸妝油，她顏色算是持久的，而且很顯色，尤其第一支粉色的非常漂亮，
其他顏色則很百搭，而且一點都不會顯唇紋，也不會上不上顏色一樣，
因為之前買過價錢相似的開架韓國品牌唇膏，
結果塗在唇部上一點也不上色，還會跑色，就是不會像這支唇膏一樣，覆蓋好唇色，
好像沒塗乾淨的沾到嘴上的一樣那種不上色的唇膏，
讓我印象很差的一個韓國品牌，這支台灣製的唇膏非常的不錯，真的是很棒且價錢合理，
以這價錢買到質感那麼好且顏色顯色的唇膏真的不容易，
我使用起來相當的滿意，值得推薦CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏!
作為一位懂得享受生活的輕熟女，CINQUAIN思珂星魅晶璨極光唇膏成為我最近的心頭好。它的四色選擇：深邃櫻桃、糖漬玫瑰、荔枝烏龍和奶油南瓜，每一支都彷彿替我開啟了不同的心情篇章。
深邃櫻桃是那種氣場全開的俏皮淺粉色，適合晚宴或需要展現自信的場合，輕輕一抹就像穿上了一件隱形的粉紅色高訂禮服。
糖漬玫瑰溫柔又不失嫵媚，粉中帶裸粉紅，特別適合約會或輕鬆的下午茶時光，讓人看起來甜美且自然。
荔枝烏龍的色調充滿高雅感，帶著一絲金色調的裸色，極具時尚感，無論搭配什麼妝容都能完美融入，是日常百搭的首選。
奶油南瓜則帶著一抹暖暖的橘調，讓膚色看起來更加明亮健康，是冬日裡不可或缺的溫暖色彩。
它的質地絲滑細膩，宛如為唇間披上一層柔潤的薄紗。輕輕一層便能打造出自然的色澤，疊加幾層則呈現出更為飽滿的色彩。而閃爍的微光效果不僅讓雙唇看起來立體飽滿，還增添了細膩的光澤感，完全不會讓人覺得過於張揚。
最讓我愛不釋手的還是它的滋潤效果，哪怕是在乾燥的季節，唇部依然保持柔嫩不乾裂，長效保濕。它的淡雅香氣更是一種心靈的療癒，每次使用都像給自己的生活加了一點儀式感。
CINQUAIN思珂的這四款唇膏，無論哪一色，都能隨心詮釋我不同的模樣。它讓我在細節中閃耀著專屬於輕熟女的光芒，自信又優雅，無時無刻都散發著迷人的魅力。
不知道你有沒有聽過這個品牌的彩妝品CINQUAIN思珂?
餅乾之前有聽過CINQUAIN思珂，網路上爬文和廣告都有看過他們家彩妝品的名字，
這次是第一次使用他們家的產品，他們家的產品真的很精緻，
很像專櫃等級的彩妝品了，非常的精緻，跟開架的唇膏，根本就不能比，
他們家的唇膏真是直接甩了開架唇膏一巴掌，太好用了，不得不推薦一下，
不管品質還是上色後的顏色，或是唇膏的管身和包裝等，
真的如同專櫃的品質一樣，貴氣十足的唇膏身，
用過一次就愛上了，而且顏色非常的百搭，很適合平常在使用的顏色，
不會像我之前買的開架唇膏，顏色都上不上去，品質很差，
這個品牌的唇膏真的是好的沒話說! 而且塗上唇部顏色都很漂亮還有BLING BLING視覺感，
真的一定要給大家知道這個品牌的唇膏!!
看到這四個金色閃瞎你眼睛的漂亮包裝，真的有點像是英國某個大品牌的唇膏，
包裝上面都是英文為主，上面有CQ的字樣，
外觀正面發射狀的線條，看起來相當的高貴有氣質，很貴氣的感覺，
包裝真的很漂亮，都是金色閃閃的感覺，質感也很好，感覺用很好的紙做成的包裝，
包裝背面貼有中文說明還有顏色的色號，
是台灣製造的唇膏，我用起來相當的放心，這品牌我之前聽過，
唇膏拿出來蠻重的，很紮實的感覺，唇膏色號在底部的貼紙，
非常清楚可以看的出來唇膏是什麼顏色的，
唇膏管身正上方有CA的LOGO設計，看起來相當的貴氣，脣膏身也有CINQUAIN的印字，
整支拿起來很重，感覺很紮實，蓋子打開來可以看到蓋子殼內是黑色的設計，
非常有質感，蓋子的設計是磁吸設計，方便且不鬆脫，容易打開容易蓋上，
這個設計真的讓唇膏用起來更加方便且有質感，我覺得很不錯!
這個唇膏管媲美大品牌的唇膏了，質感真的非常的好，讓人印象很好~
所以用起來不用太擔心，等等上色就可以知道這品牌唇膏好不好用?
這價錢399算是蠻OK的，光唇膏品質包裝就已經打爆很多開架品牌了，
這算是CP值非常高的唇膏，
先來一一試色吧，
今天要分享總共是4種顏色，
分別是
＃45深邃櫻桃
＃46糖漬玫瑰
＃47荔枝烏龍
＃48奶油南瓜
這幾個顏色都非常的百搭，很適合各種場合的顏色，也很適合亞洲女性的唇色，
接著再把這四色塗抹在我的唇部!來看一下他的上唇部的顏色如何~
我原本的唇色如下
＃45深邃櫻桃
粉嫩粉嫩的粉紅色，顏色不是芭比粉，這個粉看起來氣色很好，顏色相當自然，
可以讓氣色看起來更好的唇膏顏色，尤其適合白皮膚的美女們使用!
＃46糖漬玫瑰
這顏色偏裸色，顏色相當的自然，跟我的唇色非常的搭配，本身唇色就是這個顏色，
所以塗抹在唇上，讓我氣色看起來更好，裸色顏色都很百搭穿搭，
裸色的唇膏顏色適合畫各種妝感，顯得比較低調一點的顏色!
＃47荔枝烏龍
這顏色看起來比較深一點， 還有反光的金色，讓人很驚艷的一款顏色，
塗在唇部上面看起來，顯金色，反光的金色看起來很閃耀，
非常適合大濃妝做搭配的唇色，塗抹後唇部看起還QQ彈彈的，很豐唇的一款顏色!
＃48奶油南瓜
這款顏色沒上一款顏色唇膏來的亮，顏色比較低調一點，剛剛有反光金色，
這款則沒有反光金色，顏色跟剛剛塗抹在唇部的顏色有點類似，
顏色看起來是偏橘色的，比較適合黃皮膚的美女使用，這顏色看起來非常的耐看!
這唇膏的特色有頂級成分萃取珍稀奢養盈嫩雙唇，
精煉技術完美融合出極光感薄膜，全方面顯色立體嘟嘴自然出色，
12H不掉色均勻持色柔滑易上色，單擦或是疊擦唇膏皆美，
唇膏的質地含有優質有機荷荷芭油，有機乳木果脂，玻尿酸等等，
塗抹唇膏好上色，且非常顯色，也是沒有添加香料的唇膏，而且潤澤度高，
顏色飽和度中間值，但上色在唇上非常的自然感十足，而且保濕度很高!!
塗在唇上一點也不突兀，反而顯得很自然，這點很重要，因為有些唇膏真的太突兀，
搭配妝感的時候，這品牌的唇膏顏色很百搭!
上色起來無味道顏色算是顯色，有散粉亮亮的唇感，閃爍的視覺感，
而且唇膏不會過油膩或者是太乾燥上不了色，整體是很完美的!
然後唇膏的持久度算還可以，不算是不沾杯型的唇膏，
但要卸妝需要用卸妝油，她顏色算是持久的，而且很顯色，尤其第一支粉色的非常漂亮，
其他顏色則很百搭，而且一點都不會顯唇紋，也不會上不上顏色一樣，
因為之前買過價錢相似的開架韓國品牌唇膏，
結果塗在唇部上一點也不上色，還會跑色，就是不會像這支唇膏一樣，覆蓋好唇色，
好像沒塗乾淨的沾到嘴上的一樣那種不上色的唇膏，
讓我印象很差的一個韓國品牌，這支台灣製的唇膏非常的不錯，真的是很棒且價錢合理，
以這價錢買到質感那麼好且顏色顯色的唇膏真的不容易，
我使用起來相當的滿意，值得推薦CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏!
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深邃櫻桃是那種氣場全開的俏皮淺粉色，適合晚宴或需要展現自信的場合，輕輕一抹就像穿上了一件隱形的粉紅色高訂禮服。
糖漬玫瑰溫柔又不失嫵媚，粉中帶裸粉紅，特別適合約會或輕鬆的下午茶時光，讓人看起來甜美且自然。
荔枝烏龍的色調充滿高雅感，帶著一絲金色調的裸色，極具時尚感，無論搭配什麼妝容都能完美融入，是日常百搭的首選。
奶油南瓜則帶著一抹暖暖的橘調，讓膚色看起來更加明亮健康，是冬日裡不可或缺的溫暖色彩。
它的質地絲滑細膩，宛如為唇間披上一層柔潤的薄紗。輕輕一層便能打造出自然的色澤，疊加幾層則呈現出更為飽滿的色彩。而閃爍的微光效果不僅讓雙唇看起來立體飽滿，還增添了細膩的光澤感，完全不會讓人覺得過於張揚。
最讓我愛不釋手的還是它的滋潤效果，哪怕是在乾燥的季節，唇部依然保持柔嫩不乾裂，長效保濕。它的淡雅香氣更是一種心靈的療癒，每次使用都像給自己的生活加了一點儀式感。
CINQUAIN思珂的這四款唇膏，無論哪一色，都能隨心詮釋我不同的模樣。它讓我在細節中閃耀著專屬於輕熟女的光芒，自信又優雅，無時無刻都散發著迷人的魅力。