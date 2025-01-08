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彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高級感的閃爍百搭口紅推薦

CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏 高貴質感唇膏 台灣製唇膏 more
2025-01-08 19:45:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

不知道你有沒有聽過這個品牌的彩妝品CINQUAIN思珂?

餅乾之前有聽過CINQUAIN思珂，網路上爬文和廣告都有看過他們家彩妝品的名字，

這次是第一次使用他們家的產品，他們家的產品真的很精緻，

很像專櫃等級的彩妝品了，非常的精緻，跟開架的唇膏，根本就不能比，

他們家的唇膏真是直接甩了開架唇膏一巴掌，太好用了，不得不推薦一下，

不管品質還是上色後的顏色，或是唇膏的管身和包裝等，

真的如同專櫃的品質一樣，貴氣十足的唇膏身，

用過一次就愛上了，而且顏色非常的百搭，很適合平常在使用的顏色，

不會像我之前買的開架唇膏，顏色都上不上去，品質很差，

這個品牌的唇膏真的是好的沒話說! 而且塗上唇部顏色都很漂亮還有BLING BLING視覺感，

真的一定要給大家知道這個品牌的唇膏!!


看到這四個金色閃瞎你眼睛的漂亮包裝，真的有點像是英國某個大品牌的唇膏，

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

包裝上面都是英文為主，上面有CQ的字樣，

外觀正面發射狀的線條，看起來相當的高貴有氣質，很貴氣的感覺，

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

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包裝真的很漂亮，都是金色閃閃的感覺，質感也很好，感覺用很好的紙做成的包裝，

包裝背面貼有中文說明還有顏色的色號，

是台灣製造的唇膏，我用起來相當的放心，這品牌我之前聽過，

唇膏拿出來蠻重的，很紮實的感覺，唇膏色號在底部的貼紙，

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

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非常清楚可以看的出來唇膏是什麼顏色的，

唇膏管身正上方有CA的LOGO設計，看起來相當的貴氣，脣膏身也有CINQUAIN的印字，

整支拿起來很重，感覺很紮實，蓋子打開來可以看到蓋子殼內是黑色的設計，

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

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非常有質感，蓋子的設計是磁吸設計，方便且不鬆脫，容易打開容易蓋上，

這個設計真的讓唇膏用起來更加方便且有質感，我覺得很不錯!

這個唇膏管媲美大品牌的唇膏了，質感真的非常的好，讓人印象很好~

所以用起來不用太擔心，等等上色就可以知道這品牌唇膏好不好用?

這價錢399算是蠻OK的，光唇膏品質包裝就已經打爆很多開架品牌了，

這算是CP值非常高的唇膏，

先來一一試色吧，

今天要分享總共是4種顏色，

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

分別是

＃45深邃櫻桃
＃46糖漬玫瑰
＃47荔枝烏龍
＃48奶油南瓜

這幾個顏色都非常的百搭，很適合各種場合的顏色，也很適合亞洲女性的唇色，

 
不是一些太紅，或者是太搶眼的顏色，這些顏色都很好用!
 
我將它塗抹在我手上，看一下唇膏的顯色度~
 
彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

接著再把這四色塗抹在我的唇部!來看一下他的上唇部的顏色如何~

我原本的唇色如下

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

＃45深邃櫻桃

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彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

粉嫩粉嫩的粉紅色，顏色不是芭比粉，這個粉看起來氣色很好，顏色相當自然，

可以讓氣色看起來更好的唇膏顏色，尤其適合白皮膚的美女們使用!

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

＃46糖漬玫瑰

 

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彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

這顏色偏裸色，顏色相當的自然，跟我的唇色非常的搭配，本身唇色就是這個顏色，

所以塗抹在唇上，讓我氣色看起來更好，裸色顏色都很百搭穿搭，

裸色的唇膏顏色適合畫各種妝感，顯得比較低調一點的顏色!

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

＃47荔枝烏龍

 

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這顏色看起來比較深一點， 還有反光的金色，讓人很驚艷的一款顏色，

塗在唇部上面看起來，顯金色，反光的金色看起來很閃耀，

非常適合大濃妝做搭配的唇色，塗抹後唇部看起還QQ彈彈的，很豐唇的一款顏色!

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

 

＃48奶油南瓜

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彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

這款顏色沒上一款顏色唇膏來的亮，顏色比較低調一點，剛剛有反光金色，

這款則沒有反光金色，顏色跟剛剛塗抹在唇部的顏色有點類似，

顏色看起來是偏橘色的，比較適合黃皮膚的美女使用，這顏色看起來非常的耐看!

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高
 
既不是艷澤也不是霧光，順滑散發微光澤，服貼雙唇，
 
絕妙均勻的比例混合油和透明粉末，
 
形成柔嫩的親膚薄膜質地，如若極光透色微漾，

這唇膏的特色有頂級成分萃取珍稀奢養盈嫩雙唇，

精煉技術完美融合出極光感薄膜，全方面顯色立體嘟嘴自然出色，

12H不掉色均勻持色柔滑易上色，單擦或是疊擦唇膏皆美，

唇膏的質地含有優質有機荷荷芭油，有機乳木果脂，玻尿酸等等，

塗抹唇膏好上色，且非常顯色，也是沒有添加香料的唇膏，而且潤澤度高，

顏色飽和度中間值，但上色在唇上非常的自然感十足，而且保濕度很高!!

塗在唇上一點也不突兀，反而顯得很自然，這點很重要，因為有些唇膏真的太突兀，

搭配妝感的時候，這品牌的唇膏顏色很百搭!

上色起來無味道顏色算是顯色，有散粉亮亮的唇感，閃爍的視覺感，

而且唇膏不會過油膩或者是太乾燥上不了色，整體是很完美的!

然後唇膏的持久度算還可以，不算是不沾杯型的唇膏，

但要卸妝需要用卸妝油，她顏色算是持久的，而且很顯色，尤其第一支粉色的非常漂亮，

其他顏色則很百搭，而且一點都不會顯唇紋，也不會上不上顏色一樣，

因為之前買過價錢相似的開架韓國品牌唇膏，

結果塗在唇部上一點也不上色，還會跑色，就是不會像這支唇膏一樣，覆蓋好唇色，

好像沒塗乾淨的沾到嘴上的一樣那種不上色的唇膏，

讓我印象很差的一個韓國品牌，這支台灣製的唇膏非常的不錯，真的是很棒且價錢合理，

以這價錢買到質感那麼好且顏色顯色的唇膏真的不容易，

我使用起來相當的滿意，值得推薦CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏!

 

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

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作為一位懂得享受生活的輕熟女，CINQUAIN思珂星魅晶璨極光唇膏成為我最近的心頭好。它的四色選擇：深邃櫻桃糖漬玫瑰荔枝烏龍奶油南瓜，每一支都彷彿替我開啟了不同的心情篇章。

深邃櫻桃是那種氣場全開的俏皮淺粉色，適合晚宴或需要展現自信的場合，輕輕一抹就像穿上了一件隱形的粉紅色高訂禮服。
糖漬玫瑰溫柔又不失嫵媚，粉中帶裸粉紅，特別適合約會或輕鬆的下午茶時光，讓人看起來甜美且自然。
荔枝烏龍的色調充滿高雅感，帶著一絲金色調的裸色，極具時尚感，無論搭配什麼妝容都能完美融入，是日常百搭的首選。
奶油南瓜則帶著一抹暖暖的橘調，讓膚色看起來更加明亮健康，是冬日裡不可或缺的溫暖色彩。

它的質地絲滑細膩，宛如為唇間披上一層柔潤的薄紗。輕輕一層便能打造出自然的色澤，疊加幾層則呈現出更為飽滿的色彩。而閃爍的微光效果不僅讓雙唇看起來立體飽滿，還增添了細膩的光澤感，完全不會讓人覺得過於張揚。

最讓我愛不釋手的還是它的滋潤效果，哪怕是在乾燥的季節，唇部依然保持柔嫩不乾裂，長效保濕。它的淡雅香氣更是一種心靈的療癒，每次使用都像給自己的生活加了一點儀式感。

CINQUAIN思珂的這四款唇膏，無論哪一色，都能隨心詮釋我不同的模樣。它讓我在細節中閃耀著專屬於輕熟女的光芒，自信又優雅，無時無刻都散發著迷人的魅力。

 

 
💛我給大家購買的折扣碼[ ukoluw ] ，輸入折扣碼折140元!!

 

 
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不知道你有沒有聽過這個品牌的彩妝品CINQUAIN思珂?

餅乾之前有聽過CINQUAIN思珂，網路上爬文和廣告都有看過他們家彩妝品的名字，

這次是第一次使用他們家的產品，他們家的產品真的很精緻，

很像專櫃等級的彩妝品了，非常的精緻，跟開架的唇膏，根本就不能比，

他們家的唇膏真是直接甩了開架唇膏一巴掌，太好用了，不得不推薦一下，

不管品質還是上色後的顏色，或是唇膏的管身和包裝等，

真的如同專櫃的品質一樣，貴氣十足的唇膏身，

用過一次就愛上了，而且顏色非常的百搭，很適合平常在使用的顏色，

不會像我之前買的開架唇膏，顏色都上不上去，品質很差，

這個品牌的唇膏真的是好的沒話說! 而且塗上唇部顏色都很漂亮還有BLING BLING視覺感，

真的一定要給大家知道這個品牌的唇膏!!

 

看到這四個金色閃瞎你眼睛的漂亮包裝，真的有點像是英國某個大品牌的唇膏，

彩妝｜CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏四色 ，超美有高

 

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包裝上面都是英文為主，上面有CQ的字樣，

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是台灣製造的唇膏，我用起來相當的放心，這品牌我之前聽過，

唇膏拿出來蠻重的，很紮實的感覺，唇膏色號在底部的貼紙，

 

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非常清楚可以看的出來唇膏是什麼顏色的，

唇膏管身正上方有CA的LOGO設計，看起來相當的貴氣，脣膏身也有CINQUAIN的印字，

整支拿起來很重，感覺很紮實，蓋子打開來可以看到蓋子殼內是黑色的設計，

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非常有質感，蓋子的設計是磁吸設計，方便且不鬆脫，容易打開容易蓋上，

這個設計真的讓唇膏用起來更加方便且有質感，我覺得很不錯!

這個唇膏管媲美大品牌的唇膏了，質感真的非常的好，讓人印象很好~

所以用起來不用太擔心，等等上色就可以知道這品牌唇膏好不好用?

這價錢399算是蠻OK的，光唇膏品質包裝就已經打爆很多開架品牌了，

這算是CP值非常高的唇膏，

先來一一試色吧，

今天要分享總共是4種顏色，

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分別是

＃45深邃櫻桃
＃46糖漬玫瑰
＃47荔枝烏龍
＃48奶油南瓜

這幾個顏色都非常的百搭，很適合各種場合的顏色，也很適合亞洲女性的唇色，

 
不是一些太紅，或者是太搶眼的顏色，這些顏色都很好用!
 
我將它塗抹在我手上，看一下唇膏的顯色度~
 
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接著再把這四色塗抹在我的唇部!來看一下他的上唇部的顏色如何~

我原本的唇色如下

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＃45深邃櫻桃

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粉嫩粉嫩的粉紅色，顏色不是芭比粉，這個粉看起來氣色很好，顏色相當自然，

可以讓氣色看起來更好的唇膏顏色，尤其適合白皮膚的美女們使用!

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＃46糖漬玫瑰

 

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這顏色偏裸色，顏色相當的自然，跟我的唇色非常的搭配，本身唇色就是這個顏色，

所以塗抹在唇上，讓我氣色看起來更好，裸色顏色都很百搭穿搭，

裸色的唇膏顏色適合畫各種妝感，顯得比較低調一點的顏色!

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＃47荔枝烏龍

 

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這顏色看起來比較深一點， 還有反光的金色，讓人很驚艷的一款顏色，

塗在唇部上面看起來，顯金色，反光的金色看起來很閃耀，

非常適合大濃妝做搭配的唇色，塗抹後唇部看起還QQ彈彈的，很豐唇的一款顏色!

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＃48奶油南瓜

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這款則沒有反光金色，顏色跟剛剛塗抹在唇部的顏色有點類似，

顏色看起來是偏橘色的，比較適合黃皮膚的美女使用，這顏色看起來非常的耐看!

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既不是艷澤也不是霧光，順滑散發微光澤，服貼雙唇，
 
絕妙均勻的比例混合油和透明粉末，
 
形成柔嫩的親膚薄膜質地，如若極光透色微漾，

這唇膏的特色有頂級成分萃取珍稀奢養盈嫩雙唇，

精煉技術完美融合出極光感薄膜，全方面顯色立體嘟嘴自然出色，

12H不掉色均勻持色柔滑易上色，單擦或是疊擦唇膏皆美，

唇膏的質地含有優質有機荷荷芭油，有機乳木果脂，玻尿酸等等，

塗抹唇膏好上色，且非常顯色，也是沒有添加香料的唇膏，而且潤澤度高，

顏色飽和度中間值，但上色在唇上非常的自然感十足，而且保濕度很高!!

塗在唇上一點也不突兀，反而顯得很自然，這點很重要，因為有些唇膏真的太突兀，

搭配妝感的時候，這品牌的唇膏顏色很百搭!

上色起來無味道顏色算是顯色，有散粉亮亮的唇感，閃爍的視覺感，

而且唇膏不會過油膩或者是太乾燥上不了色，整體是很完美的!

然後唇膏的持久度算還可以，不算是不沾杯型的唇膏，

但要卸妝需要用卸妝油，她顏色算是持久的，而且很顯色，尤其第一支粉色的非常漂亮，

其他顏色則很百搭，而且一點都不會顯唇紋，也不會上不上顏色一樣，

因為之前買過價錢相似的開架韓國品牌唇膏，

結果塗在唇部上一點也不上色，還會跑色，就是不會像這支唇膏一樣，覆蓋好唇色，

好像沒塗乾淨的沾到嘴上的一樣那種不上色的唇膏，

讓我印象很差的一個韓國品牌，這支台灣製的唇膏非常的不錯，真的是很棒且價錢合理，

以這價錢買到質感那麼好且顏色顯色的唇膏真的不容易，

我使用起來相當的滿意，值得推薦CINQUAIN思珂 星魅晶璨極光唇膏!

 

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作為一位懂得享受生活的輕熟女，CINQUAIN思珂星魅晶璨極光唇膏成為我最近的心頭好。它的四色選擇：深邃櫻桃糖漬玫瑰荔枝烏龍奶油南瓜，每一支都彷彿替我開啟了不同的心情篇章。

深邃櫻桃是那種氣場全開的俏皮淺粉色，適合晚宴或需要展現自信的場合，輕輕一抹就像穿上了一件隱形的粉紅色高訂禮服。
糖漬玫瑰溫柔又不失嫵媚，粉中帶裸粉紅，特別適合約會或輕鬆的下午茶時光，讓人看起來甜美且自然。
荔枝烏龍的色調充滿高雅感，帶著一絲金色調的裸色，極具時尚感，無論搭配什麼妝容都能完美融入，是日常百搭的首選。
奶油南瓜則帶著一抹暖暖的橘調，讓膚色看起來更加明亮健康，是冬日裡不可或缺的溫暖色彩。

它的質地絲滑細膩，宛如為唇間披上一層柔潤的薄紗。輕輕一層便能打造出自然的色澤，疊加幾層則呈現出更為飽滿的色彩。而閃爍的微光效果不僅讓雙唇看起來立體飽滿，還增添了細膩的光澤感，完全不會讓人覺得過於張揚。

最讓我愛不釋手的還是它的滋潤效果，哪怕是在乾燥的季節，唇部依然保持柔嫩不乾裂，長效保濕。它的淡雅香氣更是一種心靈的療癒，每次使用都像給自己的生活加了一點儀式感。

CINQUAIN思珂的這四款唇膏，無論哪一色，都能隨心詮釋我不同的模樣。它讓我在細節中閃耀著專屬於輕熟女的光芒，自信又優雅，無時無刻都散發著迷人的魅力。

 

 
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