不知道你有沒有聽過這個品牌的彩妝品CINQUAIN思珂?

餅乾之前有聽過CINQUAIN思珂，網路上爬文和廣告都有看過他們家彩妝品的名字，

這次是第一次使用他們家的產品，他們家的產品真的很精緻，

很像專櫃等級的彩妝品了，非常的精緻，跟開架的唇膏，根本就不能比，

他們家的唇膏真是直接甩了開架唇膏一巴掌，太好用了，不得不推薦一下，

不管品質還是上色後的顏色，或是唇膏的管身和包裝等，

真的如同專櫃的品質一樣，貴氣十足的唇膏身，

用過一次就愛上了，而且顏色非常的百搭，很適合平常在使用的顏色，

不會像我之前買的開架唇膏，顏色都上不上去，品質很差，

這個品牌的唇膏真的是好的沒話說! 而且塗上唇部顏色都很漂亮還有BLING BLING視覺感，

真的一定要給大家知道這個品牌的唇膏!!





看到這四個金色閃瞎你眼睛的漂亮包裝，真的有點像是英國某個大品牌的唇膏，

包裝上面都是英文為主，上面有CQ的字樣，

外觀正面發射狀的線條，看起來相當的高貴有氣質，很貴氣的感覺，

包裝真的很漂亮，都是金色閃閃的感覺，質感也很好，感覺用很好的紙做成的包裝，

包裝背面貼有中文說明還有顏色的色號，

是台灣製造的唇膏，我用起來相當的放心，這品牌我之前聽過，

唇膏拿出來蠻重的，很紮實的感覺，唇膏色號在底部的貼紙，

非常清楚可以看的出來唇膏是什麼顏色的，

唇膏管身正上方有CA的LOGO設計，看起來相當的貴氣，脣膏身也有CINQUAIN的印字，

整支拿起來很重，感覺很紮實，蓋子打開來可以看到蓋子殼內是黑色的設計，

非常有質感，蓋子的設計是磁吸設計，方便且不鬆脫，容易打開容易蓋上，

這個設計真的讓唇膏用起來更加方便且有質感，我覺得很不錯!

這個唇膏管媲美大品牌的唇膏了，質感真的非常的好，讓人印象很好~

所以用起來不用太擔心，等等上色就可以知道這品牌唇膏好不好用?

這價錢399算是蠻OK的，光唇膏品質包裝就已經打爆很多開架品牌了，

這算是CP值非常高的唇膏，

先來一一試色吧，

今天要分享總共是4種顏色，

分別是

＃45深邃櫻桃

＃46糖漬玫瑰

＃47荔枝烏龍

＃48奶油南瓜



這幾個顏色都非常的百搭，很適合各種場合的顏色，也很適合亞洲女性的唇色，

不是一些太紅，或者是太搶眼的顏色，這些顏色都很好用!

我將它塗抹在我手上，看一下唇膏的顯色度~